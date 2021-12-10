Почему многие врачи выбирают смерть вместо реанимации

Доктор медицины из Калифорнии Кен Мюррей считает, что врачи просто понимают возможности современной медицины и поэтому предпочитают умирать от, например, онкологии, дома, в кругу семьи, а не на больничной койке в одиночестве и страданиях - обколотым препаратами и интубированным и в хвост и в гриву...



"Естественно, врачи не хотят умирать. Они хотят жить. Но они достаточно знают о современной медицине, чтобы понимать границы возможностей. Они также достаточно знают о смерти, чтобы понимать, чего больше всего боятся люди — смерти в мучениях и в одиночестве. Врачи говорят об этом со своими семьями. Врачи хотят быть уверены, что когда придет их час, никто не будет героически спасать их от смерти, ломая ребра в попытке оживить непрямым массажем сердца (а это именно то, что происходит, когда массаж делают правильно)



Практически все медработники хотя бы раз были свидетелями «тщетного лечения», когда не было никакой вероятности, что смертельно больному пациенту станет лучше от самых последних достижений медицины. Но пациенту вспарывают живот, навтыкивают в него трубок, подключают к аппаратам и отравляют лекарствами. Именно это происходит в реанимации и стоит десятки тысяч долларов в сутки. За эти деньги люди покупают страдания, которые мы не причиним даже террористам", - говорит Кен.