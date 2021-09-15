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Семейная пара с топором и пистолетом набросилась на водителя грузовика, не пропустившего их авто

Семейная пара с топором и пистолетом набросилась на водителя грузовика, не пропустившего их авто (2 фото + 1 видео)

Автор:
15 сентября 2021 07:49
Сообщество : Жить в России
Метки: Обочечники   Подмосковье   Угрозы   видео   не пропустили. дорожный конфликт   серпухов   
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Обочечники негодуют. Водитель грузовика в Подмосковье заблокировал дорогу, не давая им объехать затор. В результате конфликт закончился угрозами с применением оружия.

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Метки: Обочечники   Подмосковье   Угрозы   видео   не пропустили. дорожный конфликт   серпухов   
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44  комментария
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2k
Pechenegiatakuyt 2 часа назад
Надо было давить шкуру за угрозу пистолетом, мало ли что за пистолет и что у неё с головой
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35k
Alex Полминуты назад
Типичная быдло-семейка.
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423
Александр 52 секунды назад
Пара на "иномарке", когда уже это слово выйдет из обихода.
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12k
Евгений 3 минуты назад
Обычно обочечники к своим в гей-клуб торопятся. А эти то куда неслись?
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1k
laptignu 3 минуты назад
Посылаю всем обочечнкам и объездунам лучик ненависти!
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5k
Фомич 12 минут назад
Это же на реальный срок они перед регистратором натанцевали...
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−104
Mirza Huseyinov 20 минут назад
Идиоты.
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2k
Тт 22 минуты назад
Обочечник=пид....ор.
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8k
Клёст Полчаса назад
Поразительное ощущение собственного могущества и вседозволенности у человечков))
Взять за шкирку и проверить вообще на всё, и на дееспособность тоже.
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−63
Александр Поляков Полчаса назад
россияне
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−78
шляхтич Полчаса назад
в чем они не правы?
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296
Николай шляхтич 16 минут назад
если ты не троллишь, а тупишь, то поясню - никто им ничего не должен, в том числе освобождать обочину для проезда и так далее. Понятно?)))
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81
Null Dev Полчаса назад
Интересно, статья за угрозу применения оружия какая будет?
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81
Null Dev Михаил Полчаса назад
За хулиганство могут и срок впаять, и даже весьма не кислый...
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81
Null Dev Олег 7 секунд назад
Было бы весьма хорошо если так.
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172
Чумной Доктор 47 минут назад
то есть гаишники собирают бабло и решают кто виноват, а кто просто несчастная девочка с пистолетиком которую обидели, ути -пути как-же разобраться то если мразота деньги в карман не подкупным гаишам пихает вместо того чтоб на зоне очком своим торговать за пайку.
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76
Nane First NameLast 49 минут назад
Я шизею. Как таким вообще оружие продают?
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24k
Владимир 49 минут назад
Законы со сраного совка остались.
За преступление против личности пальчиком погрозят ну может штраф.
Поэтому и позволяет себе быдло всякое руками махать.
Разобьют рожу в мясо-хулиганство епть!
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5k
newegg 51 минуту назад
Самое говняное в этой ситуации то, что с обочечниками приходится бороться самим людям, а ДПС-ники по кустам жопы отсиживают.
Такие места, где регулярные пробки и обочина позволяет объезжать, прекрасно всем известны. Поставить патруль на неделю и жестко поиметь нарушителей, повторить через неделю и так пару раз - всё, проблема решится.
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5k
Sanar 57 минут назад
Свезло даунам что дальнобой добрым и законопослушным оказался, другой бы своим по рации сказал и в жопах этой парочки оказался и топор и пистолет и газовый балончик.
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296
Николай Sanar 20 минут назад
может и недобрый, а бедный (не купил себе рацию) или несчастный (рация сломана). Хотя в целом согласен, дальнобои могли навтыкать этим дебилам по самое не могу)))
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1k
Алксандр Шевченко Час назад
Дорогами заниматься нужно, тогда и проблем не будет.
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39k
dima423 Час назад
давить таких как йопаных вшей...
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892
pitsilver Час назад
За подобное надо судить по статье, вооруженное нападение и применение вреда здоровью ( в этом случае применение газового балончика не по назначению). Пусть посидят, подумают о своем поведении.
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9k
harlamov Час назад
Чмошники. Забавно выглядит, когда колхозные московские менеджеры изображают из себя крутых гангстеров. Пистолеты, ножи, топоры... Да хоть базуку достаньте, вы против мужика-дальнобойщик гавно на палочке. Никак вы его не напугаете и ничего не сделаете. Трусливые твари.
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