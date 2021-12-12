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Румынские рабочие похитили топливо на военной базе США на сумму 2 млн долларов

Румынские рабочие похитили топливо на военной базе США на сумму 2 млн долларов (2 фото)

Автор:
12 декабря 2021 13:23
Метки: Румыния   интересный факт   сша   
489
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Пентагон подтверждает информацию о потере существенных запасов топлива на военной базе США в Румынии. Ситуация связана с масштабными хищениями дизельного топлива на авиабазе аэропорта им.Михаила Когэлничану. Причём хищение носило не разовый характер, а продолжалось в течение как минимум четырёх последних лет

Пресс-секретарь 21-го военного командования США майор Вонни Райт (Vonnie Wright):

Правоохранительные органы подтвердили масштабный характер хищений. Общие потери от преступной деятельности оцениваются в 2 млн долларов. По предварительным данным, дизельное топливо выкачивали из цистерн. Оно предназначалось для питания дизельных генераторов на авиабазе им. Михаила Когэлничану.


Эта авиабаза находится на юго-востоке Румынии – близ черноморского побережья. Её активно эксплуатируют американские военнослужащие, преимущественно из ВВС США. На базе службу проходят и несколько румынских подразделений. Также известно о задействовании на военном объекте местного гражданского персонала. Сама база фактически интегрирована с территорией международного аэропорта.

Подтверждается тот факт, что топливо сливалось с 2017 года. При этом Райт пока не прокомментировала вопросы, связанные с тем, кто конкретно был причастен к хищению в крупных масштабах.

Однако некоторые подробности публикует румынская пресса. Она, ссылаясь на источники, пишет, что сливом дизтоплива систематически занимались румынские рабочие, которые имели доступ к территории складов ГСМ на американской военной базе. Рабочие были наняты американской стороной для обслуживания генераторов. Отмечается, что для сокрытия хищений топливо в цистернах разбавлялось. Заметили неладное американские военные, когда с генераторами стали всё чаще возникать проблемы. В итоге была проведена экспертиза используемого топлива, в результате которой выявили его крайне низкое качество, хотя перед поставками на базу качество ДТ соответствовало нормам.

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Метки: Румыния   интересный факт   сша   
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27  комментариев
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1k
andrey 3 часа назад
А что же они в НАТО хотели? Одно слово, цыгане
. Как еще самолеты не продали
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18k
Шуруп 17 минут назад
это они ещё в россии базы не пробовали...
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6k
Marlboro 39 минут назад
Напомнило :)) разбавлял ослиной мочой :)
Я бы удивился, если бы в Румынии не воровали топливо.
Ссылка youtu.be
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5k
au3 Час назад
А когда румыны найдут применение авиационному керосину - нато вообще песец.
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2k
Frank Borman Час назад
Э, не совсем рабочие, но да, сп@здили. Разбавить горючее ослиной мочой - это святое.
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4k
Core Час назад
И это там ещё лошадей не было
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749
irzi 2 часа назад
Святое дело.Сам воровал ,когда в армии служил. 300 литров в неделю со 131 го сливал.По 15 копеек 76 й был.
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90k
сапер Водичка 2 часа назад
Ну да, конечно, румыны !
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20k
Мерзавец... 2 часа назад
Ну хули с них взять то, они же киркоровы!
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17k
Александр Сучков 2 часа назад
Иногда и цыгане могут пользу принести своей Родине)))
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958
safon1 2 часа назад
Шоб румыны и не воровали? Это как бы Солнце не вставало.
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881
Квантовый_Слесарь_82 2 часа назад
Надо им проверить,все ли наместе лошадиные силы.
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24k
Юрьевич 2 часа назад
Это они ещё самолёты свои не пересчитали
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4k
Виталий Касандров 2 часа назад
Борцы за дело мира, предотвратили десятки бомбежек НАТО.Признать воришек узниками совести и выдать премию мира в следующем году.
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208
Игорь Иванов 2 часа назад
Я не удивлен. У румын-то скреп нет
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1k
Игорь Иванович 2 часа назад
Те, кто грохнули диктатора, обещали народу процветание западного образца, свободу, независимость и прочее бла-бла. Ну и что имеет нищий румынский народ 30 лет спустя после Чаушеску? Дырку от бублика. Румынская элита исполнила мечту и вошла в ЕС на содержание. Народ получил свободу разъезжать по всем странам Европы ,воровать и просить милостыню у каждого магазина и ресторана
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504
Максим Максимов 3 часа назад
Нашей разведке в Цыгании тоже надо на машинах передвигаться, вот и наладили выгодный обмен.
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59k
Андрей 3 часа назад
И это американцы ещё не познакомились с укроиньскими прапорщиками.
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10k
Сережа 3 часа назад
Румыны это те же цыгане. Я не удивлен. А вот фото не в тему. Самолеты на дизельном топливе не летают. Это НАТО еще украинских прапорщиков не знает.
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11k
Александр 3 часа назад
Василий Алибабаевич оказывается был румыном.
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15k
Агент Безопасной Национальности 3 часа назад
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