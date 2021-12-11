Наиболее показательно в этом смысле отношение таких блогоисториков к немецкому пулемёту МГ-34. Какими только величительными эпитетами не награждали они его.





Вот, пишут, они, советские солдаты будто бы, называли МГ-34 «косторезом», «производителем вдов»- «вдоводелом», «газонокосилкой» и «циркуляркой Гитлера». Или нет, «циркуляркой войны» называли МГ-34 англо-американцы…





Что суть не важно: ни англо-американцы, ни советские солдаты этих эпитетов не использовали.





Уже на этом этапе описатели «самого лучшего» пулемета начала второй мировой войны врут.





Во всех армиях, распространение панических разговоров преследуется. Не называли никогда солдаты вермахта «черной смертью» советскую морскую пехоту, тувинских кавалеристов и штурмовики ИЛ-2.

Вот представьте, выглядывает солдат вермахта из окопа видит советскую морскую пехоту и во всю глотку орёт:

«К нам «черная смерть» бежит!»

Первое что сделает ближайший командир – это пристрелит паникера.



