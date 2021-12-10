Выходки туристов, которых местные долго не забудут

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Это для вас курорт - место отдыха, а для тех, кто на курортах живет - это место, куда в сезон приезжают тысячи незваных гостей, некоторые из которых ведут себя, как дикари. Жители курортных местечек делятся историями о самых скандальных выходках туристов.
Нью-Йорк. После событий 11 сентября, проходя мимо руин Всемирного торгового центра, увидел, как несколько туристов среднего возраста болтают, смеются и позируют на фоне руин ВТЦ для группового снимка. Я там работал, и мне повезло, что я не оказался в здании, когда это случилось. Я был так взбешен, что крикнул: «Это не гребаный Диснейленд!», и перестали улыбаться. Имейте приличия, туристы.
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Работал на горнолыжном курорте на западе Северной Каролины, и женщина из Флориды спросила меня, что мы делали со снегом летом. Сказал ей, что мы перевозим его на грузовиках в охлаждаемую пещеру, и она поверила.
Канадские Скалистые горы - поражают туристы, которые останавливаются на обочине дороги, чтобы сфотографировать медвежат крупным планом. Эй, ребята, мама-медведица рядом и готова воспроизвести вам сцену из фильма «Выживший»!
В Австралии по неизвестной причине туристы не смотрят на флажки, указывающие, разрешено ли плавать, и плавают, когда хотят. А вот местные жестко следуют указаниям флагов: они жить хотят!
Кроме того, если я предлагаю вам крем для загара и головной убор, берите их. Это не Европа, я сгорел здесь за 15 минут, причем ожоги появляются вне зависимости от цвета кожи. Кажется, иногда туристы просто стараются умереть. Таких примеров много!
Кроме того, если я предлагаю вам крем для загара и головной убор, берите их. Это не Европа, я сгорел здесь за 15 минут, причем ожоги появляются вне зависимости от цвета кожи. Кажется, иногда туристы просто стараются умереть. Таких примеров много!
Меня всегда забавляют европейцы, которые не могут понять, насколько велика Канада. В Ниагаре или Торонто они могут спросить дорогу до Уистлера. И я такой: "Вам долго-долго ехать на запад" - "Как долго, час? Два часа?" - "Да нет, наверное, неделю".
В настоящее время живу в Индии и на Шри-Ланке - и вижу, как белые люди, иначе говоря, иностранцы, везде ходят босиком. Ребята, я понимаю, что вы в своем большом «индийском приключении», но наденьте обувь! Ладно, вы не боитесь насекомых - но вы видели, сколько дерьма на земле?!
Я из Ирландии. Не могу сосчитать, сколько туристов спрашивали о меня лепреконах. Друг как-то убедил двух американцев, что они живут в коммуне в Донеголе. Они поверили и купили туда автобусные билеты.
Меня очень раздражает, когда я вижу людей в машинах, припаркованных на обочине дороги, которые пытаются заманить медведей поближе к своим машинам едой. Еще хуже, когда мы подъезжаем и предупреждаем их не делать этого, а они отвечают: «Успокойся, братан, это всего лишь медведь». Да ну?! Бесит, когда люди бегут к олененку, пугая его - а его мама рядом сходит с ума. Есть причины, по которым существует так много предупреждающих знаков, чтобы не беспокоить диких существ и держаться на расстоянии. Ах да, мусор! Возьми свою проклятую обертку от еды и положи ее в мусорное ведро, и не промажь! Это не только дом животных, но и мой, так что проявите немного уважения.
Когда я был подростком, я работал в доке для аренды лодок в парке аллигаторов недалеко от Эверглейдс. Туристы ехали к нам автобусами. И вечно находился кто-нибудь, кто спрашивал: «Эй, а нам можно плавать в воде?» - в то время как он стоял перед 5-метровыс аллигатором, лежавшим на отмели. Бывали люди, которые жаловались на жару и насекомых. Черт возьми, ты только что приехал на самое большое водно-болотное угодье в стране, чего именно ты ожидал? Но моим любимым было: «Можешь выключить вентилятор? Мои дети не любят шум». Тогда не подписывайтесь на поездку на лодке, приводимой в движение гигантским гребным винтом!
У нас была японская пара, которая посадила своего малыша на спину черного медведя, который отдыхал на обочине шоссе. К сожалению, в данном случае естественный отбор не сработал.
Я раньше жил в очень популярном месте для экзотического отдыха. Случай который я запомнил навсегда, - это когда я пошел в местный торговый центр и подслушал разговор туристов, показывающих друзьям фотографии сафари. Они показывали фотографии, на которых они держали львят. Они рассказывали, как увидели львят без матери и решили выйти из машины и взять их для фотографий. Не могу поверить, насколько глупы некоторые люди.
Жил в лыжном городке рядом с Йеллоустонским национальным парком. Как-то я работал в шале для отдыха в сезон лесных пожаров, и пара отдыхающих заявила мне: «Разве вы не можете выключить дым? Это портит мне вид, мы слишком много заплатили за этот отпуск, а я даже не могу увидеть горы». Да, леди, сейчас включу экран перед нашим отелем!
Мой старший брат живет в Селебрейшн, штат Флорида. Друзья брата рассказали, как они садились ужинать и забыли запереть входную дверь. Во время ужина в их дом вошли туристы, которые решили просто прогуляться по их квартире. Пришлось сказать посетителям, что нет, это не туристический аттракцион. Это настоящий дом, и здесь живут настоящие люди, так что, пожалуйста, уходите! Еле согласились.
Я работаю на пляже, и люди всегда жалуются на водоросли, которые налипают на них при купании. Я в ответ говорю, что на пристани есть фильтр для водорослей, что он был сломан, и деталь, которая его исправит, пришла из Японии и будет заменена через 3 недели. Туристы в это верят каждый раз.
Туризм в Исландии переживает бум в последние несколько лет. B d новостях всегда что-то есть про туристов. Так, парень только что утонул здесь, в Исландии, потому что забрался на скалы, и его унесло волной. Как оказалось, туристы запрыгивали на плавающие вокруг айсберги. И чем они думали?
Когда мы были семьей в Шотландии, мы познакомились с семьей, планирующей поездку в США на неделю. Мы спросили, куда они собираются. Как оказалось, они планировали начать с Нью-Йорка и поехать через всю страну в Лос-Анджелес, посетив все основные города между ними. Повторюсь, они планировали пробыть в США неделю! Мы пытались, но не смогли убедить их, что это не сработает.
Когда мне было 14, я работал помощником экскурсовода на Ниагарском водопаде. За время пребывания там туристы задавали много глупых вопросов, но есть два, которые действительно лучше всего. "Дева Тумана иногда катается на водопаде?" - спросил взрослый мужчина. Я мог бы понять 5-летнего ребенка, но серьезно, взрослые никогда не должны задавать этот вопрос.
"Какой водопад принадлежит какой стране?" - спросил крупный техасец (я угадал его родину по акценту и огромной пряжке на ремне). Я сказал ему, что водопад «Подкова» находится в Канаде, а водопад «Америкэн» и «Фата невесты» - в США. «НЕТ!" - закричал он в ответ. - Самый крупный принадлежит США, потому что в США все больше!». «Умм, ладно», - пропбормотал я. Он, должно быть, искал драки.
"Какой водопад принадлежит какой стране?" - спросил крупный техасец (я угадал его родину по акценту и огромной пряжке на ремне). Я сказал ему, что водопад «Подкова» находится в Канаде, а водопад «Америкэн» и «Фата невесты» - в США. «НЕТ!" - закричал он в ответ. - Самый крупный принадлежит США, потому что в США все больше!». «Умм, ладно», - пропбормотал я. Он, должно быть, искал драки.
Я вырос в Сан-Франциско, где всегда много туристов. Я помню, как однажды обедал в туристическом месте и слышал, как туристы жаловались на холмы, и один из них надеялся, что следующее землетрясение выровняет город, чтобы было легче передвигаться...
Раньше я был уличным художником во французском квартале Нового Орлеана. Однажды я сидел у своих картин и читал книгу, и вдруг какая-то дама подошла и положила мне доллар в кофе. Наверное, она думала, что я попрошайничаю. Ее сердце было на месте, но она испортила мне кофе.
Еще один турист в Нью-Йорке. Однажды иду на работу и слышу крики: «О, МОЙ БОГ, ЭТО ДЖЕЙ-ЗИ?!?! СНИМАЙ СКОРЕЕ!»
Нет, туристы со Среднего Запада, это не Джей-Зи. Этот человек совсем не похож на Джей-Зи. Он как минимум вдвое толще Джей-Зи. Быть черным парнем в Ламборгини не означает автоматически быть Джей-Зи.
Нет, туристы со Среднего Запада, это не Джей-Зи. Этот человек совсем не похож на Джей-Зи. Он как минимум вдвое толще Джей-Зи. Быть черным парнем в Ламборгини не означает автоматически быть Джей-Зи.
Главный совет для туристов в Австралии: если вы видите предупреждающий знак, следуйте его указаниям! Мы видели, как некоторые люди окунали своих детей в воду на пляже, который известен своими медузами жалящими медузами, и где местные купаются только в костюмах для плавания. И не надо ловить рыбу под запрещающим знаком! Он стоит здесь потому, что земля у воды была когда-то использована для производства Agent Orange. Эти рыбы убьют тебя.
На побережье штата Мэн люди теряют головы из-за омаров и выкладывают кучу денег за все, на чем есть омар.
Дешевая рюмка? Эх. Дешевая рюмка с налепленным на нее лобстером? Я дам вам за это кучу денег!
Леденец на палочке? Фигня. Леденец в форме омара?! Определенно стоит $5, лучше дайте по одному на каждого ребенка.
Обычный пуловер с капюшоном? Скучный. Худи с вышитым на нем ублюдком ЛОБСТЕРОМ по $50 за штуку?!? Боже мой, возьми мои деньги!!
Дешевая рюмка? Эх. Дешевая рюмка с налепленным на нее лобстером? Я дам вам за это кучу денег!
Леденец на палочке? Фигня. Леденец в форме омара?! Определенно стоит $5, лучше дайте по одному на каждого ребенка.
Обычный пуловер с капюшоном? Скучный. Худи с вышитым на нем ублюдком ЛОБСТЕРОМ по $50 за штуку?!? Боже мой, возьми мои деньги!!
Какое-то время я жила в италоязычной части Швейцарии, и по дороге домой на остановке автобуса однажды услышала, как американка пыталась выяснить, доставит ли ее этот ли автобус в деревню, где я жил. Но она не знала итальянского, и ее никто не понимал. Я предложил ей перевести и решил ее проблему. Она не сказала спасибо и села в автобус.
Когда мы приехали, мы начали подниматься в гору от автобусной остановки рядом друг с другом, и я спросил: «Откуда вы, и почему вы решили посетить мою крошечную деревню?». Она ответила: «Я не разговариваю с незнакомцами» - и прибавила скорость.
Я просто посмеялся над ней и ответил: «Ты что, 7-летняя маленькая девочка? Я только что помог тебе в автобусе, а теперь ты мне грубишь?» Но я так и не дождался ответа.
Когда мы приехали, мы начали подниматься в гору от автобусной остановки рядом друг с другом, и я спросил: «Откуда вы, и почему вы решили посетить мою крошечную деревню?». Она ответила: «Я не разговариваю с незнакомцами» - и прибавила скорость.
Я просто посмеялся над ней и ответил: «Ты что, 7-летняя маленькая девочка? Я только что помог тебе в автобусе, а теперь ты мне грубишь?» Но я так и не дождался ответа.
Я живу недалеко от Ниагарского водопада, и каждый раз, когда я иду мимо него, пара людей пытается сесть, удержаться или даже пройти через ограждения, чтобы лучше сфотографироваться. Неплохо бы им понять, с какой скоростью на самом деле движется вода, и что будет, если они случайно оступятся.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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