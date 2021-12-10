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ЦИАН против «славян»: арендодатели не будут потворствовать русскому BLM-маразму

ЦИАН против «славян»: арендодатели не будут потворствовать русскому BLM-маразму (15 фото + 2 видео)

Автор:
10 декабря 2021 07:50
Сообщество : Жить в России
Метки: ЦИАН   аренда   возможно в россии   иностранцы славяне   национальность   
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Всё-таки шутки про отечественный BLM уже перестали быть шутками.

Теперь в эту игру ввязался и ЦИАН, решивший, что пользователи не должны излагать в своих объявлениях предпочтения, основанный на расе и этнической принадлежности.


В общем, нельзя называть ничего. Ни цвет кожи, ни гражданство, ни вероисповедание, ни уж тем более национальность.


Новые арендодатели должны размещать объявления по новым правилам с 1 декабря. Остальным нужно подстроиться под новые реалии до февраля следующего года, в противном случае ЦИАН изменит объявление сам.


Очевидно, что в соцсетях не очень-то восприняли эту новость, хотя и отшутились по этому поводу. И это понятно.


Теперь у тех, «кого нельзя называть», появится возможность получить отказ лично или по телефону, а не через сайт.


И вообще, с какого перепугу люди должны сдавать СВОЮ собственность по чьим-либо правилам? Ведь это нормально, если человек не хочет, чтобы в его жилище обитало 20 цыган или 40 таджиков.


Особенно когда негативные новости с участием приезжих появляются уже по несколько раз на дню. Вот, например, в Москве «бородачи» развели парня на 5к рублей.


Они посмотрели, чей поднос с остатками еды он выкинет, а потом подошли и предъявили, что это якобы было их хрючево. Так и из квартиры вынесут половину имущества и будут утверждать, что это было их.


Или вон в столичной подземке «люди неизвестной национальности» избили военного, заступившегося за парочку в метро.


Найдутся ли желающие после этого радушно принимать всех, кого попало? Ответ очевиден.


Нет сомнений, что ЦИАН с этой идеи не выйдет в выигрыш, ведь пользователи либо перейдут на другие сервисы, либо будут отказывать, как говорилось выше, лично.


Хотя второй вариант сегодня совсем небезопасен. В любом случае, потворствовать русскому BLM вряд ли кто-то станет.

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Метки: ЦИАН   аренда   возможно в россии   иностранцы славяне   национальность   
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18  комментариев
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122
Руслан Сергеев Час назад
Верните Сталина. Хватит это терпеть...
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1k
Max 5 минут назад
Ну можно ещё писать -сдаю только лицам строго со святочными именами. Лиц без отчества просьба не беспокоится. Ещё можно добавить насчёт всяких жемчужно-алмазных фамилий. Чтобы конокрадов отсечь.
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21k
Ватаку Накомоде 13 минут назад
Иногда умеренный расизм это хорошо. Иначе некоторые паразиты начнут борзеть.
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1k
Антон Штопаный 21 минуту назад
Ссылка youtu.be
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185
sapsanbosh 21 минуту назад
Незачем пользоваться услугами этой организации! Организовать ей бойкот!
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984
poбт 22 минуты назад
вообще не вижу проблем
в наше время подать объяву можно где угодно, циан просто идет по 3.14зде и все, а еще быстрей он пойдет по 3.14зде когда чурки будут зазря кататься на осмотры
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316
Flexx U Полчаса назад
Накуй циан
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537
Серега Полчаса назад
Добро пожаловать отсюда!

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2k
Станнис Полчаса назад
а как теперь цыганам квартиру сдать? будут всякие Иваны звонить
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2k
Роман Полчаса назад
Бред! Скоро начнётся как в Пендосии... не говорят <нигер> говорят <слово на букву м> ну и кому это надо??? итак всем понятно о ком речь!
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186k
IMXO Полчаса назад
Умные люди всегда найдут, как обойти дурацкие правила :
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19k
С.В. 37 минут назад
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1k
Denis 37 минут назад
Интересно что им стукнуло в голову.
С точки зрения банального капитализма это даже не выгодно.
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1k
Алексей 41 минуту назад
То есть предпочтения хозяина квартиры никого не волнуют? А где толерантность ?
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1k
Руслан 43 минуты назад
ЦИАН, одним из акционеров которого является GOLDMAN SACHS GROUP, собирается в 2022 году на IPO выпускаться. Отсюда и эти свистопляски с толерастией к загорелым. Это сейчас в тренде в "цивилизованном" мире. Так что онли бусинес)))
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249
Аккаунт удален 43 минуты назад
Ну ок, за место национальности писать - Сдам квартиру. Безнациональных вешалок для бороды не беспокоить
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