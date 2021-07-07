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Деми Мур с дочерьми снялись в рекламе купальников

Деми Мур с дочерьми снялись в рекламе купальников (7 фото)

Автор:
07 июля 2021 10:58
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актриса   дочки   знаменитости   купальник   фото   шоу бизнес   
1503
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Голливудская звезда и ее дочери появились в новом лукбуке бренда купальников Andie Swim.
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Метки: актриса   дочки   знаменитости   купальник   фото   шоу бизнес   
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356
Елена Букреева 2 часа назад
Мужественные такие девушки.
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Majul 2 минуты назад
Да, дочурки все в папку. С такими мужскими чертами лица назвать их красавицами сложновато )
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2k
Варг 6 минут назад
щелкунчики

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5k
maclay 37 минут назад
Природа решила конкретно отдохнуть...
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2k
Буратино 43 минуты назад
вообще девкам не повезло в плане выбора родителя для внешности
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−77
☣️Месть печенегов☣️ 55 минут назад
Во время своего позирования, семья старалась вести себя максимально расслабленно и улыбаться

Где улыбаться? Рожи постные, как будто не доплатили.

Как, в принципе, и в "стриптизе" - несмотря на фигуру и хореографию унылая рожа деми сбивала весь настрой. Вот "солдат Джейн" - как раз её образ
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6k
B0n Час назад
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1k
Ловите наркомана! Час назад
Все в отца!
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27k
Антон 2 часа назад
Страшные...
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4k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
А зачем в кадр влез чувак в женском красном купальнике?
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