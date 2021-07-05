5 странных ляпов на картинах

Эти ляпы, почему-то никто не заметил, даже "эксперты в области искусств".
А сколько пальцев? | Рождение Венеры
Все внимание в этой картине идет к девушке по центру (Разве не так?). И ляп на этой картине тоже связан с ней. А именно то, если вы внимательно посмотрите на левую ступню этой барышни. Ничего не видно? Тогда пролистайте картинку вправо и вы все поймете.
Да, у неё 6 пальцев на ноге. Помимо этого, если вы внимательно посмотрите на её голову, лодыжки, левое плечо, то поймете, что с ней ясно что-то не так.
Тут явно мутация | Люди читают биржевые сводки
Казалось бы, что тут может быть не так. Конечно многим может показаться странным этот черно-белый пес, но нет, с ним как раз все в порядке, в отличии от мужчины в красном.
Если вы внимательно посмотрите на его ноги, то сразу поймете что не так. Да у него их три. 2 это те, что стоят прямо, а еще одна это та, за которую он держится рукой.
Суровая жизнь | Над городом
На физиономию людей не стоит обращать внимание (хотя и у них с этим все плохо, но это главное). На деревню саму тоже не стоит обращать внимание. Просто присмотритесь в левый нижний угол.
Я думаю тут комментарии будут лишними. Как автор рискнул сделать в искусстве такое, я понятия не имею.
Что-то напоминает | Изабелла
Тут скорее не ляп, а прямое донесения автора к сути картины. Застолье, все едят, пьют, общаются. В центре внимание молодой человек в красном, который пинает собачку. Делает он это не случайно.
Если вы посмотрите на левый край стола, то увидите там тень, которая напоминает то самое, о чем вы подумали. Автор специально просыпал соль, чтобы мы обратили на это внимание. Да, пинает он собачку для того, чтобы спрятать своего ваньку. P.S автору было 19 лет, что бы хотели.
Очень правдоподобно | Лоджия Психеи
Безусловно у всех все внимание переключится на то самое место. Это очевидно. Но тут смотреть надо не совсем на человека, лишь на его очень похожую часть.
Посмотрите на руку персонажа в центре, куда она показывает? Правильно на какую-то белую штучку, Не думаю конечно что у автора это случайно вышло, но тем не менее четкого определения того, что это, не было.
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