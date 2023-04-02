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Огненный смерч в Забайкалье сняли на видео

Огненный смерч в Забайкалье сняли на видео

Автор:
02 апреля 2023 12:02
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Забайкалье   видео   огненный вихрь   смерч   торнадо   чита   
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Огненный вихрь удалось запечатлеть рядом с поселком Рудник Абагайтуй в Забайкальском районе.

Местные жители наблюдали это страшное, но красивое явление не долго. Смерч возник в результате степного пожара и сильного ветра. Огненные смерчи случаются, когда воздух над несколькими очагами возгорания сильно нагревается. Горячие потоки поднимаются выше, а более холодный воздух устремляется вниз, он также нагревается. Цикличный процесс повторяется с большой скоростью, образуется воронка, способная уничтожить все на своем пути.


До населенных пунктов это опасное природное явление не дошло.


В настоящий момент пожар в степи потушен, ни кто не пострадал - об этом сообщил глава Забайкальского района Александр Мочалов.

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Метки: Забайкалье   видео   огненный вихрь   смерч   торнадо   чита   
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