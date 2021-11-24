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Корги - это сплошная милота!

Корги - это сплошная милота! (30 фото)

Автор:
24 ноября 2021 08:30
Сообщество : Животные
Метки: животные   корги   питомцы   подборка   смешные животные   собака   собаки   фото   
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Любой хозяин согласится, что собаки - ходячий источник позитива и счастья. Всегда классно знать, что после самого трудного дня дома ждет пушистый друг, который всегда рад твоему возвращению. А собаки породы корги и без этого завоевали любовь миллионов людей по всему миру. В этой подборке хозяева поделились смешными и милыми фото с участием своих корги. Посмотрите и улыбнитесь!
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Метки: животные   корги   питомцы   подборка   смешные животные   собака   собаки   фото   
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