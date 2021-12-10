16 находок на пляжах, которые заставили людей задуматься: "Откуда это вообще здесь?"

FISHKINET
Китайцы создали самый компактный и мощный пистолет на принципе пушки Гаусса (3 фото) Китайцы создали самый компактный и мощный пистолет на принципе... ЦИАН против «славян»: арендодатели не будут потворствовать русскому BLM-маразму ЦИАН против «славян»: арендодатели не будут потворствовать... Порция забавных парадоксов, с которыми сталкивался каждый Порция забавных парадоксов, с которыми сталкивался каждый Короткий разговор сонного жителя дома с нарушителем тишины Короткий разговор сонного жителя дома с нарушителем тишины Решение остается в силе: Мосгорсуд запретил комику Мирзализаде появляться в России Решение остается в силе: Мосгорсуд запретил комику Мирзализаде... В Петербурге начали зачищать этнические кафе формата "только для своих" В Петербурге начали зачищать этнические кафе формата "только для... Мои советы собирателям помощи детям СМС-ками Мои советы собирателям помощи детям СМС-ками Холодец Холодец 30 невероятных фактов для настоящих эрудитов 30 невероятных фактов для настоящих эрудитов Глава СК потребовал возбудить уголовное дело против краснодарской судьи Хахалевой Глава СК потребовал возбудить уголовное дело против краснодарской... Ах ты звёздочка, звёздочка: голосовой помощник общается с мошенницей Ах ты звёздочка, звёздочка: голосовой помощник общается с мошенницей Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Забавные моменты, которые можно увидеть в мультфильме "Ишь ты, Масленица", если смотреть его внимательно Забавные моменты, которые можно увидеть в мультфильме "Ишь ты,... "Идите и работайте здесь сами!": депутат Госдумы обиделся на СМИ за критику зарплат своих помощников "Идите и работайте здесь сами!": депутат Госдумы обиделся на СМИ... Обида по-махачкалински: инвалид выиграла суд у водоканала, но в ответку ей прилетел штраф Обида по-махачкалински: инвалид выиграла суд у водоканала, но в... 10 лучших фантастических фильмов 2012-2015 годов 10 лучших фантастических фильмов 2012-2015 годов Профи: пилот вертолета забирает электриков Профи: пилот вертолета забирает электриков Классика или мусор: фильмы, которые зашли у нас, но были холодно встречены за рубежом Классика или мусор: фильмы, которые зашли у нас, но были холодно... Боец ММА, подозреваемый в торговле QR-кодами, дерзко сбежал из отделения МВД в Санкт-Петербурге Боец ММА, подозреваемый в торговле QR-кодами, дерзко сбежал из...
16 находок на пляжах, которые заставили людей задуматься: "Откуда это вообще здесь?"

16 находок на пляжах, которые заставили людей задуматься: "Откуда это вообще здесь?" (17 фото)

Автор:
10 декабря 2021 14:16
Метки: находки   находки на пляже   пляж   фото   
1270
17

Когда речь заходит о пляже, то многие представляют лазурный берег, белый песочек, людей, отдыхающих на лежаках под приятным солнышком. Однако иногда прямо у водички можно найти разные вещички, которых там быть и не должно.

×
×

А вы когда-нибудь находили что-нибудь необычное на пляже?

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: находки   находки на пляже   пляж   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
175
Шурман Час назад
Пярну Эстония .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Aleksandr 6 минут назад
да-да, осколок амфоры...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Бендер Родригес 17 минут назад
Это "Испанский кораблик" и трогать его, я бы не стал. На Кубе много таких после шторма на берегу видел.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
951
Хансон Абадир Полчаса назад
красота
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Пылесосит, моет и сам себя чистит: новый суперпылесос 3 в 1 Пылесосит, моет и сам себя чистит: новый суперпылесос 3 в 1 Археологи нашли древнеримские статуи возрастом 2000 лет Археологи нашли древнеримские статуи возрастом 2000 лет Женщина чуть не выкинула винтажную сумку, стоимость которой оценили в 300 000 Женщина чуть не выкинула винтажную сумку, стоимость которой оценили в 300 000 Смотри, что нашел: 30 интересных находок, которыми поделились в сети Смотри, что нашел: 30 интересных находок, которыми поделились в сети Во время прогулки собаки нашли скелет ихтиозавра Во время прогулки собаки нашли скелет ихтиозавра 30 странных находок, сделанных во время технической проверки домов 30 странных находок, сделанных во время технической проверки домов
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

8473



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Настоящий полковник?
1
467
Настоящий полковник?
В Петербурге начали зачищать этнические кафе формата "только для своих"
0
97
В Петербурге начали зачищать этнические кафе формата "только для своих"
Набирающие популярность
Сергей Жигунов рассказал, как Лондонский симфонический оркестр записывал музыку к его "Трем мушкетерам"
0
18
Сергей Жигунов рассказал, как Лондонский симфонический оркестр записывал музыку к его...
Топ 10 бизнес идей, в которые никто не верил. Интересные факты
0
2
Топ 10 бизнес идей, в которые никто не верил. Интересные факты
Пылесосит, моет и сам себя чистит: новый суперпылесос 3 в 1
Пылесосит, моет и сам себя чистит: новый суперпылесос 3 в 1
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно
1
0

Лучшие демотиваторы
Женщина - оборотень пилит мужика целый день
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#факты#люди#картинки#полиция#позитив#дтп#аварии#сша
#фото#прикол#история#Россия#новости#автомобили#Разное#автомир#смешно#авто аварии
#интересно#ватермарк#приколы#Ynews#подборка#кино#интересное#Москва#СССР#еда

На что жалуетесь?

Вернуться