Москвич потерял миллион при оплате ипотеки через банкомат

Терминал деньги взял, но операцию не провел.
В Москве мужчина оплачивал ипотеку в районе Говорово. В ячейку банкомата он положил почти 2 миллиона рублей, но терминал принял только миллион, а оставшиеся деньги вернул. Тогда москвич повторил попытку,, понадеявшись, что уж на этот раз будет всё в порядке.
Торопыга ушёл, не дожидаясь подтверждения завершения операции. Спохватился лишь, когда на телефон не пришло еще одно сообщение о зачислении средств. Москвич позвонил в службу поддержки банка и узнал, что по каким-то причинам операция была отклонена. Мужчина бегом бросился к банкомату, но денег, разумеется, не нашёл. Внушительную сумму в 995 тысяч рублей забрал неизвестный.
Пострадавший сразу же написал заявление в полицию. Как сообщают в СМИ, похитителя чужих денег удалось оперативно найти. А вот успел ли он потратить часть суммы или ипотечник всё-таки не просрочит платёж, неизвестно.
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Миллион закинуть в банкомат и уйти , не дождавшись... видимо, не сумма для него. Странно, что вообще заметил
А тут два ляма!
Был случай, когда мужик через мультикассу оплатил горящую путёвку, тогда, это около 50-ти тыс. внёс, ясно дело, что у оператора на счету такой суммы небыло, чтобы оперативно оплатить, ну потом ругался/судился.
Он положил в него 1млн 995тыс рублей - это практически четыре пачки пятитысячных без одной купюры. Банкомат, походу, от удивления подавился и проглотил лишь половину. Почему не прошла вторая часть суммы пусть выясняет.
А вот то что убежал не дождавшись зачисления средств, как минимум странно. Когда платишь такую сумму, явно стоит дождаться появления на экране запроса "Напечатать чек? Да / Нет / Ясен х..."
челу деньги легко дались .. легко взялись