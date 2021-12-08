На грани: убойные хитрости, которые не стоит повторять

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В этом посте настолько всё хитро, что прямо на грани дурости. Не стоит повторять трюки с сушкой белья на проводах и приём увеличения изображения на телефоне.
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