«Я потный, будто подмышка»: всё, что нужно знать о современных «творцах» музыки

Понятно, что в истории были прецеденты, когда общество кого-то порицало, а после смерти человек становился непризнанным «гением». Но только это не тот случай. Писать оголтелый бред, не несущий смысловой нагрузки, далеко от этого понятия.

Очевидно и то, что в прошлых десятилетиях тоже находились исполнители, которых считали плохими. Те же «Руки вверх» нравились далеко не всем, хотя сейчас группа считается классикой на вечеринках любых возрастов.