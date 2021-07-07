Деми Мур с дочерьми снялись в рекламе купальников

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Голливудская звезда и ее дочери появились в новом лукбуке бренда купальников Andie Swim.
Деми Мур поучаствовала в рекламе купальных костюмов — эта рекламная компания стала первой, в которой она снялась вместе с тремя своими дочерьми.
58-летняя актриса, сыгравшая в фильме «Стриптиз» (1996), 32-летняя Румер, 29-летняя Скаут и 27-летняя Таллула (дети от брака с известным американским актёром Брюсом Уиллисом, с которым они разошлись в 2000 году) запустили линию «Together» от бренда модной одежды для плавания под названием Andie. Данная коллекция посвящена времени, проведённому с семьёй.
58-летняя актриса, сыгравшая в фильме «Стриптиз» (1996), 32-летняя Румер, 29-летняя Скаут и 27-летняя Таллула (дети от брака с известным американским актёром Брюсом Уиллисом, с которым они разошлись в 2000 году) запустили линию «Together» от бренда модной одежды для плавания под названием Andie. Данная коллекция посвящена времени, проведённому с семьёй.
«Согласитесь, все они во всех этих костюмах выглядят круто?», — сказала основатель и руководитель Andie Мелани Трэвис.
«Стили созданы так, чтобы соответствовать возрастным демографическим характеристикам и разным размерам тела.»
Костюмы выполнены в «самых любимых» стилях и стоят от 68 до 83 фунтов стерлингов (от 93 до 114 долларов США).
Отметим, что с 2017 года Деми является инвестором, позже она также стала консультантом по моде.
Деми Мур приняла участие в съёмках рекламы купальных костюмов — это первая компания, в которой она появилась вместе с тремя своими дочерьми.
«Стили созданы так, чтобы соответствовать возрастным демографическим характеристикам и разным размерам тела.»
Костюмы выполнены в «самых любимых» стилях и стоят от 68 до 83 фунтов стерлингов (от 93 до 114 долларов США).
Отметим, что с 2017 года Деми является инвестором, позже она также стала консультантом по моде.
Деми Мур приняла участие в съёмках рекламы купальных костюмов — это первая компания, в которой она появилась вместе с тремя своими дочерьми.
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58-летняя актриса, сыгравшая в фильме «Стриптиз» (1996), 32-летняя Румер, 29-летняя Скаут и 27-летняя Таллула запустили линию «Together» от бренда модной одежды для плавания под названием Andie
Во время своего позирования, семья старалась вести себя максимально расслабленно и улыбаться
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Метки: актриса дочки знаменитости купальник фото шоу бизнес
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Где улыбаться? Рожи постные, как будто не доплатили.
Как, в принципе, и в "стриптизе" - несмотря на фигуру и хореографию унылая рожа деми сбивала весь настрой. Вот "солдат Джейн" - как раз её образ