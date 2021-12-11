Дочь Жан-Клода Ван Дамма Бьянка пошла по стопам отца



В итоге её талант заметили и другие режиссёры, которые стали приглашать Бьянку в свои боевики. Изначально она не хотела, чтобы её сравнивали с отцом, и поменяла фамилию после его развода с мамой. К тому же в 90-х, когда Ван Дамм ушёл от четвёртой жены, у него начались проблемы с наркотиками, а его биполярное расстройство ухудшило ситуацию. Его фамилия (и фамилия Бьянки) мелькала во всех заголовках в неприятном ключе.



