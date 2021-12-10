16 находок на пляжах, которые заставили людей задуматься: "Откуда это вообще здесь?"

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Когда речь заходит о пляже, то многие представляют лазурный берег, белый песочек, людей, отдыхающих на лежаках под приятным солнышком. Однако иногда прямо у водички можно найти разные вещички, которых там быть и не должно.
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А вы когда-нибудь находили что-нибудь необычное на пляже?
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Метки: находки находки на пляже пляж фото
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