Новые крутые фильмы 2021 года

"Матицу: Воскрешение" сняла и придумала одна сестра (а в прошлом брат) Вачовски Лана, сценарий ей помог написать Дэвид Митчелл, автор "Облачного атласа". Лилли Вачовски сказала, что ей нужно отдохнуть от кино и прийти в себя после смерти родителей и трансгендерного перехода. Говорят, что Вачовски вроде как не очень хотели продолжать "Матрицу", однако студия Warner Bros. в 2017 году поставила сестёр перед фактом, что сделает продолжение с ними или без них. Они даже наняли сценариста для работы над продолжением. Лане это не понравилась, она отказалась доверить кому бы то ни было своё детище и взялась за постановку лично.