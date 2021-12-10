Почему многие врачи выбирают смерть вместо реанимации

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Потому что они знают толк в настоящем милосердии, как те ковбои, что пристреливают лошадь, сломавшую ногу.
Давно известно, что во многих западных странах некоторые врачи носят кулоны или даже делают татуировки с надписями "Do Not Intubate" (DNI) и "Do Not Reanimate" (не откачивать, не реанимировать).
В связи с этим существует серьезная этическая проблема - подобные надписи официально признаны пассивной эвтаназией. Но этической стороны мы касаться не будем, а поговорим о неизлечимо больных и просто приведем цитаты медика, который ответил на вопрос о том, зачем все-таки врачи отказываются от спасения.
В связи с этим существует серьезная этическая проблема - подобные надписи официально признаны пассивной эвтаназией. Но этической стороны мы касаться не будем, а поговорим о неизлечимо больных и просто приведем цитаты медика, который ответил на вопрос о том, зачем все-таки врачи отказываются от спасения.
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Доктор медицины из Калифорнии Кен Мюррей считает, что врачи просто понимают возможности современной медицины и поэтому предпочитают умирать от, например, онкологии, дома, в кругу семьи, а не на больничной койке в одиночестве и страданиях - обколотым препаратами и интубированным и в хвост и в гриву...
"Естественно, врачи не хотят умирать. Они хотят жить. Но они достаточно знают о современной медицине, чтобы понимать границы возможностей. Они также достаточно знают о смерти, чтобы понимать, чего больше всего боятся люди — смерти в мучениях и в одиночестве. Врачи говорят об этом со своими семьями. Врачи хотят быть уверены, что когда придет их час, никто не будет героически спасать их от смерти, ломая ребра в попытке оживить непрямым массажем сердца (а это именно то, что происходит, когда массаж делают правильно)
Практически все медработники хотя бы раз были свидетелями «тщетного лечения», когда не было никакой вероятности, что смертельно больному пациенту станет лучше от самых последних достижений медицины. Но пациенту вспарывают живот, навтыкивают в него трубок, подключают к аппаратам и отравляют лекарствами. Именно это происходит в реанимации и стоит десятки тысяч долларов в сутки. За эти деньги люди покупают страдания, которые мы не причиним даже террористам", - говорит Кен.
"Естественно, врачи не хотят умирать. Они хотят жить. Но они достаточно знают о современной медицине, чтобы понимать границы возможностей. Они также достаточно знают о смерти, чтобы понимать, чего больше всего боятся люди — смерти в мучениях и в одиночестве. Врачи говорят об этом со своими семьями. Врачи хотят быть уверены, что когда придет их час, никто не будет героически спасать их от смерти, ломая ребра в попытке оживить непрямым массажем сердца (а это именно то, что происходит, когда массаж делают правильно)
Практически все медработники хотя бы раз были свидетелями «тщетного лечения», когда не было никакой вероятности, что смертельно больному пациенту станет лучше от самых последних достижений медицины. Но пациенту вспарывают живот, навтыкивают в него трубок, подключают к аппаратам и отравляют лекарствами. Именно это происходит в реанимации и стоит десятки тысяч долларов в сутки. За эти деньги люди покупают страдания, которые мы не причиним даже террористам", - говорит Кен.
"Я сбился со счета, сколько раз мои коллеги говорили мне примерно следующее: “Пообещай мне, что если ты увидишь меня в таком состоянии, ты не будешь ничего делать”. Они говорят это на полном серьезе. Некоторые медики носят кулоны с надписью “Не откачивать”, чтобы врачи не делали им непрямой массаж сердца. Я даже видел одного человека, который сделал себе такую татуировку", - поделился доктор.
Главная проблема, связанная с тем, что врачам часто приходиться прописывать лечение, которое они никогда бы не прописали себе, заключается не только в родных больного, не понимающих, что своими требованиями "сделать все" они только причиняют страдание своему родственнику, но и, к сожалению, в самой системе здравоохранения, поощряющей чрезмерное лечение.
"И врачи, и пациенты часто становятся жертвами системы, поощряющей чрезмерное лечение. Врачи порой получают плату за каждую процедуру, которую они делают, поэтому они делают все, что можно, невзирая на то, поможет процедура, или навредит", - рассказал Кен Мюррей.
Главная проблема, связанная с тем, что врачам часто приходиться прописывать лечение, которое они никогда бы не прописали себе, заключается не только в родных больного, не понимающих, что своими требованиями "сделать все" они только причиняют страдание своему родственнику, но и, к сожалению, в самой системе здравоохранения, поощряющей чрезмерное лечение.
"И врачи, и пациенты часто становятся жертвами системы, поощряющей чрезмерное лечение. Врачи порой получают плату за каждую процедуру, которую они делают, поэтому они делают все, что можно, невзирая на то, поможет процедура, или навредит", - рассказал Кен Мюррей.
"Я принял сотни пациентов, которых привозили ко мне в больницу после реанимации искусственным массажем сердца. Лишь один из них, здоровый мужчина со здоровым сердцем, вышел из больницы на своих двоих. Если пациент серьезно болен, стар, у него смертельный диагноз, вероятности хорошего исхода реанимации почти не существует, при этом вероятность страданий — почти 100%. Нехватка знаний и нереалистичные ожидания приводят к плохим решениям о лечении", - делится печальным опытом Кен Мюррей.
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осложнения, реанимации - все как положено. да и сейчас, с мешком на боку, носится как угорелый.
но: было бы все так печально - не было по любому чиху сейчас "вези в больницу!" и требование родне найти ему бабку
Я думаю, такие заявления врачей от их непременного безумия. Молодого врача учат, что в любой ситуации он должен демонстрировать уверенность , люди должны верить, что врач знает, что происходит и что нужно делать. Как мне говорил один терапевт, проработавший пять лет, - я в половине случаев вообще не понимаю, что происходит с человеком, так, приблизительно. Соответственно и лечение назначает такое же. И через десяток лет врач уже начинает сам верить в то, что он все знает. И в особых, запущенных случаях, начинает вещать с божественных позиций, кому жить, а кому умирать.
Это я с хорошей стороны говорю.
Они реально смотрят на жизнь...
Общался как то с завотделом кардио.
Он и говорит, Дима, ты понимаешь, что у тебя инфаркт, это не сердце?
А то что твоя канализация, то бишь сосуды к 50 годам забились от неправильной жизни?
И то что тебе влупили стенды и тебя спасли, это не значит что у тебя так же в мозгу, в легких или еще в куче мест не лопнет стенка сосуда? То биш опять затромбуется?
Я тебе честно говорю, что ты сидишь на бомбе.
И теперь лечения уже как бы нет. Есть предотвращение и как бы профилактика, без вской гарантии.
Что ты там пьешь всякие кроверазжижающие, эо просто рулетка. Повезет - проживешь с десяток другой лет. Нет - так через неделю скажут, знал такого? Все, кранты.
Собственно, это лучше, чем тебя кормят обещаниями что все будет хорошо, и не сосут денег, которые безутешная родня может потратить дотла. И ты помрешь и у них все продано...
Цинично но так.
ПыСы успела немного с ума сойти, но то такое...
И родная отвечала:
«Я желаю всей душой
Если смерти, то мгновенной,
Если раны, небольшой.
То есть мы жертвы СМИ, а врачи знают больше, поэтому и делают себе такие тату.
По сути Российское достижение в Сан Марино обогнало по смертности саму Россию ( ну или где то статистика врёт)
Там есть тонкости, но в целом это должно работать как отказ от реанимации и/или от поддержания в коме, когда нет мозговой активности.
Знакомый оформлял себе такую бумагу, я расписывался в ней в качестве свидетеля.
Он еще свое тело после смерти завещал в пользу мединститута, тоже есть такая возможность.
А зачем? Желудок массировать? Или печень?
Аффтар такой же дебил, как некий якобы дохтур с Калифорнийщины.
И близким, которым всегда тяжело терять родного человека - согласны на всё.
Другой вопрос ,это умереть с достоинством улыбаясь и просто ..Нет не могу это писать . Не каждый на это способен Прости меня Господи !
Наоборот, действительно хуже - но там видно, практически сразу - можно принять превентивные меры. А вот если долбанутая, без всяких предпосылок - для меня страшно оказаться в такой ситуации, поэтому я за эвтаназию...
А "здоровая как конь" - часто это алкоголики, выше описанная тётя рассказывала и не раз - человек должен умереть, по всем прогнозам, но, сцука появляется через 10-15 лет, уже без онкологии и здоровее живущих)).