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Ученые опубликовали фотографии вируса «Омикрон»

Ученые опубликовали фотографии вируса «Омикрон» (3 фото)

Автор:
08 декабря 2021 16:02
Сообщество : Пандемия
Метки: COVID   вирус   омикрон   пандемия   
1219
3

Снимки высокого разрешения сделали во время работы над вакциной.

Ученые из Гонконга увеличили изображение вируса на электронном микроскопе и выложили его фото в сеть .

Черные вкрапления в клетках - тот самый вирус.

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А вот он с большим размером: шарик с шипами в виде короны.

Считается, что новым вирусом заболеть еще проще, чем «короной». Правда, говорят, что и проходит он быстрее и без таких тяжелых последствий. Но этот вопрос только изучается, потому что появился он недавно и значимой статистики еще нет.

Первый случай заражения «Омикроном» зафиксирован в Ботсване. После этого он стал быстро распространяться и вышел за пределы континента. А 6 декабря его обнаружили у российских туристов, которые приехали из ЮАР.

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Метки: COVID   вирус   омикрон   пандемия   
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17  комментариев
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4k
a_komolow Полчаса назад
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35
Drago 20 минут назад
Получается патоген ослаб. Ну это же хорошо. Будет как обычный грипп.
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3k
Viejo Borracho Dikobraz 39 минут назад
До чего на нашего Буншу похож...
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6k
klop 48 минут назад
// Черные вкрапления в клетках - тот самый вирус //

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6k
Дмитрий Горчилин 57 минут назад
Вирус более заразный но менее опасный. То есть, природная вакцина.
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73
В-ий Час назад
Ну все, фотка в фас и профиль есть. Найти, от314здить, расстрелять
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1k
Dorell Час назад
У меня на хлебе такая фигня растёт. Это коронавирус? Что делать
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901
BHU1004 Час назад
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106
Nаnе First NameLаst BHU1004 50 минут назад
Дык это ж в каком годе будет.
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455
Ямщик Час назад
И привезли его к нам привитые туристы...
Я хоть и сам привит, но почему вакцина не работает понять не могу.
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106
Nаnе First NameLаst BHU1004 48 минут назад
Плацебо. Сильно много чести. Фуфломицин.
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1k
Иван Иванов Час назад
Вот уроды!(вирусы)
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21k
Андрей Иванов Час назад
Если снять подошву моего ботинка, то фотка будет примерно такая же.
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115
Александр Час назад
Вирус еще никого не убил, но давайте [мат] сделаем вакцину, чтобы как и с барановирусом когда от вакцины умерло больше, чем от самого вируса.
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