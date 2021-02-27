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Актера Генри Кавилла осуждают за то, что он встречался с Джиной Карано

Актера Генри Кавилла осуждают за то, что он встречался с Джиной Карано (4 фото)

Автор:
27 февраля 2021 09:43
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Генри Кавилл   Джина Карано   актеры   актриса   знаменитости   скандал   фото   щоу-бизнес   
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На позапрошлой неделе актриса лишилась роли в «Мандалорце» из-за спорных комментариев в соцсетях и пользователи Twitter зашли так далеко, что начали критиковать не только девушку, но и ее бывших — в том числе Генри Кавилла.

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Метки: Генри Кавилл   Джина Карано   актеры   актриса   знаменитости   скандал   фото   щоу-бизнес   
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60k
Доктор Джонс 2 часа назад
Совсем ипанулись...
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70k
Чёрный человек. 11 минут назад
Это из нее лепят Анжелу Дэвис?..
Но ведь она просто тупая латинос?.. А поумнее ничего не нашли?..
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20k
Правдоруб 19 минут назад
Эта Джина Корано тоже наивная дурочка. Она в страхе начала публично извиняться перед этими животными, и признаваться в любви к гомосекам и трансгендерам. Они добились своего унизив её, но в итоге не простили и решили всё равно добить.
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1k
dan Полчаса назад
Маразм крепчал!
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6k
vitenok Полчаса назад
Я же говорю, у них там фашизм. Обыкновенный фашизм. Нельзя говорить, дружить, читать, писать то, что думаешь. Да и думать нельзя.
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42k
Цыц тут у меня Полчаса назад
И как нам теперь жить, обладая этой никому не нужной информацией?
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2k
Enotko Ytko 45 минут назад
Я что-то упустил похоже, это кого сейчас [мат] -лорцем называют? Навального чтоли?
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682
EestiJoodik 49 минут назад
Да покажите этих строчителей в Твитерах. Обычные др..чилы. Живут как говно. И ничего кроме говна написать не могут.
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30k
Alex 58 минут назад
Какие у нее потрясающие глаза
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23k
Е-Лена 58 минут назад
... Про "Сталинский ГУЛАГ" они талдычили не переставая несколько десятилетий, а про свой маккартизм ни гу-гу - как будто его и не было... Вот теперь - хлебайте его полной чашей.
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39k
Александр Час назад
Свобода - она такая
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