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Жители Сургута пожалели бездомного пса и организовали ему конуру на автобусной остановке

Жители Сургута пожалели бездомного пса и организовали ему конуру на автобусной остановке (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 декабря 2021 17:34
Сообщество : Жить в России
Метки: местные   остановка   собака   сургут   
989
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Они решили не выгонять собаку в 30-градусный мороз и создали ей теплый дом с all-inclusive.

Песель - шикарен. Настоящий волк) Добрая, умная собака, которой просто не повезло и она оказалась на улице. А в условиях Сургута это верная смерть, вот собакевич и прибился к остановке.

Местные отнеслись к песелю с пониманием: принесли плед, натащили всяких разных вкуснях. И регулярно приходят его проведать. Молодцы)


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Метки: местные   остановка   собака   сургут   
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460
SHAGREEN 2 часа назад
Если ох.. нно добрые возьмите домой или устройте в приют, а это идиотизм (можете начинать минусить).
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28k
Кот Баюн 22 минуты назад
Консервы и колбасу пес сам вскрывает? ;)
А людям автобус теперь на ветру ждать?
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1k
Andrey G 23 минуты назад
Я помню по приезду в Крым (тогда уже наш) во дворе многоэтажки жила бездомная "общая" собака. Её знали все жители и она знала всех жителей. Ей со
Колотили будку и постоянно подкармливали кто чем. Она не кидалась на своих, но сразу обгавкивала любого чужого, кто заходил территорию двора. На гостей в присутствии жильцов тоже не кидалась. Было интересно такое увидеть.
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7k
Александр 23 минуты назад
Замечательно, бл*ть... Сделали остановку для людей, и не успели наклейки защитные со стекла убрать, как нашлись ох*енно добрые люди, которые поселили псину в общественную собственность... Сука, я х*ею с этих людей, просто нет слов цензурных, чтобы описать мое неу*бенное негодование... Вот готов поспорить, люди это сделавшие ездят на машине. Или бабки, которым никуда не надо.
Псину в приют, если она такая опи*денительно прекрасная, умная, добрая, пишет книги - ее до приюта даже не довезут, отберут по дороге и заберут домой. Общественную собственность очистить и привести в надлежащий вид. Весь этот е*анаврот включая миски, пластиковые лотки, картонки и подстилки и кучи говна, которые там уже полюбому есть, вымести к х*ям!
Вот прям не знаю почему меня это так выбесило, я в Сургуте даже не был ни разу и не собираюсь, но "добрые люди", делающие добро чужими руками и за чужой счет есть везде и бесят они сильно.
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271
viktor-chikalev Полчаса назад
И тут псину никто домой не взял!
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460
SHAGREEN 46 минут назад
Еще мне нравится когда говорят: "эта собака на него напала потому, что чувствует злого человека". Ну допустим я такой злой человек, мне не так повезло, как вам святым. Ну дак я ж это сорок лет скрывал, вел себя прилично, старался, апокалипсисов не замышлял, младенцев не ел (после 18.00), а тут ваша собака взяла и меня разоблачила. Где справедливость, как теперь перепрожить жизнь заново ни в чем себе не отказывая?
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18k
sanchesS80 Час назад
Зайдут на остановку люди, будут ждать автобус, захотят присесть, а тут псина на поллавки лежит. Да еще пованивает.
Если такие заботливые, то забирайте домой. Или в приют отвезите. Остановку делали для людей, а не для того чтобы там собак собирать.
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−18
На хер ЗАПАД! 2 часа назад
Больше удачи и здоровья таким людям!!!
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