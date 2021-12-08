Ученые опубликовали фотографии вируса «Омикрон»

Снимки высокого разрешения сделали во время работы над вакциной.
Ученые из Гонконга увеличили изображение вируса на электронном микроскопе и выложили его фото в сеть .
Черные вкрапления в клетках - тот самый вирус.
А вот он с большим размером: шарик с шипами в виде короны.
Считается, что новым вирусом заболеть еще проще, чем «короной». Правда, говорят, что и проходит он быстрее и без таких тяжелых последствий. Но этот вопрос только изучается, потому что появился он недавно и значимой статистики еще нет.
Первый случай заражения «Омикроном» зафиксирован в Ботсване. После этого он стал быстро распространяться и вышел за пределы континента. А 6 декабря его обнаружили у российских туристов, которые приехали из ЮАР.
Источник:
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Я хоть и сам привит, но почему вакцина не работает понять не могу.