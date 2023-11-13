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Москвич потерял миллион при оплате ипотеки через банкомат

Москвич потерял миллион при оплате ипотеки через банкомат

Автор:
13 ноября 2023 16:04
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Терминал   банкомат   деньги   ипотека   кража   миллион   полиция   
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Терминал деньги взял, но операцию не провел.

В Москве мужчина оплачивал ипотеку в районе Говорово. В ячейку банкомата он положил почти 2 миллиона рублей, но терминал принял только миллион, а оставшиеся деньги вернул. Тогда москвич повторил попытку,, понадеявшись, что уж на этот раз будет всё в порядке.


Торопыга ушёл, не дожидаясь подтверждения завершения операции. Спохватился лишь, когда на телефон не пришло еще одно сообщение о зачислении средств. Москвич позвонил в службу поддержки банка и узнал, что по каким-то причинам операция была отклонена. Мужчина бегом бросился к банкомату, но денег, разумеется, не нашёл. Внушительную сумму в 995 тысяч рублей забрал неизвестный.


Пострадавший сразу же написал заявление в полицию. Как сообщают в СМИ, похитителя чужих денег удалось оперативно найти. А вот успел ли он потратить часть суммы или ипотечник всё-таки не просрочит платёж, неизвестно.

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Метки: Терминал   банкомат   деньги   ипотека   кража   миллион   полиция   
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29  комментариев
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26k
Федор 2 часа назад
Фига себе платеж за ипотеку
а общая сумма ярд штоли?
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1k
Kra Минуту назад
ну и сам виноват.
Миллион закинуть в банкомат и уйти , не дождавшись... видимо, не сумма для него. Странно, что вообще заметил
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18k
Toxictofa 15 минут назад
Я 50к налом ложил на карту и другу переводил, и то ждал до последнего, пока чек не выдаст.
А тут два ляма!
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1k
Sumrak58100 Полчаса назад
Во-первых, такую сумму нужно засовывать в банкомат, а равно снимать в банкоматах, находящихся в отделении банка. Во-вторых, нужно обязательно дожидаться подтверждения. И в-третьих, быть предельно внимательным.
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41k
Notan Blaine Полчаса назад
2 ляма налом, может этого товарища нужно налоговой проверить.
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423
Кристофер Робин 38 минут назад
Я знал, что в Москве в среднем недвижимость стоит дороже чем в других городах миллиониках, но что бы только взнос на ипотеку сосиавлял 2 ляма - это запредельно, я так москвичам сочувствовать начну...
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397
no. 46 минут назад
по-моему, кто-то говорит не совсем правду. не дождаться подтверждения на почти лям - это должен быть очень сильный понос или апокалипсис.
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11k
Zемляк 48 минут назад
Сейчас начнутся коменты типа москвичам плюс минус миллион пох, и не заметят.
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7k
MPEG-8 54 минуты назад
Думаю как то надёжнее всё таки кассиру банка такие суммы вносить.
Был случай, когда мужик через мультикассу оплатил горящую путёвку, тогда, это около 50-ти тыс. внёс, ясно дело, что у оператора на счету такой суммы небыло, чтобы оперативно оплатить, ну потом ругался/судился.
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20k
Андрей Час назад
У меня такой ситуации не было (а жаль
), но есть наверное какой-то лимит при внесении наличных через банкомат.
Он положил в него 1млн 995тыс рублей - это практически четыре пачки пятитысячных без одной купюры. Банкомат, походу, от удивления подавился и проглотил лишь половину. Почему не прошла вторая часть суммы пусть выясняет.
А вот то что убежал не дождавшись зачисления средств, как минимум странно. Когда платишь такую сумму, явно стоит дождаться появления на экране запроса "Напечатать чек? Да / Нет / Ясен х..."
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979
Александр Час назад
Тут два дурачка - тот кто вносил и, тем более, тот кто взял эти деньги.
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2k
Жирный бот Час назад
а онлайн? особенно такие суммы...
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