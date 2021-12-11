Пресмыкательство перед всем западным у многих российских блогеров, пишущих на исторические темы, в крови. Переубеждать – бесполезно, апеллировать к логике бессмысленно. Один и тот же факт, одно и тоже средство, применительно к советскому вооружению и технике для них дрянь, применительно к западному вооружению и технике – прелесть и вершина конструкторской мысли.
Наиболее показательно в этом смысле отношение таких блогоисториков к немецкому пулемёту МГ-34. Какими только величительными эпитетами не награждали они его.
Вот, пишут, они, советские солдаты будто бы, называли МГ-34 «косторезом», «производителем вдов»- «вдоводелом», «газонокосилкой» и «циркуляркой Гитлера». Или нет, «циркуляркой войны» называли МГ-34 англо-американцы…
Что суть не важно: ни англо-американцы, ни советские солдаты этих эпитетов не использовали.
Уже на этом этапе описатели «самого лучшего» пулемета начала второй мировой войны врут.
Во всех армиях, распространение панических разговоров преследуется. Не называли никогда солдаты вермахта «черной смертью» советскую морскую пехоту, тувинских кавалеристов и штурмовики ИЛ-2.
Вот представьте, выглядывает солдат вермахта из окопа видит советскую морскую пехоту и во всю глотку орёт:
«К нам «черная смерть» бежит!»
Первое что сделает ближайший командир – это пристрелит паникера.
А как воспримет советский политрук, если красноармеец будет утверждать, что немецкий пулемет – газонокосилка, а бойцы РККА – трава на газоне?
К этому стоит добавить, что основная масса бойцов Красной армии была из сельской местности, рабочих поселков и небольших городов и немногие из них видели циркулярную пилу, а уж газонокосилку и подавно…
Но вернемся к пулемету.
Концепция использования пулеметов в немецкой армии отличалась от концепции использования пулеметов в странах Антанты ещё с первой мировой войны.
Ручные пулеметы Германии в первую мировую войну по-настоящему ручными не были. Это были облегченные станковые.
К самому распространённому виду таких относится МГ-08/15. Этот пулемет и последующие, более совершенные модификации имели одного предка – станковый пулемёт Максима.
Не удивительно, что в 30-е годы, когда началось возрождение немецкой оборонки, немцы вновь обратились теме «единого» пулемета.
В странах Антанты, к которым относилась, и царская Россия особенным почетом и уважением пользовался британский пулемет «Льюис». Этот пулемет для русской армии массово производили в США под патрон трехлинейки.
Немецкие солдаты, воевавшие в Бельгии, по версии блогоисториков называли «Льюис» «бельгийской гремучей змеёй».
Видимо вместо того, чтобы просто крикнуть: «Осторожно, пулемётчик!», немец чтобы предупредить товарища вопил: «Осторожно, бельгийская гремучая змея!»
Далее все блогоисторики пишут, что в 20-е годы «пулемёт «Льюис» морально устарел».
Я знаю, что означает «морально устарел», как это трактует толковый словарь: «Моральный износ (спец.) устаревание (техники, аппаратуры) вследствие появления новых, более совершенных образцов».
Как мог «морально устареть» пулемет «Льюиса» если замены ему ещё разработано не было?
По версии блогоисториков и некоторых реальных военных историков это видимо, выглядело так: «Пока морально не устарел, пулемёт ходил, задрав нос, а потом, вдруг, что-то понял о себе и стал унылым, морально устаревшим…»
Взамен «морально устаревшего» «Льюса» в СССР разработали пулемет МТ (Максима-Токарева). Т.е. пошли по тому же пути, что немцы в годы первой мировой войны.
Но и его забраковали, потому что он «обладал избыточной массой для ручного пулемета».
А сколько весил МТ? Он пустой весил 12,9 кг. А сколько весил МГ-34? Он весил 12,1 кг.
Ровно 800 грамм отделяют лучший пулемёт второй мировой войны от переделочного, временного пулемёта РККА.
Напомню, в армиях бывшей Антанты и в СССР пулеметы в то время делились на тяжелые (станковые) и ручные. Ручной пулемет должен был обладать такой массой чтобы можно было стрелять «с рук», а следовательно, отстрелянная лента не должна свисать. Поэтому предполагалось наличие «дискового магазина».
Правильно ли сделали немцы, что вовсе отказались от настоящих ручных пулеметов и пользовались эрзацами?
С экономической точки зрения, наверное, да. С военной – вряд ли.
В 1939 – 1942 годах вермахт побеждал не потому что у него была лучшая винтовка или пулемет, а потому что значительно лучше было организовано планирование и взаимодействие войск.
Дай немецким пехотинцам «морально устаревшие» «Льюисы» они захватили бы Польшу в 1939 году ровно в такие же сроки, что и с самым лучшим пулеметом начала второй мировой войны» МГ-34.
Могу предположить, что «фетишизация» некоторых элементов военного снаряжения (в первую очередь немецкого), происходит от компьютерных игр. Вот и получается «лучший пулемет», когда об истории пишут блогоисторики – игруны!
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Как я понимаю, автор принял всерьёз рекламную статью с oldguns (статья далеко не шедевр, одно слово - рекламная), нарыл поверхностно и кривовато разной информации, бессвязно скомпилировал вместе со своими дилетантскими мыслями - и вуаля, статья готова.
Пост лень искать.
Немного было здесь:
Ну главным достоинством этого пулемета ,считаю функцию быстрой заменой ствола в полевых условиях ..Перегрел ствол ,заменил на новый и мочи дальше..Немцы конечно умная нация ,но русские оказались смекалистей и живучи ..Сломали наши предки хребет фашистской европе все же ..Сейчас опять выпрашивают люлей ,соскучились видать хе хе