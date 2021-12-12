Когда новогодний подарок от босса становится оскорблением

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Новый год - время подарков, в том числе и корпоративных. Самые креативные начальники раздают подчиненным дизайнерские новогодние игрушки, самые щедрые - премии и поездки, а самые прижимистые иногда дарят такое, что и показать-то стыдно!
"На Рождество 2019 года мой босс подарил нам возможность один раз поработать из дома в 2020 году. Он точно что-то знал"
"Эта карточка дает вам право на 1 день работы из дома. Использовать в 2020 году".
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"Моей маме и ее коллегам на работе к праздникам подарили шуточный "набор самопомощи" с пластырем, зубочисткой и 1 пенни"
"Наконец-то получил рождественский бонус за год упорной работы на передовой во время пандемии. 7 несвежих конфет и открытка, полная пустых банальностей"
"Помог моей компании получить в этом году прибыль в размере $190 миллионов. Мой рождественский бонус в этом году: леденцы
"Наш рождественский подарок от босса"
"Мы хотим поблагодарить вас за усердную работу в этом году! Дарим вам этот сертификат на $15, который вы можете использовать в любом из продуктовых магазинов для приобретения индейки, мяса или овощей".
Я работаю на компанию с миллиардными оборотами. Мой генеральный директор заработал $1,4 миллиона долларов в этом году
"Спасибо за ваш вклад в общее дело! Надеюсь, ваши праздники будут полны блеска и радости. А чтобы ее было еще больше, в следующую выплату вы получите премию в размере $15 за вычетом налогов.
"В этом году компания получила максимум доходов за всю свою историю. А это - наша рождественская премия: печеньки с яблоками"
"За работу в пандемию мы не получили ни премиальных, ни надбавок. Зато получили по деревянной гирлянде на Новый год"
"Наша компания входит в список Fortune 500. В новый год нам не дали премию, зато подарили немножко канцелярки и талон на право один раз прийти на работу в джинсах"
"Жене босс на новый год подарил попкорн для микроволновки"
"Пощелкайте и поднимите настроение на неделю! Я ценю ва каждый день! Спасибо за самоотверженную работу и вовлеченность!"
"Это моей подруге отдали в канцелярии босса. Сказали, что это новогодний подарок. Мы до сих пор не верим"
"Я работаю на складе. Накануне Рождества высокое начальство заявилось к нам, чтобы лично раздать вот такие подарки"
"Нам устроили "новогодний обед". Никаких арендованных ресторанов или вечеринок - просто в обеденный перерыв каждый получил вот такую порцию"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: жадность истории истории в картинках когда шеф жмот корпоративные подарки новый год подарки частные истории
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Новости партнёров
"Твоя" компания имела прыбыль 190 лимонов USD, и зажала прибыль? Ну, это не твоя, а ЧУЖАЯ компания. Если зарплата не нравится, ищи другую работу, где больше платят, или сделай свою компанию, и потом дари сотрудникам 190 миллионов. Если на интервю не сказали, что будет новогодний бонус, или 13-ая зарплата - значит нечего и ожидать.
Даже это с 13-ой зарплатой - полное нае***во. Как ее считать, как 1/12 к месячной, или +8% к месячной? Но если ты в ноябре уволишся - не будет етих 8%. Так что лучше договорится на 8% выше зарплату, чем ждать на 13-ую или на бонус новогодний.
А в следущий раз помогай конкурентам :)