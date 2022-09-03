Бессмертие младшего сержанта Пащенко

Можно предположить, что у Василисы уцелел радиопередатчик, и она смогла связаться со своими: свидетели утверждали, что немцев от самолёта помогали отгонять и советские миномётчики (но линия фронта, как уже сказано, проходила недалеко, так что здесь и наблюдатели на передовой вместе с корректировщиками могли сработать как положено).



Увы, и без того ограниченный боекомплект оборонительного вооружения «Бостона» сорее всего начал расходоваться ещё в воздухе. С наступлением сумерек пулемёт «Бостона» отразил ещё одну попытку немцев приблизиться к останкам самолёта в сопровождении вызванного на помощь броневика, но умолк навсегда. И всё же ещё один выстрел двинувшиеся к самолёту осмелевшие немцы и наблюдавшие за происходящим местные жители услышали. Это Василиса Пащенко предпочла смерть плену, застрелившись из личного оружия.



Немцы вытащили из самолёта трупы членов экипажа. Сражавшегося до последнего патрона стрелка, оказавшегося вдруг молодой светловолосой женщиной, из каких-то своих соображений уволокли с собой и бросили в местной школе. Однако здешние немцы отказались хоронить русскую женщину в земле рейха (село Лоденице в 1938 году было включено в рейхсгау Нижний Дунай). Тогда кто-то из крестьян отвёз тело в находившуюся неподалёку чешскую деревню Маршовице, где, уже на территории протектората Богемии и Моравии, её и похоронили местные жители, а с ней — и тело лейтенанта Подвысоцкого, поначалу наспех зарытого прямо в поле у самолёта.



В августе 1945 года тела членов экипажа были перезахоронены в советской братской могиле в посёлке Оржехов. где упокоены 1430 воинов Красной Армии, погибших на земле Чехословакии. Кстати, по официальным данным известными среди них числятся всего 179, хотя поимённый список похороненных весьма далёк от совершенства и местами явно неточен. Как бы то ни было, теперь его можно дополнить ещё двумя достоверно известными именами советских воинов, отдавших свои молодые жизни в войне с гитлеровцами.

