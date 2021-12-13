Жители Сургута пожалели бездомного пса и организовали ему конуру на автобусной остановке

Песель - шикарен. Настоящий волк) Добрая, умная собака, которой просто не повезло и она оказалась на улице. А в условиях Сургута это верная смерть, вот собакевич и прибился к остановке.

Местные отнеслись к песелю с пониманием: принесли плед, натащили всяких разных вкуснях. И регулярно приходят его проведать. Молодцы)