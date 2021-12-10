Выходки туристов, которых местные долго не забудут

Какое-то время я жила в италоязычной части Швейцарии, и по дороге домой на остановке автобуса однажды услышала, как американка пыталась выяснить, доставит ли ее этот ли автобус в деревню, где я жил. Но она не знала итальянского, и ее никто не понимал. Я предложил ей перевести и решил ее проблему. Она не сказала спасибо и села в автобус.

Когда мы приехали, мы начали подниматься в гору от автобусной остановки рядом друг с другом, и я спросил: «Откуда вы, и почему вы решили посетить мою крошечную деревню?». Она ответила: «Я не разговариваю с незнакомцами» - и прибавила скорость.

Я просто посмеялся над ней и ответил: «Ты что, 7-летняя маленькая девочка? Я только что помог тебе в автобусе, а теперь ты мне грубишь?» Но я так и не дождался ответа.