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Глава Минздрава Киргизии выпил ядовитый отвар в рамках борьбы с COVID-19

Глава Минздрава Киргизии выпил ядовитый отвар в рамках борьбы с COVID-19 (2 фото)

Автор:
16 апреля 2021 16:18
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: COVID-19   Кыргызстан   коронавирус   народная медицина   новости   события   
563
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Министр здравоохранения Киргизии Алымкадыр Бейшеналиев на пресс-конференции сообщил, что в их стране пациентов начали лечить от коронавируса опасным иссык-кульским корнем (аконит джунгарский).

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Метки: COVID-19   Кыргызстан   коронавирус   народная медицина   новости   события   
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8  комментариев
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2k
americos 49 минут назад
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4k
Shtoppi 14 минут назад
Так вот как выглядит выражение "Выпий йаду"))) А "Убей сибя ап стену" будет?)))
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11k
Евгений 18 минут назад
Я думал у нас министр здравоохранения - долбо*б, но нет - есть и похлеще ребята.
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6k
vitenok 20 минут назад
Аконит...что то знакомое...вспомнил, я в Скайриме из него зелья делал.
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726
Миша Полчаса назад
Ну как же, поможет он ему, тысячи статей уже было о шлемнике. Да ядовит, да угнетает больные онкологией клетки организма, помогает крайне редко, принимать очень осторожно, по системе... ну так тем от кого врачи уже отказались терять нечего. Просто так его только полный придурок будет пить, есть масса трав позволяющих менее болезнено травануться. А может он и прав, пусть наш Минздрав тоже яду выпьет.
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3k
Едондер пуп 46 минут назад
Заголовок настраивает на увлекательный рассказ о конвульсиях, неконтролируемой дефекации, прогрессирующем цианозе и дыхании Чейн-Стокса... Но облом))
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14k
vikklu 47 минут назад
Нда.. не на пользу им независимость пошла, не на пользу. Хорошо, хоть мухоморы там не растут.
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34k
kalinser 58 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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