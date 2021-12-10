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Выходки туристов, которых местные долго не забудут

Выходки туристов, которых местные долго не забудут (26 фото)

Автор:
10 декабря 2021 08:30
Сообщество : Путешествия
Метки: выходки туристов   глупости   курорты   на отдыхе   ну вы даете!   путешествия   странные люди   туристы   
2383
26
Это для вас курорт - место отдыха, а для тех, кто на курортах живет - это место, куда в сезон приезжают тысячи незваных гостей, некоторые из которых ведут себя, как дикари. Жители курортных местечек делятся историями о самых скандальных выходках туристов.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: выходки туристов   глупости   курорты   на отдыхе   ну вы даете!   путешествия   странные люди   туристы   
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6  комментариев
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1k
Павел Христенко Час назад
Позабавил первый сюжет про руины 911. В 82г в Бабьем Яру группа интуристов себя так же вела. Земля круглая.
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8k
Ivan 4 минуты назад
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7k
Мистер Фикс 14 минут назад
Отдыхали в Канкуне, отель Rio на тыщу человек. Наших было всего 25 на эту массу. Со всеми приезжими проводят инструктаж, что в лагуне водятся крокодилы, (которые во время половодья оказываются даже на дорогах, и их собирает спец.служба), и что там лучше не гулять. Так вот, угадайте, кто на второй день поперся к лагуне искать крокодилов?
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1k
Анна Анна 2 часа назад
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50k
doker 2 часа назад
Дома люди как люди.
Но стоит уехать в места, где тебя не знают, происходит обратный процесс эволюции...

ТурЫсты...
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