Шокирующие фотографии: как во Франции наказывали женщин за сотрудничество с нацистами

Надо сказать, что не все французы поддерживали эти публичные наказания. Многие комитеты комитеты, ячейки сопротивления и французские интеллектуалы протестовали против них. Они объясняли, что большинство "преступниц" - обычные женщины, которым пришлось выживать в тяжелых условиях. Чтобы платить за крышу над головой и еду, им пришлось работать на немцев - стирать, готовить, убирать. Однако общее настроение французов в отношении всех коллаборационисток было очень суровым и накал публичных наказаний удалось снизить лишь в нескольких регионах Франции.