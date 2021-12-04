Новые крутые фильмы 2021 года

Что будем смотреть в декабре.
84-летний классик Ридли Скотт разошёлся не на шутку. Недавно у него вышел очень атмосферный фильм про Средневековье "Последняя дуэль" с Адамом Драйвером и Мэттом Деймоном, теперь вот "Дом Гуччи", где тоже есть Адам Драйвер, а ещё Аль Пачино, Джереми Айронс и неузнаваемый в гриме Джаред Лето. Критики уже предсказывают, что фильм получит "Оскары" в актёрских номинациях. Ридли Скотт ещё планирует сериал по вселенной "Чужого", сиквел "Гладиатора" и биографию "Наполеона" с Хоакином Фениксом в главной роли.
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Ностальгическое продолжение "Охотников за привидениями". К своим ролям вернулись Дэн Эйкройд, Билл Мюррей и Эрни Хадсон. Снял фильм сын режиссёра оригинальной дилогии Айвана Райтмана Джейсон Райтман. В центре сюжета внуки профессора Игона Спенглера, четвёртого охотника (игравший его актёр Гарольд Рэмис скончался в 2014 году).
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Теперь женский перезапуск "Охотников" официально неканон.
Несколько десятилетий Стивен Спилберг мечтал поставить мюзикл. В начале 1990-х он хотел сделать в жанре мюзикла фильм "Крюк", но передумал, испугался провала. Когда Спилбергу перевалило за 70 он наконец-то решил, что набрался достаточно опыта для постановки мюзикла, и снял "Вестсайдскую историю" (по сюжету это "Ромео и Джульетта" в Нью-Йорке середины XX века). Стивен Спилберг подчёркивает в интервью, что не пытался сделать ремейк легендарного киномюзикла 1961 года, а вдохновлялся оригинальной бродвейской постановкой 1957 года.
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Одну из ролей сыграла 89-летняя Рита Морено, получившая за роль в "Вестсайдской истории" 1961 года "Оскар".
Фантазия на тему жизни принцессы Дианы и её отношений с королевской семьёй от чилийского режиссёра Пабло Ларраина. В фильмографии Ларраина есть биография чилийского поэта Пабло Неруды и Джеки Кеннеди.
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Вот как режиссёр объяснил назначение на главную роль Кристен Стюарт: "Кристен может быть очень разной, она может быть очень таинственной и очень хрупкой, а в конечном итоге очень сильной, и это то, что нам нужно".
Масштабный финал трилогии про Паука в исполнении Тома Холланда. Фильм должен стать самым кассовым блокбастером года благодаря воссоединению злодеев из старых фильмов про Питера Паркера (Ящер, Электро, Осьминог, Гоблин), а также Паукам Эндрю Гарфилда и Тоби Магуайра. Предпродажи билетов на "Нет пути домой" уже бьют все рекорды.
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Том Холланд сказал, что после этого фильма больше не будет играть Человека-паука, однако у боссов Sony другое мнение, они уже запланировали с ним новую трилогию.
"Матицу: Воскрешение" сняла и придумала одна сестра (а в прошлом брат) Вачовски Лана, сценарий ей помог написать Дэвид Митчелл, автор "Облачного атласа". Лилли Вачовски сказала, что ей нужно отдохнуть от кино и прийти в себя после смерти родителей и трансгендерного перехода. Говорят, что Вачовски вроде как не очень хотели продолжать "Матрицу", однако студия Warner Bros. в 2017 году поставила сестёр перед фактом, что сделает продолжение с ними или без них. Они даже наняли сценариста для работы над продолжением. Лане это не понравилась, она отказалась доверить кому бы то ни было своё детище и взялась за постановку лично.
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Автор сценария Дэвид Митчелл так описал "Воскрешение": "Это точно не очередной сиквел, а что-то автономное, что-то, включающее три предыдущие Матрицы гениальным образом",
Ужастик от Скотта Купера, режиссёра фильма "Сумасшедшего сердца", который принёс "Оскар" Джеффу Бриджесу, и "Чёрной мессы" с Джонни Деппом.
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Фильм должен был выйти в марте 2020 года, но из-за пандемии перенсён на полтора года.
Продолжение кассового хита 2016 года про звериный песенный конкурс от студии, создавшей миньонов.
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В оригинале зверей озвучивают не только звёзды кино (Скарлетт Йоханссон, Риз Уизерспун, Мэттью Макконахи), но и музыкальные звёзды (Боно, Фаррелл Уильямс, Холзи).
Фильм о шахматном противостоянии Карпова и Корчного от режиссёра "Бригады" Алексея Сидорова.
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В роли невозвращенца гроссмейстера Виктора Корчного - Константин Хабенский, в роли чемпиона мира Анатолия Карпова - Иван Янковский.
Владелец семейной фабрики Бланко ждет визита комиссии. От вердикта комиссии зависит награда Бланко за успехи в бизнесе. По закону подлости на фабрике всё идёт наперекосяк
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Комедия от режиссёра сериала "Чума" (2018) и фильма "Эскобар" (2017). В главной роли Хавьер Бардем.
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