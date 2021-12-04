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Новые крутые фильмы 2021 года

Новые крутые фильмы 2021 года (11 фото + 10 видео)

Автор:
04 декабря 2021 14:33
Сообщество : Кино
Метки: 2021   Аль Пачино   Ридли Скотт   киану ривз   кино   спилберг   фильмы   человек паук   
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Что будем смотреть в декабре.

84-летний классик Ридли Скотт разошёлся не на шутку. Недавно у него вышел очень атмосферный фильм про Средневековье "Последняя дуэль" с Адамом Драйвером и Мэттом Деймоном, теперь вот "Дом Гуччи", где тоже есть Адам Драйвер, а ещё Аль Пачино, Джереми Айронс и неузнаваемый в гриме Джаред Лето. Критики уже предсказывают, что фильм получит "Оскары" в актёрских номинациях. Ридли Скотт ещё планирует сериал по вселенной "Чужого", сиквел "Гладиатора" и биографию "Наполеона" с Хоакином Фениксом в главной роли.


А ещё сэр Ридли Скотт послал на три буквы Антона Долина.


Ностальгическое продолжение "Охотников за привидениями". К своим ролям вернулись Дэн Эйкройд, Билл Мюррей и Эрни Хадсон. Снял фильм сын режиссёра оригинальной дилогии Айвана Райтмана Джейсон Райтман. В центре сюжета внуки профессора Игона Спенглера, четвёртого охотника (игравший его актёр Гарольд Рэмис скончался в 2014 году).



Теперь женский перезапуск "Охотников" официально неканон.

Несколько десятилетий Стивен Спилберг мечтал поставить мюзикл. В начале 1990-х он хотел сделать в жанре мюзикла фильм "Крюк", но передумал, испугался провала. Когда Спилбергу перевалило за 70 он наконец-то решил, что набрался достаточно опыта для постановки мюзикла, и снял "Вестсайдскую историю" (по сюжету это "Ромео и Джульетта" в Нью-Йорке середины XX века). Стивен Спилберг подчёркивает в интервью, что не пытался сделать ремейк легендарного киномюзикла 1961 года, а вдохновлялся оригинальной бродвейской постановкой 1957 года.

Одну из ролей сыграла 89-летняя Рита Морено, получившая за роль в "Вестсайдской истории" 1961 года "Оскар".

Фантазия на тему жизни принцессы Дианы и её отношений с королевской семьёй от чилийского режиссёра Пабло Ларраина. В фильмографии Ларраина есть биография чилийского поэта Пабло Неруды и Джеки Кеннеди.

Вот как режиссёр объяснил назначение на главную роль Кристен Стюарт: "Кристен может быть очень разной, она может быть очень таинственной и очень хрупкой, а в конечном итоге очень сильной, и это то, что нам нужно".

Масштабный финал трилогии про Паука в исполнении Тома Холланда. Фильм должен стать самым кассовым блокбастером года благодаря воссоединению злодеев из старых фильмов про Питера Паркера (Ящер, Электро, Осьминог, Гоблин), а также Паукам Эндрю Гарфилда и Тоби Магуайра. Предпродажи билетов на "Нет пути домой" уже бьют все рекорды.

Том Холланд сказал, что после этого фильма больше не будет играть Человека-паука, однако у боссов Sony другое мнение, они уже запланировали с ним новую трилогию.

"Матицу: Воскрешение" сняла и придумала одна сестра (а в прошлом брат) Вачовски Лана, сценарий ей помог написать Дэвид Митчелл, автор "Облачного атласа". Лилли Вачовски сказала, что ей нужно отдохнуть от кино и прийти в себя после смерти родителей и трансгендерного перехода. Говорят, что Вачовски вроде как не очень хотели продолжать "Матрицу", однако студия Warner Bros. в 2017 году поставила сестёр перед фактом, что сделает продолжение с ними или без них. Они даже наняли сценариста для работы над продолжением. Лане это не понравилась, она отказалась доверить кому бы то ни было своё детище и взялась за постановку лично.

Автор сценария Дэвид Митчелл так описал "Воскрешение": "Это точно не очередной сиквел, а что-то автономное, что-то, включающее три предыдущие Матрицы гениальным образом",

Ужастик от Скотта Купера, режиссёра фильма "Сумасшедшего сердца", который принёс "Оскар" Джеффу Бриджесу, и "Чёрной мессы" с Джонни Деппом.

Фильм должен был выйти в марте 2020 года, но из-за пандемии перенсён на полтора года.

Продолжение кассового хита 2016 года про звериный песенный конкурс от студии, создавшей миньонов.

В оригинале зверей озвучивают не только звёзды кино (Скарлетт Йоханссон, Риз Уизерспун, Мэттью Макконахи), но и музыкальные звёзды (Боно, Фаррелл Уильямс, Холзи).


Фильм о шахматном противостоянии Карпова и Корчного от режиссёра "Бригады" Алексея Сидорова.



В роли невозвращенца гроссмейстера Виктора Корчного - Константин Хабенский, в роли чемпиона мира Анатолия Карпова - Иван Янковский.


Владелец семейной фабрики Бланко ждет визита комиссии. От вердикта комиссии зависит награда Бланко за успехи в бизнесе. По закону подлости на фабрике всё идёт наперекосяк


Комедия от режиссёра сериала "Чума" (2018) и фильма "Эскобар" (2017). В главной роли Хавьер Бардем.

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Метки: 2021   Аль Пачино   Ридли Скотт   киану ривз   кино   спилберг   фильмы   человек паук   
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6k
Денис 8 секунд назад
Быстрей бы матрицу посмотреть, я фанат этого фильма
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9k
Dmitry Полчаса назад
Что-то не впечатлило.
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1k
Никита Сергеевич 37 минут назад
Мда... Не густо...
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208
ЛикБез Час назад
Не, я это точно смотреть не буду...
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