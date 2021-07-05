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5 странных ляпов на картинах

5 странных ляпов на картинах (10 фото)

Автор:
05 июля 2021 09:20
Сообщество : Искусство
Метки: интересно   искусство   картины   ляпы   познавательно   факты   фото   
546
10

Эти ляпы, почему-то никто не заметил, даже "эксперты в области искусств".

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Метки: интересно   искусство   картины   ляпы   познавательно   факты   фото   
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604
Палыч 55 минут назад
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34k
Лесли 🥰 14 минут назад
Над городом. А зеленый козел нормально))))
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234
Андрей Ы. 24 минуты назад
Вот поэтому и "Над городом" Просто пройти по улице и не вляпаться, видимо, было невозможно.
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686
Not Found! 40 минут назад
На мой взгляд "Ляп" только один...И это сам "эксперт"
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15k
Serg2001 52 минуты назад
Последние три не ляпы, а скорее пасхалки... )
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