После пресс-конференции, на которой Бейшеналиев на глазах журналистов выпивал приготовленный отвар некоторым журналистам стало плохо. Тем, кто стояли неподалеку от того места, где кипятили "лекарство". Министр здравоохранения Бейшеналиев заметил, что "они, наверное, психологически не готовы", упомянув, что у горячего отвара особенный запах.

"Вот и подумали, что умрут, и им стало плохо".



Естественный отбор в действии, так сказать.



Стоит отметить, что на Алымкадыра Бейшеналиева активистка написала заявление в прокуратуру:

"Сегодня министр заявил, что в прямом эфире выпьет настойку иссык-кульского корня, чтобы доказать, что это эффективное средство в лечении коронавируса. Эти действия не выдерживают никакой критики и ставят под сомнение его компетентность. В то время, когда весь мир уже больше года охвачен пандемией COVID-19, а Кыргызстан одна из стран, которая тяжелее всего перенесла пик пандемии и заплатила за беспечность прошлых министров тысячами жизней, наш министр подвергает смертельной опасности все население страны".