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Американские военные подорвали ракету частной компании Firefly Aerospace

Американские военные подорвали ракету частной компании Firefly Aerospace (4 фото + 1 видео)

Автор:
03 сентября 2021 13:18
Сообщество : Военное
Метки: видео   космические силы   неполадки   подрыв   ракета   сша   
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Космические силы США были вынуждены "пристрелить раненого коня".

Американские военные дистанционно уничтожили ракету-носитель Alpha частной компании Firefly Aerospace из-за нештатной ситуации.


Запуск проходил в пятницу на базе ВВС "Ванденберг" в Калифорнии. Через две минуты после взлета космическая ракета не смогла набрать сверхзвуковую скорость, отклонилась от траектории и начала крутится в воздухе. Наблюдавшие за запуском военные, решили прервать полет и подорвали ракету над Тихим океаном.

"Alpha испытала аномалию, которая привела к преждевременному завершению миссии... Сообщаем, что в связи с аномалией никто не пострадал", - сообщили в компании Firefly Aerospace.

Это был первый полет Alpha. Ракета-носитель должна была доставить на низкую орбиту 92 килограмма грузов, в том числе малые спутники.

Американская компания Firefly Aerospace принадлежит украинскому бизнесмену Максиму Полякову. Штат-квартира разработчика ракетно-космической техники находится в городе Остин, Техас. Как говорится на сайте компании, ее основная цель - "обеспечить экономичный и удобный доступ в космос для небольших полезных нагрузок посредством проектирования, производства и эксплуатации надежных ракет-носителей". В основном компания-разработчик нацелена на "бурно растущий рынок небольших спутников".

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Метки: видео   космические силы   неполадки   подрыв   ракета   сша   
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16k
Serg2001 7 минут назад
У нас в школе ракеты на твердом целлулоидном топливе и то круче летали... )
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11k
Bill 8 минут назад
Не понимаю почему ждали целых две минуты? А вдруг эта херня упала бы на голову какому-нибудь американцу? Надо было подрывать сразу, как только узнали что это украинская ракета.
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41k
Соломей 12 минут назад
частный и независимый бизнес, говорите?Ну-НУ...
как там бледно выглядел цукерберг, когда его приглашали в цру, поговорить,и как молчал илономаск, когда его упавшие ракеты, бомбили американские военные, в океане...
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11k
koleos72 12 минут назад
Ну, украина же всегда ракетные двигатели делала лучше всех! Что пошло не так?
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