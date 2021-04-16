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Министр здравоохранения Киргизии Алымкадыр Бейшеналиев на пресс-конференции сообщил, что в их стране пациентов начали лечить от коронавируса опасным иссык-кульским корнем (аконит джунгарский).
Также Бейшеналиев поведал, что президент Киргизии Садыр Жапаров предлагал такой метод лечения еще в марте прошлого года. А в июле министр напоил ядовитым отваром своих родственником и им даже легче стало.
Лечить отваром аконита джунгарского пациентов начали еще во время второй волны коронавируса. И выздоровели уже триста человек. Жапаров сам следит за процессом приготовления отвара и определяет дозировку, потому что "каждый корень отличается от другого". Также президент прочитал лекцию для докторов, как правильно принимать ядовитый отвар, чтобы не умереть. Ну например, не пить его холодным.
Лечить отваром аконита джунгарского пациентов начали еще во время второй волны коронавируса. И выздоровели уже триста человек. Жапаров сам следит за процессом приготовления отвара и определяет дозировку, потому что "каждый корень отличается от другого". Также президент прочитал лекцию для докторов, как правильно принимать ядовитый отвар, чтобы не умереть. Ну например, не пить его холодным.
После пресс-конференции, на которой Бейшеналиев на глазах журналистов выпивал приготовленный отвар некоторым журналистам стало плохо. Тем, кто стояли неподалеку от того места, где кипятили "лекарство". Министр здравоохранения Бейшеналиев заметил, что "они, наверное, психологически не готовы", упомянув, что у горячего отвара особенный запах.
"Вот и подумали, что умрут, и им стало плохо".
Естественный отбор в действии, так сказать.
Стоит отметить, что на Алымкадыра Бейшеналиева активистка написала заявление в прокуратуру:
"Сегодня министр заявил, что в прямом эфире выпьет настойку иссык-кульского корня, чтобы доказать, что это эффективное средство в лечении коронавируса. Эти действия не выдерживают никакой критики и ставят под сомнение его компетентность. В то время, когда весь мир уже больше года охвачен пандемией COVID-19, а Кыргызстан одна из стран, которая тяжелее всего перенесла пик пандемии и заплатила за беспечность прошлых министров тысячами жизней, наш министр подвергает смертельной опасности все население страны".
"Вот и подумали, что умрут, и им стало плохо".
Естественный отбор в действии, так сказать.
Стоит отметить, что на Алымкадыра Бейшеналиева активистка написала заявление в прокуратуру:
"Сегодня министр заявил, что в прямом эфире выпьет настойку иссык-кульского корня, чтобы доказать, что это эффективное средство в лечении коронавируса. Эти действия не выдерживают никакой критики и ставят под сомнение его компетентность. В то время, когда весь мир уже больше года охвачен пандемией COVID-19, а Кыргызстан одна из стран, которая тяжелее всего перенесла пик пандемии и заплатила за беспечность прошлых министров тысячами жизней, наш министр подвергает смертельной опасности все население страны".
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