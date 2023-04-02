Огненный смерч в Забайкалье сняли на видео

Местные жители наблюдали это страшное, но красивое явление не долго. Смерч возник в результате степного пожара и сильного ветра. Огненные смерчи случаются, когда воздух над несколькими очагами возгорания сильно нагревается. Горячие потоки поднимаются выше, а более холодный воздух устремляется вниз, он также нагревается. Цикличный процесс повторяется с большой скоростью, образуется воронка, способная уничтожить все на своем пути.