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У истоков: леди-детектив, спасшая Линкольна

У истоков: леди-детектив, спасшая Линкольна

Автор:
06 марта 2023 10:28
Сообщество : Криминал
Метки: Кейт Уорн   агентство Пинкертона   детектив   женщина   история   первооткрывательница   президент Линкольн   расследование   сыщик   
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Криминал, детективы, расследования – всё это область преимущественно мужская, требующая помимо специальных знаний ещё и банальной физической силы и выносливости.

Но эта дама доказала, что не только мускулами едиными жив мир детективов. И стала первооткрывательницей в этом направлении. Речь о Кейт Уорн (1833 – 1868), которая стала первой представительницей прекрасного пола в знаменитом агентстве Пинкертона.

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Надо сказать, что расследования не были голубой мечтой Кейт. 23-летняя женщина недавно овдовела и лихорадочно подыскивала работу, чтобы банально не умереть с голоду. Выбор в то время был невелик. Но хотелось, чтобы хоть малую толику удовольствия дело приносило, а не только деньги.

И Кейт попалось на глаза объявление в газете: нужны детективы. Недолго думая, Уорн отправилась на разведку в офис Пинкертона.

Тот, конечно, задумался. Но попросил кандидатку предоставить аргументы в её пользу. Женщина привела веские доводы, и Алан согласился попробовать.

И не прогадал, поскольку Кейт не просто проявила себя достойно, но и приняла участие в знаковом для агентства деле.

Прежде всего, само наличие женщины в штате такой структуры было для преступников сюрпризом. Ведь представительницы слабого пола не должны работать в этой сфере. Почему? Ну, просто не должны и всё. Их удел – варить суп, мыть полы и стирать бельё.

А Кейт отлично справлялась с получением информации, прикидываясь глуповатой болтливой дамочкой и выуживая важные сведения. Так, в Алабаме женщина подружилась с женой вора, умыкнувшего 50 тыс. долларов. И та рассказала новой подруге, где спрятаны деньги.

Но венцом карьеры, безусловно, стало сопровождение президента в Вашингтон для прохождения инаугурации. Путь лежал через Балтимор, население которого проявляло особую враждебность по отношению к Линкольну. Опасались нападения и расправы. И агентство согласилось сопроводить Линкольна, гарантируя полную безопасность.

При этом объект охраны проявлял упорство и даже отказывался носить с собой пистолет и нож. Кейт предложила следующий план: посадка в Балтиморе. И охранять президента будет только она одна, а не отряд кавалеристов, которых не заметит только слепой. Мужчину нарядили в потрёпанное пальто, надвинули на лоб шляпу, а для пущей верности обвязали старой шалью.

По легенде она – молодая вдова сопровождала родственника – брата-инвалида. Щедрые чаевые избавили их от соседей по купе. Она всю ночь не сомкнула глаз, охраняя важную персону, поскольку понимала, что даже если план и не раскроют, то может найтись кто-то подозрительный и предоставить информацию заговорщикам.

Но всё обошлось. И утром Кейт телеграфировала «Сливы (агентство) доставили Орехи (президент)».

Классической красавицей Кейт не было. Милой и обаятельной – да. Что как раз и помогало располагать к себе людей. Поговаривали, что Алана Пинкертона с Кейт объединяли не только профессиональные отношения. Не зря он распорядился похоронить сотрудницу на семейном кладбище и не трогать захоронение.

Но в любом случае её достоинств это не умаляет. После Кейт, которая стала первой дамой-детективом в Штатах, агентство стало нанимать и других женщин. Возможно, она успела бы сделать и гораздо больше, но жизнь Уорн унесла пневмония. Кейт было всего 35 лет. Но первооткрывательница успела вписать своё имя в историю и сделала это направление деятельности доступным для других женщин.

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Метки: Кейт Уорн   агентство Пинкертона   детектив   женщина   история   первооткрывательница   президент Линкольн   расследование   сыщик   
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