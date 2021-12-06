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Перформанс, который мы заслужили: Собчак и Ивлеева поучаствовали в съёмке Prada "Аптека"

Перформанс, который мы заслужили: Собчак и Ивлеева поучаствовали в съёмке Prada "Аптека" (4 фото)

Автор:
06 декабря 2021 08:33
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Ynews   prada   звёзды   интересное   фото   фотосессия   шоу бизнес   
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"Ивлеева. Собчак. Аптека". В официальном аккаунте модного дома Prada появилась фотосессия знаменитых моделей, среди которых затесались Собчак и Ивлеева. Фотографии сделаны на фоне аптечных витрин.

Странно, скажете вы. И будете совершенно правы. На волне пандемии коронавируса знаменитый модный дом Prada опубликовал на своей странице необычный перфоманс, в котором приняли участие не только знаменитые модели, но и Настя с Ксенией. Причём тут телеведущие, неясно до сих пор.

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Подписчики обратили внимание не только на необычную тему перформанса, которая на волне коронавируса выглядит странно, но и на необычную одежду телеведущих. Если Ивлеева была в обычном сером костюмчике, то Собчак одели очень экстравагантно - пиджак на голое тело, а на голове чепчик.

В посте сообщили, что это не просто аптечные полки. Это фотообои на тему "Аптека". Как вам такое дизайнерское решение?

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Метки: Ynews   prada   звёзды   интересное   фото   фотосессия   шоу бизнес   
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3k
Том Сойер 2 часа назад
Одной дать не каплю, а ведро, второй той самой толщины(а не длины) самотык - чтобы голова не боталась
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4k
Джордж. Вашингтон. 16 минут назад
А вы друзья как ни рядитесь
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16k
Пронька Грезной Полчаса назад
Зачем вы вообще этих б.л.я.д.е.й выкладываете? Чтобы потом кричать "как они нас заколебали?" Они только того и добиваются.
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843
Hornet 37 минут назад
Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет...

Александр Блок. 1912г.
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841
EricDimon 44 минуты назад
Перфоманс -жанр театрально- художественного представления , здесь фото у стенки. Ксюша вы может не в курсе , но верхнюю одежду не надевают на голое тело, т.к. она провоняет вашим потом и ее только выкинуть . Чепчик замечательный. И не останавливайтесь - фото в реанимации , фото в морге , на кладбище . Творческих успехов вам.
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59
В-ий Час назад
может у ксюши волосы после прививки гейтсовским пфайзером выпали?
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3k
Outcast Час назад
похоже люди со вкусом в модных домах вымерли от СПИДа.
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25k
Батончик с маком Час назад
Кто-нибудь хотел бы вдуть этим шмарам страшным?
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11k
Голос Вселенной Час назад
А третья черненькая хто??? Типа фармацевт??? Или она как раз эти обои клеила?
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59
В-ий Голос Вселенной Час назад
темнота. это ж ян гэ. известная актриса. или актер
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156
perekrestok 2 часа назад
Авторам идеи: "Вашу фотосессию мы не купим. Но траву, которую вы курили, возьмем с удовольствием!""
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2k
Андрей Евтушенков 2 часа назад
Спасибо.. Блеванул
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21k
Ватаку Накомоде 2 часа назад
"Перформанс, который мы заслужили" это если бы их расстреляли у этой стены
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2k
Frank Borman 2 часа назад
.
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27k
EvilHomer 2 часа назад
Ивлеева ведёт шоу фриков - пид@расов. Привлечь бы её пропаганду гомосексуализма.
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10k
Шурум-бурум 2 часа назад
спасибо... поблевал
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WhiteRat

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