Откуда прилетела печальная канарейка, которую приручили наши клоуны?

Фьорино жил и работал в США, и его имя нередко пишут в адаптированной форме – Винс или Винсент. Но порой для подчеркивания аутентичности используют и Винченцио.

Композиции уже без малого 70 лет: годом ее написания считается 1953. Информации о композиторе до наших дней дошло не так много. Фьорино был джазовым музыкантом и композитором, хорошо владел духовым музыкальным инструментом тубой. Одна из его пластинок, вышедшая в том же 1953 году, так и называется – Golden Tuba.