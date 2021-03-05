Людмила Павличенко: «женщина из ада»

Как женщине стать снайпером?

Людмила Белова родилась под Киевом, в городке Белая Церковь в 1916 году. Позже начались революционные времена, многим советским героям приходилось подправлять свою биографию, но не Людмиле. Ее отец был предан большевикам с самого начала, а позже переехал в Киев работать в НКВД.

Людмила с детства читала коммунистическую литературу. К 16 годам она успела поработать на заводе «Арсенал», выйти замуж за Алексея Павличенко и родить сына. Насыщено, не правда ли?