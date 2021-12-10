ЦИАН против «славян»: арендодатели не будут потворствовать русскому BLM-маразму

Всё-таки шутки про отечественный BLM уже перестали быть шутками.
Теперь в эту игру ввязался и ЦИАН, решивший, что пользователи не должны излагать в своих объявлениях предпочтения, основанный на расе и этнической принадлежности.
В общем, нельзя называть ничего. Ни цвет кожи, ни гражданство, ни вероисповедание, ни уж тем более национальность.
Новые арендодатели должны размещать объявления по новым правилам с 1 декабря. Остальным нужно подстроиться под новые реалии до февраля следующего года, в противном случае ЦИАН изменит объявление сам.
Очевидно, что в соцсетях не очень-то восприняли эту новость, хотя и отшутились по этому поводу. И это понятно.
СдаеТся срОчно на длитеЛЬный срок одноКОмнатная Студия дЛя прожиАВния кого угодно. Я НЕ националист!— Shamutilo (@shamutilo) December 7, 2021
славяне я без понятия кто вы такие но надеюсь все у вас сегодня будет хорошо— клубника гобечия (@frogthefaggot) December 8, 2021
Славяне идут на Цианград занимать лучшие квартиры pic.twitter.com/P0wW16mqIZ— Aleksey Eks (@eks_lj) December 7, 2021
Кстати Баба Яга в сказках тоже только славян в свою хату пускала.— Татьяна Несусвет (@t_nesusvet) December 7, 2021
Сайт недвижимости СЛАВЯН запретил сдавать жилье «только цианам»— моможа (@menetekelvrstr) December 6, 2021
Сайт недвижимости ЦИАН запретил сдавать жилье «только славянам». pic.twitter.com/G5ZeQq3I5a— Дорогая Хурма (@expensive_hurma) December 6, 2021
Теперь у тех, «кого нельзя называть», появится возможность получить отказ лично или по телефону, а не через сайт.
И вообще, с какого перепугу люди должны сдавать СВОЮ собственность по чьим-либо правилам? Ведь это нормально, если человек не хочет, чтобы в его жилище обитало 20 цыган или 40 таджиков.
ЦИАН усложнил поиск и найм жилья. Отныне не славяне обязаны приезжать к арендодателю за отказом лично.#ДБ— Иван Ильин (@illyn) December 7, 2021
Особенно когда негативные новости с участием приезжих появляются уже по несколько раз на дню. Вот, например, в Москве «бородачи» развели парня на 5к рублей.
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Они посмотрели, чей поднос с остатками еды он выкинет, а потом подошли и предъявили, что это якобы было их хрючево. Так и из квартиры вынесут половину имущества и будут утверждать, что это было их.
Или вон в столичной подземке «люди неизвестной национальности» избили военного, заступившегося за парочку в метро.
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Найдутся ли желающие после этого радушно принимать всех, кого попало? Ответ очевиден.
Нет сомнений, что ЦИАН с этой идеи не выйдет в выигрыш, ведь пользователи либо перейдут на другие сервисы, либо будут отказывать, как говорилось выше, лично.
Ну что ЦИАН, как нововведения работают? pic.twitter.com/CNGTsY1l6B— Саша ПодМосковный (@AVBoets) December 8, 2021
Хотя второй вариант сегодня совсем небезопасен. В любом случае, потворствовать русскому BLM вряд ли кто-то станет.
Источник:
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С точки зрения банального капитализма это даже не выгодно.