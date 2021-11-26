Откуда прилетела печальная канарейка, которую приручили наши клоуны?

«Блю-блю-блю канари» – это незатейливый мотив, который легко подхватят и продолжат представители сразу нескольких поколений. Популяризировали его, вывели в массы, заодно поспособствовав рождению огромного количества смешных вариаций типа «плюм-плюм-плюм кораблики» или «буль-буль-буль карасики» артисты мим-театра «Лицедеи».
Именно клоуны театра Вячеслава Полунина, что называется, дали песне новую жизнь. Хотя изначально она не имела никакого отношения к клоунаде и была далеко не самой веселой.
Клоуны исполняли Blue canary на итальянском. И это справедливо, поскольку автор Винсент Фьорино – джазовый музыкант и композитор из Италии. Но песня была написана на английском. И итальянское написание было бы совсем другим: canarino blu. В международном языке blue используется не только в значении «синий», но и «грустный», «печальный». И главный образ произведения – не какое-то абстрактное мифическое существо, а действительно декоративная птичка, выступающая в виде символа разлуки и тоски по любимому человеку.
Фьорино жил и работал в США, и его имя нередко пишут в адаптированной форме – Винс или Винсент. Но порой для подчеркивания аутентичности используют и Винченцио.
Композиции уже без малого 70 лет: годом ее написания считается 1953. Информации о композиторе до наших дней дошло не так много. Фьорино был джазовым музыкантом и композитором, хорошо владел духовым музыкальным инструментом тубой. Одна из его пластинок, вышедшая в том же 1953 году, так и называется – Golden Tuba.
В русскоязычных источниках имя композитора практически всегда связывается с «Голубой канарейкой». Хотя у нее имелась и веселая соплеменница – песня под названием Red Canary этого же композитора. «Красная канарейка» вышла примерно в это же время, но такой славы как ее печальная родственница не снискала.
Многие источники приписывают Винсу участие в ансамбле Пола Уайтмена – американского бэнд-лидера. Но это спорное утверждение, поскольку за всю историю существования коллектива в нем действительно играли три музыканта с именем Винсент. Но такого инструмента как туба в ансамбле не было. Возможно, Фьорино выступал под псевдонимом или играл на другом музыкальном инструменте.
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Изначально песня была написана для звезды тех лет Дайаны Шор – одной из самых популярных вокалисток 40-50-х. Но впервые ее исполнила другая певица – Тина. А версия Дайаны, ставшая базисом для огромного количества последующих перепевок, была второй.
Парадоксально, но в США, где была написана песня, особого успеха она не снискала. Ведь тогда там уже начался процесс зарождения Его Величества рок-н-ролла. А вот старая добрая Европа приняла «Грустную канарейку» не просто благосклонно, а с полным восторгом.
Здравствуй, Италия. Привет, СССР!
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Через год после выхода песни ее спел на итальянском дуэт Карло Бутти и Мариса Фиордализо.
Итальянская версия текста несколько отличалась от оригинала. Если в нем хотя бы присутствовал какой-то легкий намек на надежду, то итальянский текст сделали максимально печальным и тоскливым, сведя на нет оптимистичный флер.
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Свой путь в Союз канарейка проделала через Болгарию: там ее спели Мария Косева и Никола Томов, немного исказив текст. Видимо, причиной стали пресловутые трудности перевода. Эту песню узнали в СССР, и она получила признание и популярность, хотя и была своего рода «кавером с кавера».
И здесь случился 1981 год. И Роберт Городецкий, вдохновившийся болью несчастного пернатого и решивший включить песню в номер, поставленный в стиле синхробуффонады – бессловесной пантомимы с музыкальным сопровождением, напоминавшей мультфильм на сцене.
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Через год он вошел в состав мим-театра «Лицедеи», где быстро и вполне заслуженно получил прозвище Папа. Городецкий показал наработки создателю коллектива Вячеславу Полунину. Тот номер оценил и включил в программу. И «Канарейка» вскоре стала визитной карточкой театра.
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Вместе с артистами «Лицедеев» этот номер исполняли Ширвиндт и Державин.
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Между тем полет «грустной канарейки» над миром продолжился. Песню начали петь на немецком и испанском.
Так душевно и проникновенно ее исполнила Ренате Хольм.
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Это академическая версия исполнения вокалистки из ГДР Инги Донцовой.
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Разудалых цыганских мотивов песне добавил Бэн Молар – музыкант из Аргентины, который сделал испанский вариант. А спела соотечественница Молара Эльдер Барбер.
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Завоевал популярность мотив и в Японии. Исполняет японская певица Идзуми Юкимура.
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А это вариант популярного дуэта The Peantus. Сестры Юми и Эми Ито спели на языке оригинала.
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Что касается России, то у нас в стремлении к позитиву эта песня исполняется в основном в юмористическом, ироническом и комедийном ключе. Как, к примеру, в случае с трио Билана, Киркорова и Юдашкина.
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Инструментальная версия группы с названием, очень соответствующим теме песни – «Редкая птица».
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Русскоязычную версию текста подготовил Алексей Гомазков. Исполнила Юлия Зиганшина, но такой популярности как в случае с болгарским дуэтом она не снискала.
Пути музыки неисповедимы. Вот уже без малого 70 лет грустная канарейка порхает по планете. И не исключено, что она претерпит очередные метаморфозы, превратившись, к примеру, в синюю птицу счастья, лазоревую грандалу или какого-нибудь индигового овсянкового кардинала. Ведь хорошая музыка – вечна и многогранна.
А в исполнении каких артистов вы бы хотели услышать «Грустную канарейку» и почему?
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