ЦИАН против «славян»: арендодатели не будут потворствовать русскому BLM-маразму

Теперь в эту игру ввязался и ЦИАН, решивший, что пользователи не должны излагать в своих объявлениях предпочтения, основанный на расе и этнической принадлежности.

В общем, нельзя называть ничего. Ни цвет кожи, ни гражданство, ни вероисповедание, ни уж тем более национальность.