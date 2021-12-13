Комиксы для любителей нестандартного и жесткого юмора

755
23
Иллюстратор и стендапер из Новосибирска Дмитрий Пьянков вот уже три года создает иллюстрации, наполненные абсурдным и нестандартным юмором. Пикчер-самоучка достаточно иронично описывает свои работы фразой «Рисую смешные квадранты», и нельзя не отметить, что квадранты и правда выходят очень смешными.
Особенно иллюстрации Пьянкова понравятся любителям сарказма, иронии и циничного юмора. Предлагаем вам оценить свежую подборку работ Дмитрия, пролистав ниже.
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- 16 ироничных комиксов, над истинным смыслом которых придется поразмыслить
- 22 комикса с примесью черного юмора и неожиданной развязкой
- 15 жутковатых комиксов с неожиданным поворотом событий
- Комиксы: пришельцы, которые пытаются жить по земным традициям
- 20 комиксов, в которых гармонично сочетаются абсурдность, ирония и чёрный юмор
27
Понравилось27
Новости партнёров