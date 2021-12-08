Когда дела двигаются, это и показать приятно!

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Эти люди упорно трудились для достижения своей цели, и теперь, достигнув впечатляющих результатов, хвастаются ими в интернете напропалую. Что ж, имеют право!
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"До и после того, как я сбросила 18 килограммов. Невозможно передать, насколько лучше я себя чувствую!"
"После долгой работы я, наконец, превратил свой дворик в место, где хочется проводить время"
"Опыт по восстановлению комода прошел удачно. Надо, конечно, кое-где подкрасить, но это мелочи"
"Этот диван мне подарили после пожара, но он не слишком подходил по цвету и стилю к моей комнате"
"Год назад я завела свое первое растение, чтобы расти и меняться вместе с ним. Когда что-то идет не так, я смотрю на него и вижу, какой большой путь мы оба прошли"
"Я сумела отрастить красивые здоровые ногти, хотя грызла их всю жизнь! Если я смогла, то любой сможет!"
"Мой прогресс в вырезании деревянных ложек: первая - слева, последняя на сегодня - справа"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Ну ещё бы! Лет 40 прошло...
"Подаренный" после пожара диван... Может, всё-таки просто отдали?