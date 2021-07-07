Деми Мур с дочерьми снялись в рекламе купальников

«Согласитесь, все они во всех этих костюмах выглядят круто?», — сказала основатель и руководитель Andie Мелани Трэвис.



«Стили созданы так, чтобы соответствовать возрастным демографическим характеристикам и разным размерам тела.»



Костюмы выполнены в «самых любимых» стилях и стоят от 68 до 83 фунтов стерлингов (от 93 до 114 долларов США).



Отметим, что с 2017 года Деми является инвестором, позже она также стала консультантом по моде.



Деми Мур приняла участие в съёмках рекламы купальных костюмов — это первая компания, в которой она появилась вместе с тремя своими дочерьми.