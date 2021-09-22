Лолита озвучила какого размера пенсия Пугачевой

Также Лолита поделилась, что она против всех наград и званий, так как они, по ее мнению, не видит в них никакой ценности: "Во всем должен был смысл. Сейчас я отказываюсь от ненужных мне концертов. Звания дают, если кто-то за тебя похлопочет. Я не стала писать на себя характеристику. Я не люблю быть обязанной. Эти все звания - они потом обязывают, а я не люблю спать на тесных кроватях".