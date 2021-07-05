5 странных ляпов на картинах

Все внимание в этой картине идет к девушке по центру (Разве не так?). И ляп на этой картине тоже связан с ней. А именно то, если вы внимательно посмотрите на левую ступню этой барышни. Ничего не видно? Тогда пролистайте картинку вправо и вы все поймете.

Да, у неё 6 пальцев на ноге. Помимо этого, если вы внимательно посмотрите на её голову, лодыжки, левое плечо, то поймете, что с ней ясно что-то не так.

Тут явно мутация | Люди читают биржевые сводки