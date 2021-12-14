Безотказный метод проверки золота от старого ювелира Фимы

932
10
Известно немалое количество способов для проверки золотых изделий в домашних условиях. Так, к примеру, золото проверяют магнитом, на звук, йодом или уксусом, однако у всех этих методов есть ряд недостатков.
Йод оставляет на золоте не сильные, но различимые пятна, к тому же этот способ не подходит для низкопробных изделий. Можно погрузить украшение в уксус и если оно потемнеет, то это подделка. Однако не рекомендуется купать в уксусе драгоценные камни, особенно таких процедур не любит жемчуг. Вариант с магнитом лишь позволит узнать присутствует в вашем изделии железо или нет, но не магнитных металлов помимо золота великое множество, поэтому такая проверка проводится лишь в сочетании с другими способами.
Одним из самых простых, безопасных и эффективных способов определения подлинности золота в домашних условиях является проверка на реакцию с нитратом серебра (Argenti nitratis) или ляписным карандашом. Ляписный карандаш применяют в качестве лекарственного препарата как бактерицидное и прижигающее медицинское средство.
×
×
Этот действенный способ проверки золота был показан одним знакомым ювелиром, который использует ляписный карандаш более 30 лет. Для проверки следует приготовить сам карандаш, который продаётся в аптеках, образцы исследуемых материалов и воду.
Средняя стоимость ляписного карандаша составляет примерно 150-200 рублей.
Средняя стоимость ляписного карандаша составляет примерно 150-200 рублей.
Для эксперимента были взяты монеты разных периодов чеканки, образцы ювелирных украшений, часы и латунная пластина.
Слегка смочите ляписный карандаш в воде и проведите им по проверяемому металлу (кольцу, монете, значку, цепочке).
Медь, цинк, никель и другие металлы и сплавы дадут реакцию и на проверяемом предмете капля раствора окрасится в тёмный цвет.
К примеру, на фото, проверяемое кольцо, как и "золотые" царские монеты оказались подделкой.
Если проверяемое изделие имеет слой позолоты, то реакции наблюдаться не будет. Для более точного определения предмет нужно подпилить в незаметном месте надфилем и провести там ляписным карандашом.
Источник:
Ссылки по теме:
- Треть разрешений на работу в такси аннулировали в Подмосковье
- Три правила общения с полицейскими
- Жалоба вымышленная - проверка настоящая: блогер в шутку попросил проверить на экстремизм Oxxxymiron и Noize MC - Бастрыкин не отказал
- Молоко: несочетаемые сочетания
- На заводе «Экоокна» в Бужаниново из-за "серой" зарплаты мигранты устроили массовую драку
44
Понравилось44
Новости партнёров
А почему только один надпил надфилем?
Почему бы не распилить пополам?
===
Думаю, такого "ювелира" завалят на втором же движения надфиля по ювелирному изделию. )))
Золотой кубик 10*10*10 мм вытеснит больше воды чем 10*10*10 мм медный?