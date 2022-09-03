Бессмертие младшего сержанта Пащенко

FISHKINET
Китайцы выпустили поддельный iPhone 14 Pro Max (2 фото + видео) Китайцы выпустили поддельный iPhone 14 Pro Max (2 фото + видео) Провал ради денег: неудачные замены актёров в фильмах и сериалах, негативно встреченные зрителями Провал ради денег: неудачные замены актёров в фильмах и сериалах,... 25 занимательных фактов, которые откроют для вас что-то новое 25 занимательных фактов, которые откроют для вас что-то новое Супруги 20 лет сажали деревья и смогли восстановить целую экосистему Супруги 20 лет сажали деревья и смогли восстановить целую экосистему Сережа Алешков: как сложилась судьба самого маленького солдата Великой Отечественной Сережа Алешков: как сложилась судьба самого маленького солдата... Последняя турбина — всё. "Газпром" на неопределённое время остановил "Северный поток - 1" из-за неисправности Последняя турбина — всё. "Газпром" на неопределённое время... Легендарная смекалка в военных историях: как Красная Армия переигрывала солдат вермахта Легендарная смекалка в военных историях: как Красная Армия... Самые обаятельные учителя начальных классов: 2022 - 2023 учебный год Самые обаятельные учителя начальных классов: 2022 - 2023 учебный год "Под каменным небом": как в СССР сняли для норвежцев фильм о войне "Под каменным небом": как в СССР сняли для норвежцев фильм о войне 12 коротких фактов про фильм "Три орешка для Золушки" 12 коротких фактов про фильм "Три орешка для Золушки" «Возвышенный» Блок, «Злая Библия» и другие любопытные факты обо всём на свете «Возвышенный» Блок, «Злая Библия» и другие любопытные факты обо... Трое друзей влюбились в одну женщину. Всё закончилось трагедией Трое друзей влюбились в одну женщину. Всё закончилось трагедией Гифки дня Гифки дня Как не удалось спасти последний дом исчезнувшего острова Как не удалось спасти последний дом исчезнувшего острова Дикие животные во всей их забавности и нелепости Дикие животные во всей их забавности и нелепости Самые смешные мемы. Выпуск № 39 Самые смешные мемы. Выпуск № 39 Алкопост на вечер этой пятницы Алкопост на вечер этой пятницы Фотоподборка Фотоподборка Девушки на финишной прямой: самые яркие ученицы 11-х классов 2022 года Девушки на финишной прямой: самые яркие ученицы 11-х классов 2022 года
Бессмертие младшего сержанта Пащенко

Бессмертие младшего сержанта Пащенко

Автор:
03 сентября 2022 16:30
Метки: Великая Отечественная вона   герои   советские лётчики   
450
11
1

При подготовке следующего материала использовано максимально возможное количество источников, включая публикации с 1978 года и опубликованные в разное время показания свидетелей.

19 апреля 1945 года многоцелевой бомбардировщик «Бостон» А-20Ж (A-20G) из 452-го бомбардировочного авиационного Будапештского ордена Богдана Хмельницкого полка 218-й бомбардировочной авиадивизии 5-й воздушной армии 2-го Украинского фронта выполнял обычный боевой вылет на разведку по маршруту Галанта — Штоккерау — Зноймо — Йиглава — Брно — Галанта. В экипаж входили молодые, но уже опытные командир самолёта пилот лейтенант Е.Ф. Подвысоцкий, штурман лейтенант Л.В. Поливанов, люковый воздушный стрелок старшина А.М. Баранов и воздушный стрелок-радист младший сержант В.С. Пащенко. До Победы оставались неполные три недели...


Маршрут близился к завершению, когда в окрестностях Брно «Бостон», идущий над городком Дольни-Коунице на высоте 2300 м, около 13:35 был атакован двумя немецкими истребителями. Воздушные стрелки не позволили им добиться победы, однако, маневрируя, «Бостон» оказался в зоне действия вражеских зенитчиков, которые не промахнулись. Один из двигателей был повреждён, лётчика ранило.

Неизвестно, удалось ли Подвысоцкому заглушить повреждённый мотор и зафлюгеровать его винт, но удерживать прямой курс к своим, которые были уже совсем рядом, он на подбитом самолёте уже не смог. Видимо, «Бостон» пошёл вниз по широкой спирали. По словам свидетелей, у снижающегося самолёта горели оба мотора. Лейтенант приказал экипажу покинуть машину.

Удачно выполнить этот приказ удалось только штурману Поливанову, который на следующий день добрался до своей части. Выпрыгнул и старшина Баранов, однако ему повезло меньше, и он до сих пор числится пропавшим без вести. А вот коммунист лейтенант Подвысоцкий прыгать не стал и потянул самолёт на вынужденную. Можно только гадать, почему: может, рана не позволила? Или фонарь заклинило? Известно лишь, что, нарушив приказ, оставшегося в самолёте лейтенанта Подвысоцкого не бросила в одиночестве стрелок-радист, кавалер ордена Красной Звезды младший сержант Василиса Сергеевна Пащенко.

Самолёт уже почти сел на поле у посёлка Лоденице под Брно, но плохо управляемой горящей машине не повезло задеть натянутые телефонные провода. Бомбардировщик рухнул в поле у дороги, ведущей в соседнее село Малешовице. При падении от фюзеляжа отвалились крылья, от них оторвало двигатели. Хорошо хоть, сырая земля затушила горевшие моторы, и обломки не охватило пламя. Но лейтенант Подвысоцкий своей последней посадки не пережил.



Неудачную посадку горящего «Бостона» наблюдали как местные жители, так и гитлеровцы. Которые, несмотря на линию фронта, проходившую всего в паре километров за рекой Йиглавой, довольно-таки беззаботно устремились к упавшему самолёту. За что и были наказаны.

Поставленная на американский самолёт советская турельная установка УТК-1 уцелела и сохранила жизнь стрелку-радисту. Пришедшая в себя Василиса хладнокровно подпустила врагов поближе и открыла огонь на поражение из крупнокалиберного пулемёта УБТ, чем мгновенно охладила энтузиазм немцев.


Можно предположить, что у Василисы уцелел радиопередатчик, и она смогла связаться со своими: свидетели утверждали, что немцев от самолёта помогали отгонять и советские миномётчики (но линия фронта, как уже сказано, проходила недалеко, так что здесь и наблюдатели на передовой вместе с корректировщиками могли сработать как положено).

Увы, и без того ограниченный боекомплект оборонительного вооружения «Бостона» сорее всего начал расходоваться ещё в воздухе. С наступлением сумерек пулемёт «Бостона» отразил ещё одну попытку немцев приблизиться к останкам самолёта в сопровождении вызванного на помощь броневика, но умолк навсегда. И всё же ещё один выстрел двинувшиеся к самолёту осмелевшие немцы и наблюдавшие за происходящим местные жители услышали. Это Василиса Пащенко предпочла смерть плену, застрелившись из личного оружия.

Немцы вытащили из самолёта трупы членов экипажа. Сражавшегося до последнего патрона стрелка, оказавшегося вдруг молодой светловолосой женщиной, из каких-то своих соображений уволокли с собой и бросили в местной школе. Однако здешние немцы отказались хоронить русскую женщину в земле рейха (село Лоденице в 1938 году было включено в рейхсгау Нижний Дунай). Тогда кто-то из крестьян отвёз тело в находившуюся неподалёку чешскую деревню Маршовице, где, уже на территории протектората Богемии и Моравии, её и похоронили местные жители, а с ней — и тело лейтенанта Подвысоцкого, поначалу наспех зарытого прямо в поле у самолёта.

В августе 1945 года тела членов экипажа были перезахоронены в советской братской могиле в посёлке Оржехов. где упокоены 1430 воинов Красной Армии, погибших на земле Чехословакии. Кстати, по официальным данным известными среди них числятся всего 179, хотя поимённый список похороненных весьма далёк от совершенства и местами явно неточен. Как бы то ни было, теперь его можно дополнить ещё двумя достоверно известными именами советских воинов, отдавших свои молодые жизни в войне с гитлеровцами.


По горячим следам судьбу экипажа «Бостона» установить не удалось. Штурман Поливанов хоть вышел к своим, и то хорошо (ему в целом повезёт: он ещё получит медаль «За победу над Германией» и уволится из армии капитаном в 1960 году). Время было жаркое, проблем — на всех уровнях изобилие…
Но те, кто видел последний бой неизвестной советской девушки, ничего не забывали и время от времени напоминали о себе (и прежде всего о ней, конечно). Вот самая ранняя из публикаций, вышедшая в 1978 году. По-видимому, она сделана с подачи чешского военного историка и энтузиаста авиации Властимила Шильдбергера-старшего (ныне, увы, уже покойного), начавшего раскапывать историю подбитого «Бостона» годом раньше.




Вроде бы, ещё тогда чешские (тогда, впрочем, чехословацкие) товарищи обращались в советские инстанции, однако время было для этого не самое подходящее. В ту эпоху больших звёзд (на погонах и мундирах) иной раз было не до маленьких проблем маленьких людей. К тому же тема войны была уже практически закрыта, все за всё награждены, белых пятен нигде не видно… И экипаж того «Бостона» всё ещё оставался безымянным.



Шло время. Изменилась политическая карта мира, развалились и маленькая Чехословакия, и большой Советский Союз. Но под Брно по-прежнему помнили о подвиге неизвестных советских лётчиков, среди которых была отважная женщина. Энтузиазм местных поисковиков охлаждал ответ ЦАМО СССР: мол, в 5-й ВА женщин среди пилотского состава не было. Возможно, проблема была в точности перевода между хоть и родственными, но довольно сильно различающимися славянскими языками. А может, точность формулировок запросов не была идеальной, можно только догадываться. Но хоть Василиса и не была лётчицей, в лётно-подъёмный состав Красной Армии она входила.

Перемены пришли с приказом Министерства обороны № 181 от 8 мая 2007 года «О рассекречивании архивных документов Красной Армии и Военно-Морского Флота за период Великой Отечественной войны 1941—1945 годов», результатом которого в конце концов стала знаменитая «Память народа». Уже в XXI веке состав экипажа погибшего самолёта был установлен точно, и военно-исторический паззл начал складываться.

10 лет назад, 12 ноября 2012 года в селе Лоденице при активном участии местного клуба военной истории Старовички и клуба Красной армии города Брно была торжественно открыта памятная доска, на которой был увековечен экипаж «Бостона».


Однако местные жители и поисковики на этом не успокоились. Они добились того, что, последний бой Василисы Пащенко не остался этаким «подвигом местного значения», известным лишь в пределах Южной Моравии. 28 апреля 2021 года о подвиге Василисы Пащенко на русском языке впервые рассказала «Красная звезда». После обращения чешских поисковиков узнали о подвиге и в Кремле, и после надлежащих проверок своим указом Президент РФ в 2021 году присвоил Василисе Сергеевне Пащенко звание Героя Российской Федерации (посмертно).


Высокая награда была вручена племяннику Василисы Виктору Павловичу Пащенко на торжественной церемонии в Главном управлении международного военного сотрудничества 17 ноября 2021 года.



Известий о судьбе Василисы так и не дождались её мать Мария Захаровна, отец Сергей Никитович (он, будучи 1894 года рождения, с началом войны пошёл в Красную Армию, прожил 100 лет и до последнего дня ждал возвращения своей пропавшей перед самой Победой дочери), старшая сестра Мария и старший брат Павел (артиллерист-разведчик, гвардии старший сержант, вернувшийся с войны с орденами Отечественной Войны обеих степеней, Славы III степени и Красной Звезды), а также младшие сёстры Анна и Раиса. На церемонии награждения Виктор Пащенко отметил, что Ася (так Василису звали в семье), наконец, вернулась в Россию, родной город и семью.



Экипаж самолёта «Бостон» А-20Ж, совершившего аварийную посадку возле села Лоденицы
Пилот: лейтенант Евгений Фёдорович Подвысоцкий, родился в 1921 г. в селе Мячеславка Грушковского района Одесской области, Украинская ССР, в РККА с 1938 года, погиб при аварийной посадке самолёта 19 апреля 1945 г.
Штурман: лейтенант Леонид Васильевич Поливанов, родился 22 апреля 1922 г. в деревне Пандино Вичужского района Ивановской области, в РККА с 1939 года. После войны награждён медалью «За боевые заслуги» и орденом Красной Звезды. Завершил службу 12 августа 1960 г. капитаном. В 1985 году получил юбилейный орден Отечественной войны II степени. Снят с учёта военкоматом по месту жительства 19 апреля 2000 года (предположительно, в день смерти).
Воздушный стрелок-радист: младший сержант Василиса Сергеевна Пащенко, родилась 3 сентября 1923 г. в г. Миллерово, в РККА с 1942 года, застрелилась в совершившем аварийную посадку на территории противника самолёте 19 апреля 1945 г.
Люковый воздушный стрелок: старшина Александр Михайлович Баранов, родился в 1923 году в Свердловске, в РККА с 1939 года, пропал без вести 19 апреля 1945 г., выпрыгнув из подбитого самолёта.

Биографическая справка: Василиса Сергеевна Пащенко родилась 3 сентября 1923 года в городе Миллерово Донской (ныне Ростовской) области. Поступила на службу в РККА добровольно в мае 1942 года, была зачислена заведующей вещевым складом в 432-й батальон аэродромного обслуживания. Член ВЛКСМ с 1942 года. В августе того же года контужена. После окончания курсов воздушных стрелков-радистов в октябре 1944 года зачислена в 452-й бомбардировочный авиаполк 218-й бомбардировочной авиадивизии 5-й воздушной армии 2-го Украинского фронта, где к 9 марта 1945 года произвела 25 успешных боевых вылетов, в том числе 16 — на Будапешт. 19 апреля 1945 года самолёт со стрелком-радистом Пащенко был подбит зенитным огнём и совершил вынужденную аварийную посадку на оккупированной территории в окрестностях села Лоденице под городом Брно. Пащенко уцелела при посадке и отстреливалась от немцев из оборонительного оружия самолёта до исчерпания боекомплекта, после чего застрелилась из личного оружия.
Награды: орден Красной Звезды (приказ по 218-й БАД № 04/н от 12.03.1945), звание Героя Российской Федерации (посмертно, указ Президента РФ № 465 от 16 августа 2021 года без публикации). В 2022 году имя Василисы Пащенко присвоено средней школе № 4 города Миллерово.


Сегодня Василисе Пащенко исполнилось бы 99 лет. Говорят, люди живы, пока их помнят. Значит, вернувшаяся, наконец, из безвестия Василиса Сергеевна в памяти благодарных потомков теперь будет жить вечно.


PS. Поисковикам пока не удалось найти родных остальных членов экипажа. Неизвестна судьба вдовы лейтенанта Подвысоцкого Полины Ивановны, которая жила в станице Орджоникидзевской Сунженского района Грозненской области (ныне — город Сунжа республики Ингушетия). Может быть, у похороненного в Оржехове лётчика были и другие родственники? Возможно, какие-то воспоминания оставил в семье штурман Поливанов? Да и родные стрелка Баранова, наверное, до сих пор не знают, каким был его последний (мы практически уверены в этом) день жизни. Помогите, пожалуйста. Если у кого получится найти дополнительную информацию о членах экипажа, просьба написать автору.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Метки: Великая Отечественная вона   герои   советские лётчики   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Горожанин Час назад
Спасибо за материал. Задело душу. Будем помнить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
939
Олег 6 секунд назад
Статья вроде бы и о подвиге советских людей но авторы по привычке и тут умудрились плюнуть в прошлое. "...в ту эпоху больших звезд (на погонах и мундирах) иной раз было не до маленьких проблем маленьких людей. И к тому же тема войны была закрыта и все награждены и белых пятен не было"(с) И только в 2000-х, при новой России, начали разыскивать и увековечивать имена павших. Такой посыл статьи. Бред и ахинея! То военное кино что снимается сегодня российским кинематографом такое впечатление что сценарий пишут по гебельсовским методичкам. Труды историков, особенно из РВИО под управлением Мединского, ничего кроме оторопи не вызывают. Имя главнокомандующего и символы той войны под запретом (достаточно вспомнить как фанерой забивают Мавзолей на 9-е Мая) И эта статья из той же серии. Спасибо что вспомнили про героев и рассказали про этот эпизод но и это благое дело сопроводили провокационным и лживым посылом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Альтист Данилов 12 минут назад
Готовая история для отличного фильма !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
71k
Viktor 22 минуты назад
Ладно - летели, сбили, неудачно сели, но откуда взялась Василиса!?

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
seller-k
— Нет, спорить я не люблю. — Это хорошо. — Но могу укусить.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

15836



Другие посты автора
Популярное
Тонкое искусство пофигизма: настоящие чемпионы по невозмутимости в подборке фотографий
Тонкое искусство пофигизма: настоящие чемпионы по невозмутимости в подборке фотографий
Профессиональный троллинг от мастеров жёстких подколов и издёвок
Профессиональный троллинг от мастеров жёстких подколов и издёвок
Набирающие популярность
Глупости, в которых потом раскаиваешься - но поздно
Глупости, в которых потом раскаиваешься - но поздно
«Дома в ванной держите своего ребёнка»: в Нижнем Новгороде продавщица избила мальчика с отклонениями, потому что ей не понравилось его поведение
«Дома в ванной держите своего ребёнка»: в Нижнем Новгороде продавщица избила мальчика...
Китайцы выпустили поддельный iPhone 14 Pro Max (2 фото + видео)
Китайцы выпустили поддельный iPhone 14 Pro Max (2 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Действительно

Лучшие демотиваторы
Запад дорос до советской моды

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#подборка#в мире#фильм#личная жизнь#картинки#школа#дтп#сарказм#автомир
#Юмор#прикол#животные#биография#люди#шоу бизнес#аварии#креатив#фотографии#Ynews
#кино#история#факты#интересно#СССР#забавно#автомобили#новости#звёзды#природа
Китайцы выпустили поддельный iPhone 14 Pro Max (2 фото + видео) Китайцы выпустили поддельный iPhone 14 Pro Max (2 фото + видео) Он просто делал свою работу и спас 81 жизнь Он просто делал свою работу и спас 81 жизнь Пост героизма и мужественности ко Дню защитника Отечества, плюс бонус всем пользователям Пост героизма и мужественности ко Дню защитника Отечества, плюс бонус всем пользователям Мексиканский нацизм, или свадьба с почестями для Гитлера Мексиканский нацизм, или свадьба с почестями для Гитлера Орден Красной Звезды: награда, которая погибла вместе с державой Орден Красной Звезды: награда, которая погибла вместе с державой Спасение от насильников и пожара: настоящие герои среди таксистов и курьеров Спасение от насильников и пожара: настоящие герои среди таксистов и курьеров

На что жалуетесь?

Вернуться