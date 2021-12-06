Перформанс, который мы заслужили: Собчак и Ивлеева поучаствовали в съёмке Prada "Аптека"

"Ивлеева. Собчак. Аптека". В официальном аккаунте модного дома Prada появилась фотосессия знаменитых моделей, среди которых затесались Собчак и Ивлеева. Фотографии сделаны на фоне аптечных витрин.
Странно, скажете вы. И будете совершенно правы. На волне пандемии коронавируса знаменитый модный дом Prada опубликовал на своей странице необычный перфоманс, в котором приняли участие не только знаменитые модели, но и Настя с Ксенией. Причём тут телеведущие, неясно до сих пор.
Подписчики обратили внимание не только на необычную тему перформанса, которая на волне коронавируса выглядит странно, но и на необычную одежду телеведущих. Если Ивлеева была в обычном сером костюмчике, то Собчак одели очень экстравагантно - пиджак на голое тело, а на голове чепчик.
В посте сообщили, что это не просто аптечные полки. Это фотообои на тему "Аптека". Как вам такое дизайнерское решение?
Источник:
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Бессмысленный и тусклый свет...
Александр Блок. 1912г.
Надо же, ведь если учесть, что и Ивлееву я бы не узнал, если бы не было написано, что это она, то, выходит, совсем я от жизни отстал, "звезд" по глазам не узнаю...