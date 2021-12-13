"Парень без затей" и антисуицидальный кодекс: что известно о выпускнике православной гимназии из Серпухова

Родители Струженкова были в разводе. Парень жил с матерью и отчимом, но с отцом поддерживал хорошие отношения. Последний занимается пулевой стрельбой, но сына больше интересовали петарды - последние месяцы он увлекся их изготовлением. Говорил, что хочет к Новому году порадовать одноклассников.





Одна из одноклассниц Струженкова рассказала, что преподаватели часто кричали на детей и даже распускали руки. Буллинг в православной гимназии был делом привычным. При этом дети не жаловались. Возможно из-за специфики заведения, где принято воспринимать все как должное и не роптать?

"Учителя постоянно решают любую проблему ором, очень часто орут, но они могут сорваться. Одного моего одноклассника толкнули в стену. Могут дать подзатыльник или ударить по спине", - рассказывает ученица.

Один из молодых людей, ранее обучавшихся в этой школе, рассказывает о том, что среди учеников обычно никаких конфликтов не было.



