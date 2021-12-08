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Когда дела двигаются, это и показать приятно!

Когда дела двигаются, это и показать приятно! (17 фото)

Автор:
08 декабря 2021 08:30
Сообщество : Истории
Метки: борьба и победа   достижения   истории   истории в картинках   истории успеха   позитив   ты сможешь   успех   
779
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Эти люди упорно трудились для достижения своей цели, и теперь, достигнув впечатляющих результатов, хвастаются ими в интернете напропалую. Что ж, имеют право!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: борьба и победа   достижения   истории   истории в картинках   истории успеха   позитив   ты сможешь   успех   
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11  комментариев
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41k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
самая нормальная по моему в центре))
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1k
Алексей Гулевич 15 минут назад
по макияжу 2 фотки - одна другой краше
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545
Lexx Cocles 24 минуты назад
Мастерство создания образа в 15 лет и сейчас.
--------
Ну ещё бы! Лет 40 прошло...
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23k
SerGProS 58 минут назад
и стало видно, что нос был ранее сломан
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41k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
че все 23 кг с лица сбросила (или реально с носа)?) когда показываешь эффект похудения наверное надо фигуру показывать...
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41k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
вообще фото разных лестниц... даже по фону видно)
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41k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
опять же, верхний как то аппетитнее выглядит)
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41k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
ну чето сейчас все хуже гораздо...хотя и в 15 не фонтан была конечно)))
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596
Kaoma777 Час назад
Рисунок с мальчиком - на левой стороне вижу рисунок не хуже, просто другого стиля.
"Подаренный" после пожара диван... Может, всё-таки просто отдали?
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