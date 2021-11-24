Корги - это сплошная милота!

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Любой хозяин согласится, что собаки - ходячий источник позитива и счастья. Всегда классно знать, что после самого трудного дня дома ждет пушистый друг, который всегда рад твоему возвращению. А собаки породы корги и без этого завоевали любовь миллионов людей по всему миру. В этой подборке хозяева поделились смешными и милыми фото с участием своих корги. Посмотрите и улыбнитесь!
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Корги по кличке Ирма потеряла своих щенков при рождении. Но ей принесли этого маленького котенка, и она счастлива ухаживать за ним
"Мой младший брат постоянно показывает всем фотографии разных корги. Сегодня папа решился сделать ему этот пушистый подарок"
"Корги моего друга когда-то съел тыквенные семечки, сходил ими в туалет, а теперь там выросла тыква. Вот он стоит рядом со своей работой"
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