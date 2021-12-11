Дочь Жан-Клода Ван Дамма Бьянка пошла по стопам отца

В детстве Бьянка не любила боевые искусства, но в итоге не смогла сбежать от судьбы.
Сейчас 31-летняя Бьянка Ван Дамм снимается в фильмах, работает моделью и фитнес-тренером, стараясь не думать о своей спортивной карьере. Однако планы у девушки были грандиозными. Бьянка родилась в семье бельгийского актёра Жан-Клода Ван Дамма, и на этом можно было бы поставить точку, но нет. Девушка и правда стоит отдельного внимания.
Когда-то Ван Дамм перебрал множество женщин, но в итоге остановился на бодибилдерше Глэдис Португез, в браке с которой и родились Бьянка и её старший брат Крис. После этого звёздная пара распалась, и Ван Дамм стал встречаться с актрисой Дарси Ляпьер. Правда, с ней он тоже не пробыл долго, вернувшись к Глэдис, которая стала его третьей и пятой женой одновременно.
В семье культуристов и спортсменов от физических упражнений было не спастись, поэтому Бьянку с семи лет обучали бальным танцам, кикбоксингу, фигурному катанию и боевым искусствам. От последних девочку буквально тошнило, поэтому она обосновалась на катке.
Довольно быстро стало понятно, что фигурное катание не для неё, а вот конькобежный спорт — уже вполне. Бьянка мечтала попасть на Олимпийские игры, а потому отдавала тренировкам всю себя. Она выигрывала соревнование за соревнованием, пока во время чемпионата не упала, но всё же заняла первое место.
Это падение серьёзно повредило её спину, но девушка не собиралась сдаваться. Вот только у её организма были другие идеи. Бьянке пришлось прекратить тренировки из-за сильнейшей боли и сменить вектор деятельности.
Она начала заниматься боевыми искусствами, пропадая в зале вместе с Идой — старшей дочерью актёра Дольфа Лундгрена — и поступила в киноакадемию. В то время Ван Дамм колесил по миру, снимаясь в боевиках, а потому у Бьянки была прекрасная возможность стажироваться и набираться опыта прямо дома.
Отец предложил девушке сняться в паре фильмов с ним, и та, конечно же, согласилась. Так она появилась в картинах "Специальное задание", "Игры киллеров", "Вторжение извне", "Добро пожаловать в джунгли", "Шесть пуль" и "Орлиный путь".
В итоге её талант заметили и другие режиссёры, которые стали приглашать Бьянку в свои боевики. Изначально она не хотела, чтобы её сравнивали с отцом, и поменяла фамилию после его развода с мамой. К тому же в 90-х, когда Ван Дамм ушёл от четвёртой жены, у него начались проблемы с наркотиками, а его биполярное расстройство ухудшило ситуацию. Его фамилия (и фамилия Бьянки) мелькала во всех заголовках в неприятном ключе.
Теперь девушка спокойно снимается под псевдонимом отца и хорошо с ним общается, хотя и немного в странном для папы и дочери ключе. "Мы никогда не встречаемся, чтобы перекусить и обсудить дела. Обычно я просто хватаю его и веду в зал, чтобы надрать кому-нибудь зад", — призналась Бьянка.
Но она не считает себя пацанкой. "Я хочу доказать на своём примере, что ты можешь сидеть нога на ногу в сексуальном платье и при этом быть мастером боевых искусств. Папа вместе с друзьями сделал их очень популярными, и я хочу продолжить его дело", — заявила девушка в интервью.
Источник:
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Если коротко...
Ну а Бьянку один раз можно и то после литра с баней