Лувр оцифровал и бесплатно показал полмиллиона произведений искусства

1549
32
За этот непростой "коронавирусный" год мы привыкли делать многие вещи через интернет - чаще делать интернет-заказы, работать, а еще - посещать музеи.. Да, это и вправду возможно. Недавно знаменитый французский Лувр оцифровал почти полмиллиона произведений искусства, и бесплатно представил коллекцию для зрителей. Вот некоторые из самых ярких представленных работ!
Многие произведения искусства сейчас пылятся в музеях, закрытых из-за коронавируса. Именно поэтому многие музеи обновили свои веб-сайты и сделали свои коллекции доступными в сети. Среди них - знаменитый Лувр. Теперь более 482 000 произведений искусства доступны любому желающему зрителю. Посмотреть их можно здесь, а в нашей подборке - одни из самых ярких представленных работ:
×
Статуэтка из Древнего Египта (30 см), начало 13 династии при фараоне Аменемхете III (-1862 - -1757)
Портрет Фетх Али-шаха, второго шаха Ирана династии Каджаров, правил с 1797 по 1834. Михр Али, 1800 - 1806
Прием Франсуа, герцога Алансонского, в Сан-Николо-аль-Лидо в 1564 году, Андреа Вичентино, 1564 - 1600
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Когда безумная фантазия художника сталкивается с серой повседневностью
- Апокалипсис на примере поп-культуры
- Японская художница превращает камни в милейших животных
- Иранская художница-инвалид рисует картины ногами
- Новая работа Бэнкси о COVID-19 в Бристоле
46
Понравилось46
Новости партнёров
Загрузка...
Правильно ли понимаю, что в середине не солнце, а огонь, auri flamme, то есть орифламма, эмблема династии Валуа? А корону спускают архангелы Михаил и Гавриил - покровители опять же этой династии?