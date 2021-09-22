Лолита озвучила какого размера пенсия Пугачевой

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Поп-певица рассказала об этом на шоу Антона Красовского на YouTube.
Лолита рассказала, что она близкая подруга Аллы Пугачевой и знает, сколько именно она получает.
"Все эти звания - всего лишь прибавка к пенсии. Я ее оформила. У меня 23 тысячи рублей. У Аллы Борисовны была 46 тысяч рублей, так как она - народная артистка СССР" - поделилась Милявская, также подтвердив, что она, как и все пенсионеры, автоматически получила единовременную выплату в 10 тысяч рублей.
"Все эти звания - всего лишь прибавка к пенсии. Я ее оформила. У меня 23 тысячи рублей. У Аллы Борисовны была 46 тысяч рублей, так как она - народная артистка СССР" - поделилась Милявская, также подтвердив, что она, как и все пенсионеры, автоматически получила единовременную выплату в 10 тысяч рублей.
Также Лолита поделилась, что она против всех наград и званий, так как они, по ее мнению, не видит в них никакой ценности: "Во всем должен был смысл. Сейчас я отказываюсь от ненужных мне концертов. Звания дают, если кто-то за тебя похлопочет. Я не стала писать на себя характеристику. Я не люблю быть обязанной. Эти все звания - они потом обязывают, а я не люблю спать на тесных кроватях".
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Метки: Россия знаменитости люди слава шоу бизнес эстрада
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