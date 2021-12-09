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"Леди Смерть" Людмила Павличенко

"Леди Смерть" Людмила Павличенко (22 фото)

Автор:
09 декабря 2021 15:32
Сообщество : Военное
Метки: Великая Отечественная   Леди Смерть   Людмила Павличенко   Снайпер   вторая мировая   герои   история. интересно   
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Людмила Павличенко была самой талантливой и успешной женщиной-снайпером в истории. На поле боя она убила 309 немецких солдат и получила прозвище «Леди Смерть». В разгар Второй Мировой комиссованная по ранению Павличенко совершила поездку по Северной Америке и Великобритании, призывая союзников скорее вступить в войну.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Великая Отечественная   Леди Смерть   Людмила Павличенко   Снайпер   вторая мировая   герои   история. интересно   
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