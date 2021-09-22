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Лолита озвучила какого размера пенсия Пугачевой

Лолита озвучила какого размера пенсия Пугачевой (2 фото)

Автор:
22 сентября 2021 13:22
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Россия   знаменитости   люди   слава   шоу бизнес   эстрада   
3012
2
Поп-певица рассказала об этом на шоу Антона Красовского на YouTube.

Источник:

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Метки: Россия   знаменитости   люди   слава   шоу бизнес   эстрада   
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18  комментариев
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310
SilentBob 2 часа назад
Эти все звания - они потом обязывают, а я не люблю спать на тесных кроватях".

да ты на тесной и не поместишься
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119k
arek14 19 секунд назад
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16k
Александр Сучков 9 минут назад
пипец, какие немощные, получили по 10к рублей, бесит это. Они сами должны платить, а не им....
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14k
vikklu 24 минуты назад
Она отказывается от концертов...
А шо, кто-нибудь при уме и памяти захочет смотреть её кривляния на сцене, да ещё и за свои деньги?
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13k
Seoray 40 минут назад
А почему не рассказала про бизнес Пугачевой? Всё ноете...
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16k
Злобный Члегр 50 минут назад
Эта старая уродина считает, что за звания придется расплачиваться секс-услугами? Я вас умоляю! Лолиточка, не бзди, вряд ли тебе это грозит.
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4k
Shtoppi Час назад
Женская зависть - это страшная штука. Надеюсь, для Милявской не является секретом, что Пугачева прямо или косвенно причастна к нескольким очень жирным бизнесам, так что 46К в качестве пенсии, это для нее карманные расходы на день.
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24k
Батончик с маком Час назад
Странно что она в карман Цекало не заглядывает
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23k
SerGProS Час назад
Ладно Борисовна, а это чувырло за какие заслуги должно награды получать?
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538
MerryGoRound Час назад
Когда кончатся попиленные миллионы тогда внезапно и вспомнит про "звания"...
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2k
Евгений Кондратьев 2 часа назад
Ну так и какого размера Пенис у Пугачевой?
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8k
insaider 2 часа назад
Почему ими налоговая не занимается,этими скоморохами?!Сомневаюсь,что они платят налоги с корпоративов и прочих заработков в саунах!
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