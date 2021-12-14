Безотказный метод проверки золота от старого ювелира Фимы

Йод оставляет на золоте не сильные, но различимые пятна, к тому же этот способ не подходит для низкопробных изделий. Можно погрузить украшение в уксус и если оно потемнеет, то это подделка. Однако не рекомендуется купать в уксусе драгоценные камни, особенно таких процедур не любит жемчуг. Вариант с магнитом лишь позволит узнать присутствует в вашем изделии железо или нет, но не магнитных металлов помимо золота великое множество, поэтому такая проверка проводится лишь в сочетании с другими способами.