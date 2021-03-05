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Людмила Павличенко: «женщина из ада»

Людмила Павличенко: «женщина из ада» (8 фото)

Автор:
05 марта 2021 13:24
Метки: герои   история   люди   
1166
8

Нацисты называли ее «женщина из ада», а американцы — «леди Смерть». В годы Второй мировой войны она была снайпером и лично уничтожила более 300 немецких солдат, офицеров и снайперов. Все это про Людмилу Павличенко, одного из самых известных снайпером Второй мировой войны.

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Метки: герои   история   люди   
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13  комментариев
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3k
insaider 5 часов назад
Фашисты устроили ад на нашей земле,логично что смерть приходила к ним в разных обличьях,в том числе и в облике женщины.
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6k
klop 3 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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11k
Evil 3 часа назад
"С девушки сначала смеялись" пипец просто фраза
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4k
TirAn 4 часа назад
Наш Человек
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195
Ivan Shotgun 4 часа назад
Поставил минус за грамматические ошибки и фразу "с нее смеялись"
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1k
lekha-fil 5 часов назад
На первой фотке из героя сделали практически гламурную девицу, позирующую с оружием, а не бойца Красной Армии.
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20k
BillyBonzz 5 часов назад
это СВТ-40 у нее в руках?
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13k
Corvus Corax BillyBonzz 4 часа назад
Угу, "светка". В снайперском варианте.

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20k
BillyBonzz Corvus Corax 2 часа назад
я сначала подумал что АВС-36
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Corvus Corax BillyBonzz 2 часа назад
Похожи, но магазин другой и детали.. АВС:

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12k
KOSTELLO 5 часов назад
Вообще фантастическая женщина.
Железобетонное спокойствие снайпера, при наличии лютейшей ненависти к фашистам.
Спасибо ей и остальным, за то, что я сейчас могу жить в своей стране.
Вечная память!
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46k
Albert GER 5 часов назад
Ну пропаганда тоже сыграла свою роль.
Что, естественно не умаляет её заслуг.
Были снайперы и результативнее.
Номоконов например.
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63k
Максим Albert GER 5 часов назад
НУ он умудренный опытом мужик охотник. А она женщина 25 лет. ТАк что дело не в пропаганде. у нас подход такой)
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