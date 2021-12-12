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Спасение от насильников и пожара: настоящие герои среди таксистов и курьеров

Спасение от насильников и пожара: настоящие герои среди таксистов и курьеров (11 фото + 2 видео)

Автор:
12 декабря 2021 01:55
Сообщество : Жить в России
Метки: возможно в россии   герои   доставщики   истории   таксисты   
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Доставщики и таксисты – какой-то отдельный, особый каст людей, зачастую готовый прийти любому на выручку. И это несмотря на то, что нередко им приходится иметь дело с поехавшими головой клиентами, после чего не грех и в человечестве разочароваться.

В начале декабря, например, в Петербурге курьер-доставщик еды помог родителям найти потерявшегося на велосипеде мальчика. Он не просто организовал поиск через рабочий чат, куда загрузил фото мальчика, но и сам приостановил работу, что поискать его в близлежащем районе.


Спустя 15 минут ребенка удалость обнаружить. Курьер ответ его к родителям и спокойно продолжил свою работу.


Летом ещё один курьер предотвратил передачу денег 84-летней пенсионерки мошенникам. Несмотря на то, что он мог просто забрать пакет с деньгами и доставить по адресу, ему пришла в голову мысль позвонить заказчику и проверить.


Довольно быстро выяснилось, что пенсионерку разводили мошенники, представившиеся её внучкой, которой нужны деньги для того, чтобы «замять» ДТП. Но благодаря бдительности курьера, передачу средств удалось предотвратить.


В этом же году курьер в Няндоме приехал по заказу и спас мужчину из горящего дома. Сам доставщик получил ожоги рук и уха, но это не помешало ему сохранить чужую жизнь.


В прошлом году в Подмосковье курьер помог группе захвата проникнуть в квартиру вооруженных преступников.


А ещё годом ранее в столице доставщик еды спас 13-летнего подростка от  суицида, который намеревался выпрыгнуть в око во время ссоры с матерью.


Немало подобных геройских историй встречается и в рядах таксисов.


Например, в сентябре бдительный таксист спас 8-летнюю девочку от педофила, который на его глаза вел за гаражи. Несмотря на то, что догнать преступника не удалось, правоохранители всё равно сумели его задержать. И, как оказалось, «чуйка» водилу не подвела.


Прошлый год также оказался насыщен на человечные поступки.


Например, в Москве благодаря таксисту удалось спасти девушку, попавшуюся в заложники к двум неизвестным мужчинам. Водилы не всегда следят за чатом с клиентами, однако это не тот случай.


Именно такая внимательность и позволила оперативно передать сведения в полицию и спасти девушку.


Другой таксист, также в столице, спас пенсионерку от мошенников, сохранив ей полмиллиона рублей. Развод был стандартным – «внук попал в ДТП». Но бомбила уговорил старушку позвонить реальному внуку, чем сохранил ей средства.


Несмотря на то, что таксисты и доставщики иногда попадают в сводку происшествий, всё же чаще среди них можно встретить настоящих героев.


И хотелось бы, чтобы позитивные новости с их участием встречались гораздо чаще.

Источник:

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Метки: возможно в россии   герои   доставщики   истории   таксисты   
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Антон Минуту назад
Относительно последней фразы в посте могу сказать, что вряд ли: это идёт вразрез с последними тенденциями в СМИ. Пока указания на отмену шельмования не было
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