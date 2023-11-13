Москвич потерял миллион при оплате ипотеки через банкомат

В Москве мужчина оплачивал ипотеку в районе Говорово. В ячейку банкомата он положил почти 2 миллиона рублей, но терминал принял только миллион, а оставшиеся деньги вернул. Тогда москвич повторил попытку,, понадеявшись, что уж на этот раз будет всё в порядке.





Торопыга ушёл, не дожидаясь подтверждения завершения операции. Спохватился лишь, когда на телефон не пришло еще одно сообщение о зачислении средств. Москвич позвонил в службу поддержки банка и узнал, что по каким-то причинам операция была отклонена. Мужчина бегом бросился к банкомату, но денег, разумеется, не нашёл. Внушительную сумму в 995 тысяч рублей забрал неизвестный.



