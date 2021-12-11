"Наука и жизнь" плохого не посоветует!

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"Маленькие хитрости", "Домашнему мастеру" и "Хозяйке на заметку" - так назывались самые практичные рубрики любимого многими журнала родом из СССР. "Наука и жизнь" продолжает выходить и сегодня, рассказывая своему читателю о главных проблемах, над которыми бьются ученые умы наших дней. А нам интересно будет взглянуть на полезные советы полувековой давности.
Всякие полезные хитрости для страниц журнала сначала подбирала редакция , а затем и сами читатели начали присылать в "Науку и жизни" свои идеи и советы с рисунками. Давайте вспомним, как решали бытовые проблемы наши родители в 1960-80-х.
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Постирали вещь, которую нужно сушить на плечиках, а их-то и нет под рукой? Выход такой: пару чулок , колготки или два шарфа пропустить их через рукава, привязав к веревке, как показано на рисунке.
Неожиданный совет для любителей домашних заготовок на даче: если процесс консервирования в самом разгаре, а у вас внезапно закончились крышки для банок, выручит кусок целлофана. Если смочить его горячей водой, накрыть баночное горлышко, и затем закрепить резинкой или прочной ниткой, то после высыхания этот материал стянется и обеспечит нужную герметичность вашим заготовкам.
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