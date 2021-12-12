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Когда новогодний подарок от босса становится оскорблением

Когда новогодний подарок от босса становится оскорблением (25 фото)

Автор:
12 декабря 2021 12:36
Сообщество : Истории
Метки: жадность   истории   истории в картинках   когда шеф жмот   корпоративные подарки   новый год   подарки   частные истории   
3578
25
Новый год - время подарков, в том числе и корпоративных. Самые креативные начальники раздают подчиненным дизайнерские новогодние игрушки, самые щедрые - премии и поездки, а самые прижимистые иногда дарят такое, что и показать-то стыдно!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: жадность   истории   истории в картинках   когда шеф жмот   корпоративные подарки   новый год   подарки   частные истории   
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33  комментария
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66k
Viktor Час назад
Скажу вам честно, положа руку на сердце, где бы, когда бы я не работал, все начальники - упыри, гниды, мрази и т.п.! 50 лет было, девчонки по пятёрке сбросились, а шеф-сука рыжая даже руки не пожал! Один босс (дай Бог ему здоровья) встретился на пути не жадный, может поэтому дела у него сейчас идут очень хорошо.
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4k
Rubiroid_47 4 минуты назад
Зарплату подарят вовремя- уже праздник.
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906
Акан 18 минут назад
Вообще то дорогие подарки дарить на многих местах нельзя, может считаться как взятка. У нас например на детишек по большой коробке конфет выделили вот и все, зато новогодняя премия + годовая, в общем размере в 3.5 оклада не плохим подарком считаю.
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9k
Mr TPAKTOPA 19 минут назад
Такое ощущение, что эти люди зарплату не получают.
"Твоя" компания имела прыбыль 190 лимонов USD, и зажала прибыль? Ну, это не твоя, а ЧУЖАЯ компания. Если зарплата не нравится, ищи другую работу, где больше платят, или сделай свою компанию, и потом дари сотрудникам 190 миллионов. Если на интервю не сказали, что будет новогодний бонус, или 13-ая зарплата - значит нечего и ожидать.
Даже это с 13-ой зарплатой - полное нае***во. Как ее считать, как 1/12 к месячной, или +8% к месячной? Но если ты в ноябре уволишся - не будет етих 8%. Так что лучше договорится на 8% выше зарплату, чем ждать на 13-ую или на бонус новогодний.
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10k
Schandmaul 21 минуту назад
мне обычно по три сотни евро в конверте к рождеству и отпуску дарит, а со следующего года чущественно поднимется ЗП, Шеф сам видет, что из за пандемии всё дорожает. Это в Германии, маленькая фирма.
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3k
leto2016 23 минуты назад
эффективное руководство. для меня синоним слова "у.еб.ки".
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10k
андрей 24 минуты назад
"А в нашем цеху по заточке булавок, Нам нечего дать на подпольный прилавок. Одна зарплата, да и то не всегда"
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10k
Максим Полчаса назад
Ну а что) Унижение подчинёных это плюс к настроению начальства) А в начальники без говнеца в душе не выбратся.
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9k
costa 41 минуту назад
Комментарий к фото
Ну как бы соси...
А в следущий раз помогай конкурентам :)
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36k
Александр 42 минуты назад
Вам еще что то подарили?
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29k
Snork Snorkoff 43 минуты назад
Ну.. ой. у нас вообще ничего не дарят, и премий не дают. Хорошо если зп до НГ выплатят, и то не факт.
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82
Дмитрий Карнаухов 51 минуту назад
Скорей подборка примеров, когда нужно увольняться.
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4k
mtonaka 53 минуты назад
Я думал только мне жадные руководители попадаются...
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4k
Unics 53 минуты назад
Такое чувство, что Фишки сегодня не в Росиии, а в Америке..
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33
Мурчелло Час назад
Самый добрый,который подарил колбасу.
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679
Питер Крузо Час назад
На дураках мир держится
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52
Raingold Fischer 2 часа назад
Работаю на Японскую компанию в Германии, шеф поздравил с Рождеством и подарил в шикарном пакете банное полотенце с логотипом нашей фирмы.
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5k
au3 2 часа назад
Одна индусятская компания (140000 работников в мире) дарила подарки при приеме на работу. Дешевую (цена на центы) китайскую ручку в коробке от ручки за 60 баксов (по баркоду и качеству коробки видно)
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11k
Александр 2 часа назад
Уж чем такие подарки, лучше бы просто выйти и поздравить.
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123k
Игорь 2 часа назад
А что вы ожидаете от капитализма?
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