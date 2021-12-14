FISHKINET
Сообщество Сделай сам! 1055 постов • 853 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 0
Главная > Сообщество Сделай сам! 
Безотказный метод проверки золота от старого ювелира Фимы

Безотказный метод проверки золота от старого ювелира Фимы (10 фото)

Автор:
14 декабря 2021 11:31
Сообщество : Сделай сам!
Метки: Ляпис   Реакция   золото   карандаш   нитрат серебра   подлинность   проверка   способы   
932
10
Известно немалое количество способов для проверки золотых изделий в домашних условиях. Так, к примеру, золото проверяют магнитом, на звук, йодом или уксусом, однако у всех этих методов есть ряд недостатков.
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Сделай сам!"
Метки: Ляпис   Реакция   золото   карандаш   нитрат серебра   подлинность   проверка   способы   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
9
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
406
ЛикБез  2 часа назад
Тонкий слой позолоты...
А почему только один надпил надфилем?
Почему бы не распилить пополам?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
4k
ron 2 часа назад
"предмет нужно подпилить в незаметном месте надфилем.."
===
Думаю, такого "ювелира" завалят на втором же движения надфиля по ювелирному изделию. )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10
Ганс Геншер 2 часа назад
Плотность ещё никто не отменял, читайте закон Архимеда, как найти объём методом вытеснения жидкости
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10
Ганс Геншер 2 часа назад
Для мелких изделий можно да же шприц брать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Байки из склепа на Красной площади Байки из склепа на Красной площади Охота на реперов или странный тренд на «шуточные» и не очень доносы Охота на реперов или странный тренд на «шуточные» и не очень доносы Треть разрешений на работу в такси аннулировали в Подмосковье Треть разрешений на работу в такси аннулировали в Подмосковье Три правила общения с полицейскими Три правила общения с полицейскими На заводе «Экоокна» в Бужаниново из-за "серой" зарплаты мигранты устроили массовую драку На заводе «Экоокна» в Бужаниново из-за "серой" зарплаты мигранты устроили массовую драку Жалоба вымышленная - проверка настоящая: блогер в шутку попросил проверить на экстремизм Oxxxymiron и Noize MC - Бастрыкин не отказал Жалоба вымышленная - проверка настоящая: блогер в шутку попросил проверить на экстремизм ...
Randomguy

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

10078



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Уникальные фотографии заключенных перед казнью в Китае
1
181
Уникальные фотографии заключенных перед казнью в Китае
Пост для тех кому примерно 40
5
354
Пост для тех кому примерно 40
Набирающие популярность в сообществах
Признание прав человека
0
15
Признание прав человека
Простые способы улучшить качество мобильных фотографий
0
8
Простые способы улучшить качество мобильных фотографий
Тайная жена. Что за женщина почти 20 лет была любовницей Караченцова (6 фото)
Тайная жена. Что за женщина почти 20 лет была любовницей Караченцова (6 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Секрет успеха
0
0

Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#картинки#прикол#люди#смешные#приколы#полиция#комментарии#в мире#сатира
#фото#история#животные#СССР#Разное#кино#автомобили#сарказм#аварии#автомир
#интересно#факты#ватермарк#подборка#позитив#Ynews#дтп#добрые видео#задержание#прикольные

На что жалуетесь?

Вернуться