Топ-11 зарубежных исторических фильмов

Культовая историческая драма получила 5 "Оскаров", в том числе и в номинации "лучший фильм", заработала в прокате $460 млн, сделала Рассела Кроу мировой звездой и перезапустила карьеру Ридли Скотта.

Недавно выпустивший ещё один исторический фильм "Последняя дуэль" 84-летний режиссёр готовит продолжение "Гладиатора". Вот что он сказал в интервью журналу Empire: "Я уже работаю над сценарием к следующей части "Гладиатора". Так что, когда я закончу работу над "Солдатским ранцем", "Гладиатор" будет следующим".