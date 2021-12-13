Жители Сургута пожалели бездомного пса и организовали ему конуру на автобусной остановке

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Они решили не выгонять собаку в 30-градусный мороз и создали ей теплый дом с all-inclusive.
Песель - шикарен. Настоящий волк) Добрая, умная собака, которой просто не повезло и она оказалась на улице. А в условиях Сургута это верная смерть, вот собакевич и прибился к остановке.
Местные отнеслись к песелю с пониманием: принесли плед, натащили всяких разных вкуснях. И регулярно приходят его проведать. Молодцы)
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А людям автобус теперь на ветру ждать?
Колотили будку и постоянно подкармливали кто чем. Она не кидалась на своих, но сразу обгавкивала любого чужого, кто заходил территорию двора. На гостей в присутствии жильцов тоже не кидалась. Было интересно такое увидеть.
Псину в приют, если она такая опи*денительно прекрасная, умная, добрая, пишет книги - ее до приюта даже не довезут, отберут по дороге и заберут домой. Общественную собственность очистить и привести в надлежащий вид. Весь этот е*анаврот включая миски, пластиковые лотки, картонки и подстилки и кучи говна, которые там уже полюбому есть, вымести к х*ям!
Вот прям не знаю почему меня это так выбесило, я в Сургуте даже не был ни разу и не собираюсь, но "добрые люди", делающие добро чужими руками и за чужой счет есть везде и бесят они сильно.
Если такие заботливые, то забирайте домой. Или в приют отвезите. Остановку делали для людей, а не для того чтобы там собак собирать.