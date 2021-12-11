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"Наука и жизнь" плохого не посоветует!

"Наука и жизнь" плохого не посоветует! (17 фото)

Автор:
11 декабря 2021 17:15
Сообщество : Сделай сам!
Метки: Жизнь   СССР   журнал   наука   советы   химия   хитрости   хозяйка   
689
17
"Маленькие хитрости", "Домашнему мастеру" и "Хозяйке на заметку" - так назывались самые практичные рубрики любимого многими журнала родом из СССР. "Наука и жизнь" продолжает выходить и сегодня, рассказывая своему читателю о главных проблемах, над которыми бьются ученые умы наших дней. А нам интересно будет взглянуть на полезные советы полувековой давности.
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Метки: Жизнь   СССР   журнал   наука   советы   химия   хитрости   хозяйка   
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3  комментария
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1k
Сергей Сергеев 2 часа назад
Тавот - это старое название солидола.
Один товарищ ради прикола предложил распилить гирю на блины, в качестве подставок под горячую посуду. Напечатали.
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11k
Александр 2 часа назад
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