Как советские и голливудские фильмы совмещаются с живописью

Как мы знаем, все новое – хорошо забытое старое. Так думают и современные художники. Многие из них перерабатывают старое искусство и создают новое. Часто объектом их взглядов становятся герои поп-культуры, которые переносятся в старые картины, фильмы и другие произведения искусства прошлого.
Художник Klod Mande ведет свой блог в Инстаграм, где регулярно выкладывает различные коллажи, на которых герои современного шоу-бизнеса и поп-культуры сталкиваются с героями советского кино. Вот некоторые примеры.
Смешение фильмов СССР и голливудских боевиков
Бриллиантовая рука и "Железный человек". В этом случае, правда, получается, что рука железная.
Иван Васильевич выпивает с поручиком Ржевским. Конечно, в реальности такой встречи быть не могло, даже если бы актеров нарядили в костюмы: обоих персонажей играет Юрий Яковлев.
"Москва слезам не верит" и "Сияние". Вот уж когда действительно вечер перестал быть томным. И когда нужно проверять паспорт.
В этом случае персонажи особенно хорошо вписались в происходящее вокруг пространство. Слияние "Буратино" и "Леона" выглядит действительно как кадр из реального фильма.
Товарищ Саахов из "Кавказской пленницы" тоже не остался обделенным вниманием художника. Но в этом случае он стал Доном Карлеоне из "Крестного отца".
Герой Андрея Миронова из "Брилиантовой руки" внезапно очутился на опаснейшей планете из "Интерстеллара". И как ему удалось выжить?
А вот и героиня Людмилы Гурченко из "Любовь и голуби" стала героиней Сальмы Хайек из "От заката до рассвета". И ведь вписалась не хуже Сальмы.
А вот так работали бы милиционеры из "Место встречи изменить нельзя" над делом Бэтмена и Джокера. По-хорошему, посадили бы обоих.
Произведения турка Эртана Атая
Художник объединяет героев поп-культуры и старинные картины. Все они органично вписались в композицию, и в некоторых случаях даже переворачивают смысл с ног на голову.
Джек-Воробей и «Крик»
Ван Гог и Доктор Стрэндж. И правда похожи.
Тайная вечеря переместилась в другое место, и состав гостей несколько изменился.
Мона Лиза перестала быть "хорошей девочкой" и стала героиней Хелены Бонэм Картер из "Бойцовского клуба".
Матильда из Леона на фоне звездного неба Ван Гога.
Майкл Джексон - король. Король поп-музыки.
Но голливудские знаменитости -- не единственные, кого добавляют на картины. Порой это обложки журналов, которые органично вписываются в общий сюжет. Такие коллажи делает художник Эйзен Бернард Бернардо. В частности, у него есть целая «My Mag + Art», на которой картины классиков объединились с гламурными журналами. Но об этом - в другой раз. А какая работа еще вам пришлась по душе?
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