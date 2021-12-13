«Я потный, будто подмышка»: всё, что нужно знать о современных «творцах» музыки

Все мы любим музыку, но в последнее время в этой индустрии деградация откровенно прогрессирует. Такое чувство, будто головы современных «творцом» распылили радиоактивный осадок, вынуждающий тупеть.
Особенно это касается юных реперков, пишущих какую-то ерунду про большие деньги, модельных девушек и бизнес.
Причём половину из того, что они вещают, просто не разобрать. И не из-за непонятного сленга (в этом хоть можно попытаться разобраться), а по причине невнятной подачи.
Хорошо, если вам повезло не слышать это неразборчивое мяуканье максимально женским голосом. Но такое исполнение, вероятно, связано с полным отсутствием смысловой нагрузки в тексте. Ведь такой бред не напишут даже выпускники детского сада.
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Вот лишь пара примеров, остальные вы можете сами посмотреть в видео.
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«Я закаменел, будто каменный камень», «Он не убежал, потому что пирожок», «Залетаю на бит, будто инвалид» или «Я потный, будто подмышка». И нет, это не проделки нейросети, а реальное «творчество» молодых исполнителей.
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Или как модно их называть «новая школа». Вопрос, «школа» чего?
Хотя всё же, наверно, слышать неразборчивую болтовню вам приходилось. Ведь молодых школьников с хрипящей навзрыд колонкой видел каждый. Кто, если не дети, с ещё формирующимся музыкальным вкусом, может увидеть в подобных персонажах «гениев».
Понятно, что в истории были прецеденты, когда общество кого-то порицало, а после смерти человек становился непризнанным «гением». Но только это не тот случай. Писать оголтелый бред, не несущий смысловой нагрузки, далеко от этого понятия.
Очевидно и то, что в прошлых десятилетиях тоже находились исполнители, которых считали плохими. Те же «Руки вверх» нравились далеко не всем, хотя сейчас группа считается классикой на вечеринках любых возрастов.
Но сегодняшнее «творчество» - это музыкальное дно.
Отдельного внимания заслуживает внешний вид сегодняшних исполнителей, всё чаще походящих на девочек. Если раньше реперы копировали стиль западных музыкантов, участвующих в уличных разборках, то сегодня это скорее пародия на школьниц начальной школы.
Индустрия, очевидно, деградирует. Но как вы думаете, можно ли обратить эту деградацию вспять?
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Не трогай, грят, говно, и не будет вонять.
Мне как то похрен. до них, так и кто такой Маргерштерн я недавно только посмотрел, специально, чтобы впросак не попасть если что
А "песен" я так и до сих пор не знаю ни одной, мне достаточно было как то случайно 5 секунд послушать.
А послушайте тексты песенок типа "Ах вы сени мои сени","вдоль по Питерской" или "во поле березка стояла". Такое ощущение ,что сочинял полудурок...
В Германии в 1938м проходит выставка "Дегенеративная искусство /дегенеративная музыка". Геббельс называет джаз "искусством недочеловеков". Позже, во время войны немецкие газеты писали, что от какофонии животных звуков можно превратиться в обезьяну, в нерационального деструктивного ребенка, уйти от необходимости думать. И "... наши девушки, много работающие и помогающие авиации, не побегут на танцмарафоны ... Наша молодежь выросла в новом мире высокого долга, а не развлечений. Опасность американизма в том, что он уводит молодых от ответственности, приличий и товарищества". Намёк прозрачен: надо работать, а не танцевать! Но всё равно танцуют, есть движение "Дети свинга", которых смогли укоротить только в 1944 году - арестовали и расстреляли самых активных диссидентов.