Румынские рабочие похитили топливо на военной базе США на сумму 2 млн долларов

Пресс-секретарь 21-го военного командования США майор Вонни Райт (Vonnie Wright):

Правоохранительные органы подтвердили масштабный характер хищений. Общие потери от преступной деятельности оцениваются в 2 млн долларов. По предварительным данным, дизельное топливо выкачивали из цистерн. Оно предназначалось для питания дизельных генераторов на авиабазе им. Михаила Когэлничану.

Эта авиабаза находится на юго-востоке Румынии – близ черноморского побережья. Её активно эксплуатируют американские военнослужащие, преимущественно из ВВС США. На базе службу проходят и несколько румынских подразделений. Также известно о задействовании на военном объекте местного гражданского персонала. Сама база фактически интегрирована с территорией международного аэропорта.



Подтверждается тот факт, что топливо сливалось с 2017 года. При этом Райт пока не прокомментировала вопросы, связанные с тем, кто конкретно был причастен к хищению в крупных масштабах.



Однако некоторые подробности публикует румынская пресса. Она, ссылаясь на источники, пишет, что сливом дизтоплива систематически занимались румынские рабочие, которые имели доступ к территории складов ГСМ на американской военной базе. Рабочие были наняты американской стороной для обслуживания генераторов. Отмечается, что для сокрытия хищений топливо в цистернах разбавлялось. Заметили неладное американские военные, когда с генераторами стали всё чаще возникать проблемы. В итоге была проведена экспертиза используемого топлива, в результате которой выявили его крайне низкое качество, хотя перед поставками на базу качество ДТ соответствовало нормам.