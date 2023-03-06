У истоков: леди-детектив, спасшая Линкольна

Прежде всего, само наличие женщины в штате такой структуры было для преступников сюрпризом. Ведь представительницы слабого пола не должны работать в этой сфере. Почему? Ну, просто не должны и всё. Их удел – варить суп, мыть полы и стирать бельё.

А Кейт отлично справлялась с получением информации, прикидываясь глуповатой болтливой дамочкой и выуживая важные сведения. Так, в Алабаме женщина подружилась с женой вора, умыкнувшего 50 тыс. долларов. И та рассказала новой подруге, где спрятаны деньги.

Но венцом карьеры, безусловно, стало сопровождение президента в Вашингтон для прохождения инаугурации. Путь лежал через Балтимор, население которого проявляло особую враждебность по отношению к Линкольну. Опасались нападения и расправы. И агентство согласилось сопроводить Линкольна, гарантируя полную безопасность.

При этом объект охраны проявлял упорство и даже отказывался носить с собой пистолет и нож. Кейт предложила следующий план: посадка в Балтиморе. И охранять президента будет только она одна, а не отряд кавалеристов, которых не заметит только слепой. Мужчину нарядили в потрёпанное пальто, надвинули на лоб шляпу, а для пущей верности обвязали старой шалью.