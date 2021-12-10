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Почему многие врачи выбирают смерть вместо реанимации

Почему многие врачи выбирают смерть вместо реанимации (5 фото)

Автор:
10 декабря 2021 19:21
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: врачи   выбор   медицина   пассивная эвтаназия   смерть   спасение жизни   
2325
5
Потому что они знают толк в настоящем милосердии, как те ковбои, что пристреливают лошадь, сломавшую ногу.
Давно известно, что во многих западных странах некоторые врачи носят кулоны или даже делают татуировки с надписями "Do Not Intubate" (DNI) и "Do Not Reanimate" (не откачивать, не реанимировать).

В связи с этим существует серьезная этическая проблема - подобные надписи официально признаны пассивной эвтаназией. Но этической стороны мы касаться не будем, а поговорим о неизлечимо больных и просто приведем цитаты медика, который ответил на вопрос о том, зачем все-таки врачи отказываются от спасения.
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Метки: врачи   выбор   медицина   пассивная эвтаназия   смерть   спасение жизни   
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608
Mixan 8 часов назад
А у меня мама столько перенесла мучений (окология ,саркома ) вся изрезана ,но уже 25 лет живет тьфу тьфу ..Врачи говорили готовьтесь месяц остался и ВСЕ ! Как говорится человек предполагает ,а Бог располагает ..Бороться нужно за жизнь свою ,до последнего ,такова природа ..
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8k
? ? ? Час назад
деду 96 лет, было два рака - мозга, в 80х и кишечника 6 лет назад.
осложнения, реанимации - все как положено. да и сейчас, с мешком на боку, носится как угорелый.
но: было бы все так печально - не было по любому чиху сейчас "вези в больницу!" и требование родне найти ему бабку
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21k
Влад 2 часа назад
И правы, и не правы одновременно. Можно продлевать дикие мучения неизлечимо больного, можно помочь подавившемуся или захлебнувшемуся выйти из этой ситуации. Неудачно нырнул, нахлебался воды, на тебе надрись "не реанимировать"? Потом на меня в суд подашь.
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4k
a_komolow 4 часа назад
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7k
vitenok 5 часов назад
Пост говна кусок. Прям врачи у нас боги, все прямо знают и разумеют. Сказал врач в морг, значит в морг, да? Сами врачи так скромненько говорят, что причиной тридцати процентов смертей в больницах является не правильное лечение,основанное на ошибочном диагнозе. Вон в Израиле, решили врачи бастовать, оказывать только срочную помощь, и смертность в больницах упала на 38 процентов.
Я думаю, такие заявления врачей от их непременного безумия. Молодого врача учат, что в любой ситуации он должен демонстрировать уверенность , люди должны верить, что врач знает, что происходит и что нужно делать. Как мне говорил один терапевт, проработавший пять лет, - я в половине случаев вообще не понимаю, что происходит с человеком, так, приблизительно. Соответственно и лечение назначает такое же. И через десяток лет врач уже начинает сам верить в то, что он все знает. И в особых, запущенных случаях, начинает вещать с божественных позиций, кому жить, а кому умирать.
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7k
Serjio 6 часов назад
Каждый желающий может отказаться от реанимации, что тут сенсационного или сверхъестественного? Кто то хочет, кто то не хочет. Есть же случаи когда можно многое исправить.
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4k
Allmaster 6 часов назад
Медики - циники.
Это я с хорошей стороны говорю.
Они реально смотрят на жизнь...
Общался как то с завотделом кардио.
Он и говорит, Дима, ты понимаешь, что у тебя инфаркт, это не сердце?
А то что твоя канализация, то бишь сосуды к 50 годам забились от неправильной жизни?
И то что тебе влупили стенды и тебя спасли, это не значит что у тебя так же в мозгу, в легких или еще в куче мест не лопнет стенка сосуда? То биш опять затромбуется?
Я тебе честно говорю, что ты сидишь на бомбе.
И теперь лечения уже как бы нет. Есть предотвращение и как бы профилактика, без вской гарантии.
Что ты там пьешь всякие кроверазжижающие, эо просто рулетка. Повезет - проживешь с десяток другой лет. Нет - так через неделю скажут, знал такого? Все, кранты.
Собственно, это лучше, чем тебя кормят обещаниями что все будет хорошо, и не сосут денег, которые безутешная родня может потратить дотла. И ты помрешь и у них все продано...
Цинично но так.
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90
Katerina Makarova 6 часов назад
Думаю, автор этого" опуса" пропагандис эвтоназии и других фашистских идиологий..Подобные умозаключения засунь себе в жопу... "Наши Люди" никогда не примут подобное мировозрение......
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3
lnf Katerina Makarova 5 часов назад
Уже и фашизм прилепила. Будто они за бесплатно это делают. А давайте чтоб родственичек ещё помучался(помучалась) недельку-месяцок другой, вы продадите жильё и влезете в долги всей семьёй, а мы заодно и опробуем новый метод
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17k
Александр Сучков 7 часов назад
Это очень спорная тема. С одной стороны, если человек страдает от боли годами и уже почти- овощ, то он или его близкие имеют право принять решение. Как по мне- я буду бороться до последнего, если что. Тьфу-тьфу-тьфу. Но!!! Многим умирающим хочется жить и тут вступает в силу законы. Нельзя убить, он хочет жить. Только он это хочет до определенного момента, после очередного укола. Как бы не жестоко это было бы, но при безысходности лучше смерть, чем овощ...
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62k
parallax 7 часов назад
Разговаривал как-то с бывшим врачём реаниматологом, ныне владельцем кафе-мороженое. Он не выдержал издевательств над полумёртвыми пациентами, которых по желанию родственников искусственно поддерживали в состоянии овощей. Не мог смотреть на весь этот театр абсурда, хотя получал хорошую зарплату. Теперь наслаждается собственным бизнесом и не жалеет, что ушёл из реанимации.
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17k
Александр Сучков 7 часов назад
Моей тёте давали максимум 2 года, она прожила более десяти лет без мучений. Такая вот медицина при онкологии...
ПыСы успела немного с ума сойти, но то такое...
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1k
ekolog67 7 часов назад
как поется в песне ......
И родная отвечала:
«Я желаю всей душой
Если смерти, то мгновенной,
Если раны, небольшой.
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5k
au3 8 часов назад
Там нужно еще условие, что "в случае превращения в овощ". А так миллионы откачали и живут себе счастливо.
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41k
Raush 8 часов назад
Может не совсем в тему, но пост навеял... Вот мы так или иначе периодично получаем новости типа "Ученые достигли успехов в лечении..." или "Новые методики профилактики..." ну и т.д.. Так вот даже не сильно веря во все эти инновационные прорывы так или иначе на уровне подсознания создается впечатление, что медицина способна почти на все. С другой стороны посещая периодично врачей, понимаешь, что врачи далеко не всесильны.
То есть мы жертвы СМИ, а врачи знают больше, поэтому и делают себе такие тату.
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53
Raingold Fischer 8 часов назад
Что за бред.
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4k
Fishki_surfer 8 часов назад
В США можно подписать "Do not resuscitate order" (DNR order).
Там есть тонкости, но в целом это должно работать как отказ от реанимации и/или от поддержания в коме, когда нет мозговой активности.
Знакомый оформлял себе такую бумагу, я расписывался в ней в качестве свидетеля.
Он еще свое тело после смерти завещал в пользу мединститута, тоже есть такая возможность.
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38k
Андрей 8 часов назад
Ага, а потом придут внучата дедушки и отсудят у клиники полклиники за то что не спасли дедушку, хотя у дедушки была страховка. А партачка на груди никакой юридической ответственности не несёт. А если дедушка не хочет существовать, то можно и не дожидаться момента, когда ему станет плохо, его привезут в больницу и чуткий врач сделает так, как написано в татухе. Если так тяжко, то можно ускориться. Или сам он мараться самоубийством не собирается, а замарать коллегу пассивным убийством - это самое милое дело. Так что врачам вестись не надо - откачивать всех!
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16k
Corvus Corax 8 часов назад
"пациенту вспарывают живот"
А зачем? Желудок массировать? Или печень?


Аффтар такой же дебил, как некий якобы дохтур с Калифорнийщины.
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3k
Tuskub 8 часов назад
"Доктор медицины из Калифорнии Кен Мюррей" - это что? В мире сотни тысяч врачей (если не миллионы), а какое-то что "из Калифорнии" пытается сделать свои, опять же, тупые выводы! Пост КГАМ.
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50k
doker 8 часов назад
Особенно лечение онкологии поражает - "Он умрёт через два года, но мы дадим ему эти два года промучиться, продлевая жизнь и выкачивая деньги с безутешных родственников".
И близким, которым всегда тяжело терять родного человека - согласны на всё.
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150
Z Z Андрей 7 часов назад
В сравнении, да - в каждой избушке, свои погремушки. Я, естественно, только про то, что видел могу говорить. Этой тётке, точнее отцу повезло - он говорить мог. А у меня бабушка говорить практически не могла - и видеть её, сильную личность беспомощной - страшно и она сама, в таком состоянии жить не хотела...
Наоборот, действительно хуже - но там видно, практически сразу - можно принять превентивные меры. А вот если долбанутая, без всяких предпосылок - для меня страшно оказаться в такой ситуации, поэтому я за эвтаназию...
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150
Z Z Андрей 7 часов назад
Бывает. У меня тётка, врач - когда в своём уме - осознаёт и помнит, что делала. А как приступ - так как, требует, чтоб кто-то нить с ней сидел, из родственников. Когда она в норме - сама говорит, что не надо ей потакать, надозабить. Но как приступ - это пипец, личность меняется сильно.
А "здоровая как конь" - часто это алкоголики, выше описанная тётя рассказывала и не раз - человек должен умереть, по всем прогнозам, но, сцука появляется через 10-15 лет, уже без онкологии и здоровее живущих)).
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