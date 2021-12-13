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"Парень без затей" и антисуицидальный кодекс: что известно о выпускнике православной гимназии из Серпухова

"Парень без затей" и антисуицидальный кодекс: что известно о выпускнике православной гимназии из Серпухова (9 фото + 1 видео)

Автор:
13 декабря 2021 13:50
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Монастырь   видео   подрыв   православная гимназия   серпухов   теракт   
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Владислав Струженков - 18-летний выпускник православной гимназии - сегодня утром подорвал себя на территории женского монастыря в Серпухове. Мотивы его поступка пока не ясны. Возможно, это месть за неприязненные отношения, сложившиеся к Струженкова с некоторыми преподавателями. Или такой своеобразный выход из затянувшейся депрессии. СМИ собрали все известное на сегодняшний момент по делу Струженкова.

Известно, что юношу перевели в православную гимназию из обычной школы, где над ним издевались одноклассники. Парень был увлечен английским языком, изучал основы финансовой грамотности. Занимался стритлифтингом.

Тренер юноши рассказывает, что ничего подозрительного в его поведении не было. Заниматься спортом мальчик стал для поддержки физической формы. У него была удалена щитовидная железа. В ряде СМИ сообщают, что причиной для хирургического вмешательства стал рак- злокачественную опухоль обнаружили в 2015 году. После мальчик постоянно проходил обследования, но занятиям спортом это не мешало. Юноша участвовал в соревнованиях и даже дважды становился призером по стритлифтингу.


Однакл спорт не мог избавить его от депрессии. На фоне приема тяжелых препаратов после удаления щитовидной железы Владислав стал полнеть. Гормональный фон подростка дал сбой. В это время начались недопонимания со сверстниками. Родители отвели его к психологу, с которым юноша даже заключил своеобразное соглашение о том, что он не причинит себе вреда и сохранит свою жизнь до первого января 2022 года. С 2020 года парень сидел на антидепрессантах.


Родители Струженкова были в разводе. Парень жил с матерью и отчимом, но с отцом поддерживал хорошие отношения. Последний занимается пулевой стрельбой, но сына больше интересовали петарды - последние месяцы он увлекся их изготовлением. Говорил, что хочет к Новому году порадовать одноклассников.


Одна из одноклассниц Струженкова рассказала, что преподаватели часто кричали на детей и даже распускали руки. Буллинг в православной гимназии был делом привычным. При этом дети не жаловались. Возможно из-за специфики заведения, где принято воспринимать все как должное и не роптать?

"Учителя постоянно решают любую проблему ором, очень часто орут, но они могут сорваться. Одного моего одноклассника толкнули в стену. Могут дать подзатыльник или ударить по спине", - рассказывает ученица.

Один из молодых людей, ранее обучавшихся в этой школе, рассказывает о том, что среди учеников обычно никаких конфликтов не было.


Известно, что перед тем как войти в гимназию, Струженков некоторое время сидел на ступеньках перед входом. Он был вооружен мачете и самодельным взрывным устройством. Православную гимназию в Серпухове никто не охранял. За безопасность учащихся и преподавателей заведения отвечала лишь тревожная кнопка.


В Сети появилось видео, на котором Струженков входит на территорию женского монастыря. Поправляя портфель, он решительным шагом идет вперед. Через несколько минут на входе в гимназию раздастся взрыв.


При взрыве пострадали дети. Особенно досталось 15-летнему мальчику, который находился рядом со Струженковым. У него рваные раны ног, ожоги. У нескольких детей контузия и закрытые черепно-мозговые травмы. Этот мальчик рассказал о произошедшем:«Я пришёл с утра, на молитву немного опоздал, зашёл, минуты через три неожиданный взрыв прогремел. Все побежали».



В Сети появился список пострадавших:


Еще один ученик православной гимназии рассказывает ослучившемс


Сам Струженков сейчас находится в тяжелом состоянии. По дороге в больницу он находился на ИВЛ. Известно, что подрывник потерял много крови.


В квартире, где он жил, проходит обыск.


В настоящий момент отрабатываются несколько версий произошедшего. По факту взрыва на территории монастыря возбуждено уголовное дело.

Источник:

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Метки: Монастырь   видео   подрыв   православная гимназия   серпухов   теракт   
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5k
Максим 3 часа назад
У парня депрессия и выход один, навредить окружающим?
Ну не хочешь жить, так выйти один. Остальные при чём?
Я заметил, как массово появились психологи, появились страдальцы, которых обидела жизнь, родители, общество. Теперь вина лежит не на себе, а на окружении. Вокруг депрессия, страдания. А главное полное снятие ответственности с себя лично.
Ищи причину в себе всегда и думай как исправить.
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2k
Sergius SPb 2 минуты назад
Детишкам забивают мозг религиозной мудней это никого не волнует?
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19k
С.В. 2 часа назад
религия зло
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3k
Горожанин 2 часа назад
Ну, и психолог. Взял расписку в качестве якобы профилактики суицидального поведения подростка... Какая профилактика? Здесь срочно нужна была принудительная госпитализация и психиатрическая помощь (для этого достаточно было заключение того же психолога). Но только какой это психолог. Из-за таких и происходят трагедии. Расписку, видите ли, этот идиот взял.
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21k
hebpat 2 часа назад
ну конечно когда в гимназии практикуются всякие извращения: стритлифтинг, буллинг может даже кастстрафхожинг был, от такого может и крышу сорвать
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48k
noName 3 часа назад
Очередной малолетний у...бок.Ужасно что подобное происходит всё чаще....
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4k
CCR 3 часа назад
Закрывать надо эти все богодельни,хватит людям мозги засерать.
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12k
ss 3 часа назад
Православная гимназия?!!!... Боже мой!... Докатились. XXI век. Утренние молитвы, бл@! Родители тоже торкнутые что ли? Как можно своего ребёнка отдать в такое заведение?! Это πиздец! А мы ещё удивляемся наличию плоскоземельщиков и прочих баранов.
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11k
Kucher 3 часа назад
А может он не взрыв, а фейерверк хотел устроить, но из-за криворукости всё пошло не так? Ну раз никто пока мотивов не знает, а взрывное устройство он из петард собрал, то любая версия имеет право, ну хотя бы на предположение.
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