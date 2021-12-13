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«Я потный, будто подмышка»: всё, что нужно знать о современных «творцах» музыки

«Я потный, будто подмышка»: всё, что нужно знать о современных «творцах» музыки (9 фото + 9 видео)

Автор:
13 декабря 2021 19:29
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: глупые фразы   имидж   музыка   реперы   современная молодёжь   текст песни   
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Все мы любим музыку, но в последнее время в этой индустрии деградация откровенно прогрессирует. Такое чувство, будто головы современных «творцом» распылили радиоактивный осадок, вынуждающий тупеть.

Особенно это касается юных реперков, пишущих какую-то ерунду про большие деньги, модельных девушек и бизнес.


Причём половину из того, что они вещают, просто не разобрать. И не из-за непонятного сленга (в этом хоть можно попытаться разобраться), а по причине невнятной подачи.


Хорошо, если вам повезло не слышать это неразборчивое мяуканье максимально женским голосом.  Но такое исполнение, вероятно, связано с полным отсутствием смысловой нагрузки в тексте. Ведь такой бред не напишут даже выпускники детского сада.


Вот лишь пара примеров, остальные вы можете сами посмотреть в видео.


«Я закаменел, будто каменный камень», «Он не убежал, потому что пирожок», «Залетаю на бит, будто инвалид» или «Я потный, будто подмышка». И нет, это не проделки нейросети, а реальное «творчество» молодых исполнителей.



Или как модно их называть «новая школа». Вопрос, «школа» чего?


Хотя всё же, наверно, слышать неразборчивую болтовню вам приходилось. Ведь молодых школьников с хрипящей навзрыд колонкой видел каждый. Кто, если не дети, с ещё формирующимся музыкальным вкусом, может увидеть в подобных персонажах «гениев».


Понятно, что в истории были прецеденты, когда общество кого-то порицало, а после смерти человек становился непризнанным «гением». Но только это не тот случай. Писать оголтелый бред, не несущий смысловой нагрузки, далеко от этого понятия.


Очевидно и то, что в прошлых десятилетиях тоже находились исполнители, которых считали плохими. Те же «Руки вверх» нравились далеко не всем, хотя сейчас группа считается классикой на вечеринках любых возрастов.


Но сегодняшнее «творчество» - это музыкальное дно.


Отдельного внимания заслуживает внешний вид сегодняшних исполнителей, всё чаще походящих на девочек. Если раньше реперы копировали стиль западных музыкантов, участвующих в уличных разборках, то сегодня это скорее пародия на школьниц начальной школы.


Индустрия, очевидно, деградирует. Но как вы думаете, можно ли обратить эту деградацию вспять?

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Метки: глупые фразы   имидж   музыка   реперы   современная молодёжь   текст песни   
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−13
На хер ЗАПАД! 2 часа назад
Всех на один остров и пускай там "тусуются". Для эффекта и чтобы не скучно было,переодически можно напалм сбрасывать))
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18k
Luc72 Полчаса назад
А зачем вы вообще в этом копаетесь?
Не трогай, грят, говно, и не будет вонять.

Мне как то похрен. до них, так и кто такой Маргерштерн я недавно только посмотрел, специально, чтобы впросак не попасть если что

А "песен" я так и до сих пор не знаю ни одной, мне достаточно было как то случайно 5 секунд послушать.
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60k
Опиум для народа Час назад
Современных? А нафига всех равнять-то? ИМХО, мне, к примеру, хотелось бы дать в "бало сочинителям народных дебильных примитивных песенок, перемежаемых всякими "ой люли"...
А послушайте тексты песенок типа "Ах вы сени мои сени","вдоль по Питерской" или "во поле березка стояла". Такое ощущение ,что сочинял полудурок...
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161k
☭Cheкаво☭ Час назад
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4k
a_komolow Час назад
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−39
Митсубицепс Час назад
У меня только один вопрос - откуда вы этих пидрогомиков выискиваете?
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−13
На хер ЗАПАД! 2 часа назад
О!Меня малолетки-педики минусят
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