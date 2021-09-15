Семейная пара с топором и пистолетом набросилась на водителя грузовика, не пропустившего их авто

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Обочечники негодуют. Водитель грузовика в Подмосковье заблокировал дорогу, не давая им объехать затор. В результате конфликт закончился угрозами с применением оружия.
Обочечников на дороге не любит никто. А те, в свою очередь, стараются всеми правдами и неправдами отстоять свое право на объезд пробок.
В Подмосковье очевидцы сняли на видео конфликт, в котором пара на иномарке слишком эмоционально отреагировала на маневр водителя грузовика, заблокировавшего обочину. От слов мужчина и женщина быстро перешли к делу. В ход пошел топор из багажника, а подруга вспыльчивого товарища вооружилась пистолетом.
В СМИ сообщается, что 38-летняя женщина обратилась в полицию города Серпухов с жалобой на разбитое лобовое стекло авто. В ответ на это водитель грузовика предоставил видео с регистратора, на котором ему угрожают пистолетом. Также известно, что пара распылила в его сторону баллончик с перцовым газом и мужчине пришлось обращаться за помощью к медикам. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.
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Взять за шкирку и проверить вообще на всё, и на дееспособность тоже.
За преступление против личности пальчиком погрозят ну может штраф.
Поэтому и позволяет себе быдло всякое руками махать.
Разобьют рожу в мясо-хулиганство епть!
Такие места, где регулярные пробки и обочина позволяет объезжать, прекрасно всем известны. Поставить патруль на неделю и жестко поиметь нарушителей, повторить через неделю и так пару раз - всё, проблема решится.