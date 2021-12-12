Румынские рабочие похитили топливо на военной базе США на сумму 2 млн долларов

Пентагон подтверждает информацию о потере существенных запасов топлива на военной базе США в Румынии. Ситуация связана с масштабными хищениями дизельного топлива на авиабазе аэропорта им.Михаила Когэлничану. Причём хищение носило не разовый характер, а продолжалось в течение как минимум четырёх последних лет
Пресс-секретарь 21-го военного командования США майор Вонни Райт (Vonnie Wright):
Правоохранительные органы подтвердили масштабный характер хищений. Общие потери от преступной деятельности оцениваются в 2 млн долларов. По предварительным данным, дизельное топливо выкачивали из цистерн. Оно предназначалось для питания дизельных генераторов на авиабазе им. Михаила Когэлничану.
Эта авиабаза находится на юго-востоке Румынии – близ черноморского побережья. Её активно эксплуатируют американские военнослужащие, преимущественно из ВВС США. На базе службу проходят и несколько румынских подразделений. Также известно о задействовании на военном объекте местного гражданского персонала. Сама база фактически интегрирована с территорией международного аэропорта.
Подтверждается тот факт, что топливо сливалось с 2017 года. При этом Райт пока не прокомментировала вопросы, связанные с тем, кто конкретно был причастен к хищению в крупных масштабах.
Однако некоторые подробности публикует румынская пресса. Она, ссылаясь на источники, пишет, что сливом дизтоплива систематически занимались румынские рабочие, которые имели доступ к территории складов ГСМ на американской военной базе. Рабочие были наняты американской стороной для обслуживания генераторов. Отмечается, что для сокрытия хищений топливо в цистернах разбавлялось. Заметили неладное американские военные, когда с генераторами стали всё чаще возникать проблемы. В итоге была проведена экспертиза используемого топлива, в результате которой выявили его крайне низкое качество, хотя перед поставками на базу качество ДТ соответствовало нормам.
Источник:
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Я бы удивился, если бы в Румынии не воровали топливо.