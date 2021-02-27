Актера Генри Кавилла осуждают за то, что он встречался с Джиной Карано

Пара начала встречаться в 2012 году и рассталась в декабре 2014 года. Некоторые уверены: факт, что у Кавилла был роман с Карано, автоматически делает актера плохим человеком. Теперь злопыхатели сравнивают пару со плохишами из «Пацанов», а также обижаются, что Кавилл не поздравил актрису Сашу Калле, которую взяли на роль Супергерл.