Семейная пара с топором и пистолетом набросилась на водителя грузовика, не пропустившего их авто

В СМИ сообщается, что 38-летняя женщина обратилась в полицию города Серпухов с жалобой на разбитое лобовое стекло авто. В ответ на это водитель грузовика предоставил видео с регистратора, на котором ему угрожают пистолетом. Также известно, что пара распылила в его сторону баллончик с перцовым газом и мужчине пришлось обращаться за помощью к медикам. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.

2021-09-15T07:49:05+03:00