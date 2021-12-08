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Топ-11 зарубежных исторических фильмов

Топ-11 зарубежных исторических фильмов (12 фото + 11 видео)

Автор:
08 декабря 2021 20:35
Сообщество : Кино
Метки: Mel Gibson   Бернардо Бертолуччи   Храброе сердце   история   кино   фильмы   
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Картины из этой подборки полны исторических несоответствий, зато зрелищны и увлекательны.

Фильм рассказывает о легендарном герое Первой мировой войны - английском разведчике Т.Э. Лоуренсе, действовавшем среди арабских племен и возглавившем их в походе против турок. Картине скоро стукнет 60 лет, но его так качественно отреставрировали, что кажется, будто "Лоуренса" сняли совсем недавно. В главных ролях ведущие актёры 1960-х - Питер О’Тул, Алек Гиннесс, Энтони Куинн, Омар Шариф (он ещё сыграет в Дэвида Лина главную роль в "Докторе Живаго").

Фильм идёт 3,5 часа и лишь однажды за всё это время в кадре появляется женщина.

Культовая историческая драма получила 5 "Оскаров", в том числе и в номинации "лучший фильм", заработала в прокате $460 млн, сделала Рассела Кроу мировой звездой и перезапустила карьеру Ридли Скотта.


Недавно выпустивший ещё один исторический фильм "Последняя дуэль" 84-летний режиссёр готовит продолжение "Гладиатора". Вот что он сказал в интервью журналу Empire: "Я уже работаю над сценарием к следующей части "Гладиатора". Так что, когда я закончу работу над "Солдатским ранцем", "Гладиатор" будет следующим".

Частично "Гладиатор" повторяет сюжет последнего голливудского пеплума "Падение Римской империи" (1964).

В основе фильма Ридли Скотта лежат вольно изложенные исторические события, предшествовавшие Третьему крестовому походу 1189—1192 годов: война между Иерусалимским королевством и Айюбидами и осада Иерусалима Саладином (1187). В главных ролях Орландо Блум, Джереми Айронс, Ева Грин, Лиам Нисон, Брендан Глисон и Эдвард Нортон в роли прокажённого короля Балдуин IV Иерусалимский, который на самом деле скончался до событий, описанных в картине.

Для фильма построили три осадные башни, четыре катапульты и 14 тысяч исторических костюмов, доспехов и кольчуг.

Бернардо Бертолуччи - первый европейский режиссёр, которому разрешили снимать на территории Запретного города в Пекине. Бертолуччи называл кинобиографию Пу И своим самым итальянским фильмом: "Я не мог понять Италию 80-х годов, куда она движется. Парадоксальным образом я понял это в Китае. Только после девяти "Оскаров", полученных за "Последнего императора", я почувствовал себя итальянцем. И хотя действие этой картины происходит на Дальнем Востоке, это мой самый итальянский фильм".

Картина завоевала 9 "Оскаров", в том числе и в номинации "лучший фильм".

Достаточно вольная в обращении с историческими фактами (как и большинство исторических картин) кинобиография английской королевы-девственницы Елизаветы I. В роли королевы Кейт Бланшетт, в роли её верного министра и гения шпионажа сэра Фрэнсиса Уолсингема - Джеффри Раш.

В 2077 году вышло продолжение "Золотой век".

Взявший в 1983 году "Оскары" о всех главных номинациях фильм рассказывает о жизни Махатмы Ганди (Бен Кингсли) — лидера и идеолога движения ненасильственного сопротивления против британского колониального владычества в Индии в первой половине XX века.

Режиссёр "Ганди" Ричард Аттенборо был также и актёром. Например, он играл в "Елизавете", предыдущем фильме нашей подборки.

Фильм об испанских иезуитах, пытавшихся в XVIII веке защитить индейцев-гуарани от порабощения португальцами. В главных ролях Роберт Де Ниро и Джереми Айронс. Снял фильм французский режиссёр Ролан Жоффе ("Алая буква", "Ватель").

Фильм про индейцев майя, снятый Мелом Гибсоном с непрофессиональными актёрами, потомками индейцев майя, на юкатекском языке.

Сценарист картины Фарад Сафиния рассказывал, что во время подготовки к съёмкам он с Гибсоном внимательно изучал тексты майя и обнаружил, что "проблемы, считавшиеся ключевыми для цивилизации майя, удивительным образом схожи с трудностями, которые встают сейчас перед нашей цивилизацией, особенно если речь заходит о повсеместном разрушении окружающей среды, чрезмерном потреблении и политической коррупции".

Настоящая жемчужина жанра, которая сразу же приобрела статус культового исторического фильма о доблести, чести и преданности. Самоотверженная борьба простого парня Уильяма Уоллеса (Уильям Гибсон) за независимость своей родины не оставила равнодушными ни зрителей, ни критиков: для своего жанра картина имела неплохой кассовый успех и удостоилась 5 "Оскаров".

В реальности на момент описываемых в картине событий королеве Изабелле было около пяти лет и она жила во Франции, при дворе своего отца короля Филиппа IV, поэтому никакой любви с Уоллесом у них быть не могло.

Фильм про то, как испанский конкистадор Лопе де Агирре искал Эльдорадо. Первая из пяти совместных картин режиссёра Вернера Херцога и актёра Клауса Кински.

Фильм целиком снят на натуре.

Действие разворачивается в Японии 1870-х годов. Капитан Нейтон Альгрен (Том Круз), уважаемый американский военный офицер, нанят Императором Японии для обучения первой армии Страны Восходящего Солнца современному искусству ведения боевых действий.

Круз снимался в фильме только за процент с кассовых сборов, в прокате картина заработала $450 млн.

Источник:

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Метки: Mel Gibson   Бернардо Бертолуччи   Храброе сердце   история   кино   фильмы   
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29k
АнтонПолднев 54 минуты назад
Много из перечисленного вряд ли можно назвать историческими картинами. Скорее фантазией на историческом фоне. К примеру тот же Гладиатор не имел реального прототипа, потому что могила сенатора Марка Новая Маркина, которого преподносят как прототип главного героя фильма была обнаружена в 2008 году. Фильм вышел в 2000, а сценарий был написан естественно ещё раньше. Последний самурай, это вообще не обсуждается.
Я не осуждаю и не придираюсь. Многое пересматриваю с большим удовольствием.
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5k
Mr.X 17 минут назад
"Апокалипсис" отличный фильм. Актеры не профессиональные, но играют очень достойно, даже лучше многих профи. Колоритно так, у каждого персонажа свой характер и это чуствуется. Гибсон молодец, как говорится: "талантливый человек талантлив во всём"
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19k
shevanez Полчаса назад
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19k
shevanez Полчаса назад
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879
klklkl 51 минуту назад
Последний Император. Ну и Мэл Гибсон конечно. Остальное - боевички по мотивам каких то там большей частью придуманных событий.
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20k
Ego sum qui sum Час назад
рейтинги ради рейтингов
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