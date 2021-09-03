Американские военные подорвали ракету частной компании Firefly Aerospace

Космические силы США были вынуждены "пристрелить раненого коня".
Американские военные дистанционно уничтожили ракету-носитель Alpha частной компании Firefly Aerospace из-за нештатной ситуации.
Запуск проходил в пятницу на базе ВВС "Ванденберг" в Калифорнии. Через две минуты после взлета космическая ракета не смогла набрать сверхзвуковую скорость, отклонилась от траектории и начала крутится в воздухе. Наблюдавшие за запуском военные, решили прервать полет и подорвали ракету над Тихим океаном.
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"Alpha испытала аномалию, которая привела к преждевременному завершению миссии... Сообщаем, что в связи с аномалией никто не пострадал", - сообщили в компании Firefly Aerospace.
Это был первый полет Alpha. Ракета-носитель должна была доставить на низкую орбиту 92 килограмма грузов, в том числе малые спутники.
Американская компания Firefly Aerospace принадлежит украинскому бизнесмену Максиму Полякову. Штат-квартира разработчика ракетно-космической техники находится в городе Остин, Техас. Как говорится на сайте компании, ее основная цель - "обеспечить экономичный и удобный доступ в космос для небольших полезных нагрузок посредством проектирования, производства и эксплуатации надежных ракет-носителей". В основном компания-разработчик нацелена на "бурно растущий рынок небольших спутников".
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как там бледно выглядел цукерберг, когда его приглашали в цру, поговорить,и как молчал илономаск, когда его упавшие ракеты, бомбили американские военные, в океане...