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Комиксы для любителей нестандартного и жесткого юмора

Комиксы для любителей нестандартного и жесткого юмора (23 фото)

Автор:
13 декабря 2021 09:44
Сообщество : Комиксы
Метки: Дмитрий Пьянков   Юмор   комиксы   нестандартный юмор   подборка   фото   черный юмор   
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Иллюстратор и стендапер из Новосибирска Дмитрий Пьянков вот уже три года создает иллюстрации, наполненные абсурдным и нестандартным юмором. Пикчер-самоучка достаточно иронично описывает свои работы фразой «Рисую смешные квадранты», и нельзя не отметить, что квадранты и правда выходят очень смешными.


Особенно иллюстрации Пьянкова понравятся любителям сарказма, иронии и циничного юмора. Предлагаем вам оценить свежую подборку работ Дмитрия, пролистав ниже.

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Метки: Дмитрий Пьянков   Юмор   комиксы   нестандартный юмор   подборка   фото   черный юмор   
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Пумба 7 минут назад
Уважаемый Дмитрий Пьянков, Вас обманули! Художник - это НЕ производное от слова "худо"! Картинки уровня "у нас в пятом классе" - нечем гордиться...
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