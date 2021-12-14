Как советские и голливудские фильмы совмещаются с живописью

Художник Klod Mande ведет свой блог в Инстаграм, где регулярно выкладывает различные коллажи, на которых герои современного шоу-бизнеса и поп-культуры сталкиваются с героями советского кино. Вот некоторые примеры.

Смешение фильмов СССР и голливудских боевиков

Бриллиантовая рука и "Железный человек". В этом случае, правда, получается, что рука железная.