"Леди Смерть" Людмила Павличенко

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Людмила Павличенко была самой талантливой и успешной женщиной-снайпером в истории. На поле боя она убила 309 немецких солдат и получила прозвище «Леди Смерть». В разгар Второй Мировой комиссованная по ранению Павличенко совершила поездку по Северной Америке и Великобритании, призывая союзников скорее вступить в войну.
Людмила Павличенко родилась в 1916 году на Украине. В подростковом возрасте она ходила в стрелковый клуб и работала на оружейном заводе. В 16 лет она вышла замуж и родила сына. Брак был расторгнут через несколько лет, и после развода Павличенко продолжила учебу в Киевском университете. В 1937 году она поступила в снайперскую школу. Во время Второй мировой войны, когда немецкие войска вторглись в Советский Союз, Павличенко бросила учебу и пошла добровольцем в Красную Армию.
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Когда Павличенко вступила в ряды Советской Армии, ее хотели определить в медсестры. В то время женщины в вооруженных силах, в основном, служили в вспомогательных частях. Однако, увидев ее навыки, ее отправили в снайперский взвод. Она стала одной из 2000 женщин-снайперов в Красной Армии. Однако поначалу у нее даже не было снайперского оружия. Но как-то во время боя ее раненый сослуживец передал ей свою винтовку, и она расстреляла румынских солдат, находившихся в полукилометре от позиций.
"Единственное, что я чувствую, - это огромное удовлетворение, которое испытывает охотник, убивший хищника", - говорила она о своей снайперской работе в интервью несколько лет спустя. Она убила сотни немцев в Одессе, Молдавии и Севастополе. Немцы обещали ей офицерское звание в немецкой армии и угрожали изощренной смертью, но Людмила продолжала свою войну.
В ходе боев после 100 убитых врагов она получила звание сержанта, после 200 - лейтенанта. Летом 1942 года Павличенко была тяжело ранена, и после госпиталя ее направили обучать начинающих снайперов. Ей дали еще одну роль: пропагандиста военного времени. Ее отправили в Канаду, США и Великобританию, чтобы заручиться поддержкой Красной армии против немецких войск. Именно там журналисты прозвали ее "Леди Смерть". В ходе визита Павличенко посетила Белый дом, где встретилась с президентом Франклином Рузвельтом и первой леди Элеонорой Рузвельт.
Американцы и пресса задавали ей глупые вопросы о ее внешности, а не о ее навыках. Репортеры обсуждали ее прическу, лак для ногтей и макияж. Как-то, не выдержав, она сказала интервьюеру: "Меня удивляют вопросы, которые задают мне корреспонденты женской прессы в Вашингтоне. Разве они не знают, что идет война? Они задавали мне глупые вопросы, например, могу ли я использовать пудру, румяна и лак для ногтей и завивать волосы? Один репортер даже раскритиковал длину юбки моей формы, сказав, что в Америке женщины носят более короткие юбки, и из-за формы я выгляжу толстой. Это меня разозлило. Я с честью ношу форму. На ней орден Ленина. В бою она была залита кровью. Я вижу, что для американских женщин важно, можно ли носить шелковое нижнее белье под формой. Что означает форма, им еще предстоит узнать".
Сравнивая гендерное равенство в США и Советском Союзе, Павличенко заявила: "Сейчас, в США, на меня смотрят как на диковинку, на героиню газетных заголовков и сплетен. В Советском Союзе на меня смотрят как на гражданина, как на бойца, как на солдата моей страны".
Побывав в Канаде, Великобритании и США, Павличенко вернулась в Советский Союз, где продолжила обучение снайперов.
После окончания войны Павличенко получила историческое образование в Киевском университете. Она продолжала тренировать снайперов и работала историком ВМФ СССР. В 1957 году, когда Элеонора Рузвельт посетила Москву, она также встретила Павличенко.
Павличенко страдала посттравматическим стрессовым расстройством, боролась с депрессией из-за потери жениха на фронте.
Людмила Павличенко умерла от инсульта 10 октября 1974 года в возрасте 58 лет. Похоронена рядом с сыном на Новодевичьем кладбище в Москве. Советский Союз наградил ее множеством медалей и орденов, в СССР было выпущено две почтовых марки с ее портретом.
Павличенко страдала посттравматическим стрессовым расстройством, боролась с депрессией из-за потери жениха на фронте.
Людмила Павличенко умерла от инсульта 10 октября 1974 года в возрасте 58 лет. Похоронена рядом с сыном на Новодевичьем кладбище в Москве. Советский Союз наградил ее множеством медалей и орденов, в СССР было выпущено две почтовых марки с ее портретом.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Великая Отечественная Леди Смерть Людмила Павличенко Снайпер вторая мировая герои история. интересно
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