Почему многие врачи выбирают смерть вместо реанимации

Давно известно, что во многих западных странах некоторые врачи носят кулоны или даже делают татуировки с надписями "Do Not Intubate" (DNI) и "Do Not Reanimate" (не откачивать, не реанимировать).



В связи с этим существует серьезная этическая проблема - подобные надписи официально признаны пассивной эвтаназией. Но этической стороны мы касаться не будем, а поговорим о неизлечимо больных и просто приведем цитаты медика, который ответил на вопрос о том, зачем все-таки врачи отказываются от спасения.