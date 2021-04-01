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Лувр оцифровал и бесплатно показал полмиллиона произведений искусства

Лувр оцифровал и бесплатно показал полмиллиона произведений искусства (32 фото)

Автор:
01 апреля 2021 08:30
Сообщество : Искусство
Метки: искусство   картины   лувр   музеи   музей   фото   художники   шедевры   
1549
32
За этот непростой "коронавирусный" год мы привыкли делать многие вещи через интернет - чаще делать интернет-заказы, работать, а еще - посещать музеи.. Да, это и вправду возможно. Недавно знаменитый французский Лувр оцифровал почти полмиллиона произведений искусства, и бесплатно представил коллекцию для зрителей. Вот некоторые из самых ярких представленных работ!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: искусство   картины   лувр   музеи   музей   фото   художники   шедевры   
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8  комментариев
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1k
Александр 2 часа назад
Здорово!!!
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3k
sergiy123 42 минуты назад
качество фотографию весьма посредственное
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2k
vussia urrus 43 минуты назад
Кажется я знаю чем займусь в пятницу вечерком! Спасибо!
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373
Юрий 50 минут назад
От всей души, спасибо автору за ссылку. Внезапно такое "богатство" и прямо из дома... Предвкушаю много вечеров наслаждения изысканным. Спасибо!!!
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24k
aolti Час назад
"Престол Карла VII" (Dais De Charles VII), художник Jacob De Littemont, 1425 - 1450

Правильно ли понимаю, что в середине не солнце, а огонь, auri flamme, то есть орифламма, эмблема династии Валуа? А корону спускают архангелы Михаил и Гавриил - покровители опять же этой династии?
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65k
Пётровыч Час назад
Написано что полмиллиона произведений, а тут всего 32 фотки
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218
• ‿ Час назад
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