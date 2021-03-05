Людмила Павличенко: «женщина из ада»

Нацисты называли ее «женщина из ада», а американцы — «леди Смерть». В годы Второй мировой войны она была снайпером и лично уничтожила более 300 немецких солдат, офицеров и снайперов. Все это про Людмилу Павличенко, одного из самых известных снайпером Второй мировой войны.
Как женщине стать снайпером?
Людмила Белова родилась под Киевом, в городке Белая Церковь в 1916 году. Позже начались революционные времена, многим советским героям приходилось подправлять свою биографию, но не Людмиле. Ее отец был предан большевикам с самого начала, а позже переехал в Киев работать в НКВД.
Людмила с детства читала коммунистическую литературу. К 16 годам она успела поработать на заводе «Арсенал», выйти замуж за Алексея Павличенко и родить сына. Насыщено, не правда ли?
Спустя пару лет брак распался, но Людмила оставила фамилию мужа. В 1937 году Людмила решила осуществить свою мечту: получить высшее образование. Поступила на исторический факультет Киевского университета. Кроме учебы, занималась в секции спортивной стрельбы, добившись больших успехов.
Университет окончить не вышло: началась война. Людмила пришла в местный военкомат и попросила записать ее в снайперы. С девушки сначала смеялись, а потом она показала свои грамоты и медали по спортивной стрельбе и военком дал согласие. Дело в том, что после войны с финнами в СССР поняли, что есть острая необходимость в снайперах. Людмилу Павличенко отправили на фронт в составе 25 стрелковой дивизии имени Чапаева в район Одессы.
Подвиги Людмилы Павличенко
Стать снайпером летом 1941 года означало одно: времени на обучение нет. Это стало одной из причин гибели сотен советских снайперов. Но не Людмилы. У нее был настоящий талант. Однако это вовсе не означает, что не было трудностей.
Первый точный выстрел она совершила 8 сентября 1941 года, был убит румынский солдат. Позже она вспоминала, что долго не могла решиться на выстрел, а когда решилась, то сделала это аж 8 раз. Когда в следующий раз Людмила вновь решалась на выстрел, был убит ее коллега. На фронте секунда может стоить жизни. Тогда Людмила Павличенко вынесла три важных урока:
- Идеальным вариантом является ситуация: “Один выстрел — один труп”.
- Решительность необходима для выживания.
- Камуфляж спасает жизнь снайперу.
Грамотно укрыться — одна из основ ремесла Людмилы. Дело в том, что снайперы часто имеют цель уничтожить коллегу из армии врага. Кроме того, если снайпер попадал в плен, его жестоко убивали. Я думаю не стоит расписывать тут о том, почему страшно попасть в плен женщине-снайперу.
На линии фронта Людмила Павличенко пробыла до июня 1942 года. Сначала обороняла Одессу, затем была переведена в Севастополь. За это время она убила 309 немецких и румынских солдат. В Севастополе Людмила встретила свою вторую любовь, естественно, также снайпера Алексея Киценко, но уже в марте 1942 года он погиб во время артиллерийского обстрела. Сама Людмила была тяжело ранена в июне 1942 года, ее эвакуировали с Севастополя. 2 июля 1942 года город пал…
Умения и навыки Людмилы-снайпера
Кроме таланта, Людмила Павличенко была очень смышленой, а также быстро училась. Можно выделить ее несколько самых известных навыков:
- Хитрость. Она могла приматывать ветку с другой стороны дерева веревкой, шатать ее, и когда вражеский снайпер стрелял, она видела его точное месторасположение. Когда же шло несколько солдат, то она не стреляла сразу точно. Ее целью было ранение одного из них. Когда же все сбегались помочь раненому, то Людмила начинала настоящее стрельбище.
- Атаки во время артиллерийского огня. Среди солдат в такой ситуации часто неразбериха, кроме того, в таких условиях неслышны выстрелы и можно не заметить потерю солдата.
- Умение ждать. Павличенко могла сутками сидеть в одном положение, дожидаясь четкой цели. Стрелять в неизвестность — значит заявить о себе. После успешного выстрела Людмила сразу же сменяла локацию.
- Выносливость и терпение. Однажды Павличенко делала себе “точку” на дереве, вдруг раздались выстрелы. Советский снайпер поняла, что ее обнаружили. Решение было принято в считанные секунды: она упала с дерева, изображая мертвую. Так она пролежала до самой ночи. На нее светило солнце, тело болело от падения, но она не шевелилась и спасла свою жизнь.
Карьера после
Уже в 1942 году фотография Людмилы была на советских листовках, о ней рассказывали легенды как среди солдат, так и в тылу, о ней писала международная пресса. Немцев особенно задевало то, что их “арийских солдат убивает молодая фанатичная коммунистка”.
После того, как Павличенко попала в госпиталь, руководство СССР приняло решение, что она будет больше полезна уже не как снайпер. Ее слава и таланты могли пригодится СССР. Ее отправили в США, где она проводила ряд пресс-конференций, а также обсуждала с семьей Рузвельта открытие второго фронта в Европе.
Как-то в США с нее рассмеялись из-за того, что на ней постоянно военная форма. Одна из женщин сказала, что она ее “полнит”. Людмила не обижалась, а смеялась в ответ, говоря, что это от невежества, “эти люди не знают, что такое война”. После США Людмила отправилась в Канаду, а затем в Британию, где встретилась с Черчиллем. В октябре 1943 года ей присвоили звание Героя СССР. На фронт ее больше не отправляли, она готовила новых снайперов, преподавая в военной академии.
После войны она окончила исторический факультет, получив диплом, о котором мечтала. Работала в штабе научным сотрудником. В 1957 году в СССР прибыла Элеонора Рузвельт. Свою давнюю приятельницу встречала именно легенда советского “снайперского цеха”.
Людмила Михайловна умерла 27 октября 1974 года от инсульта.
Естественно, в советское время любили создавать мифы. Сегодня же мы любим их разоблачать. Яркий пример, книга Л. Виноградовой «Ангелы мщения». В ней автор утверждает, что вся история Павличенко — миф. Но часть аргументов Виноградовой, мягко говоря, “так себе”.
Тем более, что славу Людмиле принесла изначально не советская пропаганда, а мировая известность благодаря храбрости и точным выстрелам.
Источник:
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Железобетонное спокойствие снайпера, при наличии лютейшей ненависти к фашистам.
Спасибо ей и остальным, за то, что я сейчас могу жить в своей стране.
Вечная память!
Что, естественно не умаляет её заслуг.
Были снайперы и результативнее.
Номоконов например.