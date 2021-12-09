"Леди Смерть" Людмила Павличенко

Американцы и пресса задавали ей глупые вопросы о ее внешности, а не о ее навыках. Репортеры обсуждали ее прическу, лак для ногтей и макияж. Как-то, не выдержав, она сказала интервьюеру: "Меня удивляют вопросы, которые задают мне корреспонденты женской прессы в Вашингтоне. Разве они не знают, что идет война? Они задавали мне глупые вопросы, например, могу ли я использовать пудру, румяна и лак для ногтей и завивать волосы? Один репортер даже раскритиковал длину юбки моей формы, сказав, что в Америке женщины носят более короткие юбки, и из-за формы я выгляжу толстой. Это меня разозлило. Я с честью ношу форму. На ней орден Ленина. В бою она была залита кровью. Я вижу, что для американских женщин важно, можно ли носить шелковое нижнее белье под формой. Что означает форма, им еще предстоит узнать".