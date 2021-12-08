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На грани: убойные хитрости, которые не стоит повторять

На грани: убойные хитрости, которые не стоит повторять (18 фото)

Автор:
08 декабря 2021 10:51
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   вредные советы   подборка   прикол   советы   хитрости   
2759
18
В этом посте настолько всё хитро, что прямо на грани дурости. Не стоит повторять трюки с сушкой белья на проводах и приём увеличения изображения на телефоне.
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Метки: Юмор   вредные советы   подборка   прикол   советы   хитрости   
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8  комментариев
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2k
Illuminat 2 часа назад
Нахрена войлок в лифчике? Утеплять?
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−4
Мурчелло Полчаса назад
Свечка и душ,это не пожароопасно.Вот если намотать толстую проволку, во время купания. и подключить в розетку,то можно будет даже станцевать
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37k
Лесли 🥰 2 часа назад
Особенно частники))))
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