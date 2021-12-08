Ученые опубликовали фотографии вируса «Омикрон»

Считается, что новым вирусом заболеть еще проще, чем «короной». Правда, говорят, что и проходит он быстрее и без таких тяжелых последствий. Но этот вопрос только изучается, потому что появился он недавно и значимой статистики еще нет.

Первый случай заражения «Омикроном» зафиксирован в Ботсване. После этого он стал быстро распространяться и вышел за пределы континента. А 6 декабря его обнаружили у российских туристов, которые приехали из ЮАР.