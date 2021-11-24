Корги - это сплошная милота!

Любой хозяин согласится, что собаки - ходячий источник позитива и счастья. Всегда классно знать, что после самого трудного дня дома ждет пушистый друг, который всегда рад твоему возвращению. А собаки породы корги и без этого завоевали любовь миллионов людей по всему миру. В этой подборке хозяева поделились смешными и милыми фото с участием своих корги. Посмотрите и улыбнитесь!

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Надежная система наблюдения 0 Источник:

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Корги по кличке Ирма потеряла своих щенков при рождении. Но ей принесли этого маленького котенка, и она счастлива ухаживать за ним 0 Источник:

Корги с плюшевым корги 0 Источник:

"Мой младший брат постоянно показывает всем фотографии разных корги. Сегодня папа решился сделать ему этот пушистый подарок" 0 Источник:

Зайчик 0 Источник:

"Моя бабушка катается по ферме со своим пожилым корги" 0 Источник:

Какое чудо! 0 Источник:

В мире есть два типа людей.. 0 Источник:

"А это Сэди - наша 15-летняя корги" 0 Источник:

Селфи с друзьями 0 Источник:

Улыбка от маленького чуда 0 Источник:

"Корги моего друга когда-то съел тыквенные семечки, сходил ими в туалет, а теперь там выросла тыква. Вот он стоит рядом со своей работой" 0 Источник:

"Я прекратила гладить ее, и вот какой взгляд я получила" 0 Источник:

Джен - корги из Японии, который строит уморительные мордочки 0 Источник:

"Наш корги спустя год" 0 Источник:

Упс, утонул 0 Источник:

Первая прогулка двух друзей 0 Источник:

"Мой дедушка с нашим новым питомцем - корги" 0 Источник:

Когда только получил права 0 Источник:

Почему бы не поспать в кепке 0 Источник:

"Он как будто чувствует, что мы снова едем к ветеринару" 0 Источник:

Проверка малыша 0 Источник:

Счастливая корги-мамочка 0 Источник:

Впервые принимаем ванну 0 Источник:

Любопытство - оно такое 0 Источник:

Дружба между кошкой и собакой - это.. 0 Источник:

Сплошная милота 0 Источник:

"А мой корги пробежал свой первый марафон. Горжусь им!" 0 Источник: