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Instagram ограничил доступ к аккаунту Марии Шукшиной, после ее ответа врачам из красной зоны

Instagram ограничил доступ к аккаунту Марии Шукшиной, после ее ответа врачам из красной зоны (4 фото)

Автор:
25 ноября 2021 18:59
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   антипрививочники   звезды   коронавирус   новости   соцсети   шоу бизнес   
3992
4
Врачи из одиннадцати больниц пригласили известных личностей, выступающих против вакцинации, на экскурсию в морги и реанимации. Шукшина была в числе приглашенных...
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Мария Шукшина поспешила им ответить.

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Метки: Россия   антипрививочники   звезды   коронавирус   новости   соцсети   шоу бизнес   
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87  комментариев
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4k
4ijik 2 часа назад
Хорошо что повелась... Вот так всем трепачам предъявлять за их высеры, может и головой думать начнут...

Говорить и делать, это разные вещи, и это факт!
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1k
Saplus 3 минуты назад
Поддерживаю врачей! Предлагаю объявить красной зоной и устраивать экскурсии в сердечно-сосудистые отделения, в которых лежит под капельницами и умерло почти миллион за прошлый год. Ковид с 87 тысячами - уже не торт! Развернуть пропаганду ЭКГ мониторов и пульсомеров отечественного производства, ограничить вход граждан без напульсников в ТЦ, рестораны и транспорт. Долой антибраслетчиков и пульсотроллей!
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2k
Дмитрий Круглов 19 минут назад
Кто в законах разбирается, подскажите, разве приглашение в "красную зону" посторонних не является грубейшим нарушением мер по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции?
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14k
alexis 19 минут назад
Бари крот не взял, одна надежда на корону....но это не точно.
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384
Максим Максимов 22 минуты назад
Ничего-ничего! Скоро, очень скоро будет очередное "дело врачей-вредителей" в котором народ узнает всю правду и о ковиде, и о той бурде от центра Гамалеи и о том, как намеренно гробили больных, которых содержали в "красных зонах"
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3k
yuriysand Полчаса назад
Медицина и фармакология постоянно заявляют о прогрессивных и передовых открытиях и разработках, а между тем поликлиники, больницы, клиники растут и множатся как на дрожжах. Хотя должен быть обратный эффект.
Какие болезни научились излечивать, а не лечить со времён открытия пенициллина?
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1k
hat3k 36 минут назад
Кому вообще в голову могло прийти приглашать полюбоваться на измученных умирающих людей?
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5k
Leo Sun 36 минут назад
Не надо врать и распространять дезинформацию, писака. Она выступает не против так называемой вакцины.

"
Ответ на открытое письмо 11 главврачей ведущих больниц, в котором было личное обращение и ко мне.

Уважаемые врачи!

А я со своей стороны, приглашаю вас в зеленую зону, где здоровый образ жизни, здравомыслие, здоровая психика, отсутствие страха и паники, элементарная профилактика сезонных респираторных заболеваний - не пустые слова, но имеют огромное значение. Я понимаю, в это уже трудно поверить, но именно так мы все всегда жили до 2020го года. И о красной зоне речи не было.

И ещё, пожалуйста, не ведитесь на подмену понятий: мы против не процесса вакцинации, а порядка его реализации, и на этой стороне есть лауреаты Нобелевской премии, учёные с мировым именем, огромное количество докторов наук и просто честных людей.

На этой стороне 80% населения России. На экскурсии в красной зоне при всем желании все не поместимся.

Мы не против вакцины, а против участия в эксперименте неисследованной вакцины. Это разные вещи.

А также считаю неправильным желание политтехнологов столкнуть лбами условных прививочников и антипрививочников, я говорила об этом в Белом доме на церемонии награждения (31 августа 2021).
Предлагаю всем вместе написать письмо Президенту РФ с требованием прекратить вакханалию в СМИ и на всех федеральных каналах.

Здоровые не должны жить по правилам, которые установлены и реально необходимы для больных!
"
источник: https://www.facebook.com/blogmaryshuk/posts/569086057403413

p.s. кстати говоря...

По поводу приглашения здоровых людей в "красную зону"

ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

Пунктом 4 четко запрещается
"осуществлять действия, создающие угрозу собственной безопасности, жизни и здоровью" (пп. "в")

"осуществлять действия, создающие угрозу безопасности, жизни, здоровью, санитарно-эпидемиологическому благополучию иных лиц, находящихся на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации" (пп. "г").

Призыв к здоровым людям посетить заразные зоны больниц - да еще от врачей, которым люди вообще-то склонны доверять - это действие, создающее угрозу безопасности жизни, здоровья и санэпидблагополучию призываемых, а потенциально - и иных лиц

Не говоря уже о том, что это призыв к противоправным действиям

ст. 20.6.1 КоАП РФ "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения")

(С)

Спасибо Парфентьеву (https://t.me/parfentiev_club/908)https://t.me/parfentiev_club/908) за столь ценную информацию.
источник: https://t.me/vpokoe/5345https://t.me/vpokoe/5345
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8k
Juli 39 минут назад
ну раз сама Махыч говорит..ну гавно вопрос..надо прислушаться.
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1k
Дмитрий 39 минут назад
Что вы на них ровняетесь? Артисты это те же п.роститутки...
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582
zenon 42 минуты назад
Разве есть закон запрещающий иметь своё мнение. Известно из истории, что пришлось странам объединится, что бы вернуть иметь своё мнение народам. Главный антимненщик покончил с собой. Для того, что бы выразить другое мнение 11 больниц могут показать на деле по-честному сколько человек умерло привитых и сколько не привитых. Тогда не нужно будет приглашать отрывать людей от того, что они могут прочитать. Вот однажды затеяли заваруху, когда написали, что поляки напали на радиостанцию Гляйвице и убили всех работников. Потом всё выяснилось, но было поздно.
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51
Артем Кондрашов 55 минут назад
наконец-то эту сумасшедшую прокатили :)
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12k
prison80 Час назад
очканули сходить в красную зону но оно было и понятно
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344
Knives22 Титус Полчаса назад
Упустил момент когда я в ес стал жить и когда ес спутником успел уколоться.
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−7
AzBg Час назад
Спасибо подписался на шукшину. Вброс засчитан
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411
bobobo Час назад
Я не очень понимаю о чём спор, но считаю, что допуск на Российский рынок вакцины известных брендов, таких как Модерна и Пфайзер, точно бы не повредил. В конце концов, политика должна отходить на второй план, когда речь идёт о здоровье граждан.
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1k
Spanki Час назад
А кто она, эта Мария Шукшина...
Может она нобелевский лауреат в области медицины, или может она вирусолог с мировым именем?
Кто она такая, чтобы делать публичные заявления, на подобные темы...
Слушайте, может каждый своим делом займется? Или может если у вас аппендицит, вы пойдете делать операцию к Марии Шукшиной ?
Не хочу никого обижать но Мария Шукшина тупая как сибирский валенок.
Одни ее пляски вокруг на всю голову долбанутого сектанта "старца Сергия" говорят о ее высоком уме, точнее о его полном отсутствие.
Вообще, за исключением самого Шукшина, на редкость отвратная семейка !
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344
Knives22 Spanki Час назад
Ну вы то тут просрались, а ей уже и пукнуть нельзя.
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45
Виталий Ольтович Knives22 Час назад
пусть приходит на этот ресурс и пердит сколько хочет :)
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171
Бармалей Knives22 36 минут назад
А какое может быть личное мнение у человека, который не разбирается в вопросе?
"Я не гинеколог, но посмотреть могу?" "Не читал но осуждаю?"
Откуда оно у него?

Эти пустоголовые актеришки слишком много на себя берут. Ими и их мнением вертят кто как хочет, и они начинают транслировать глупь.

И ладно бы просто глупь, но глупь убивающую.
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344
Knives22 Бармалей 23 минуты назад
Если я не механик значит я не могу сказать, что допустим УАЗ говно. Я должен посмотреть по телевизору, что думает директор завода УАЗ о своих машинах, ведь он эти машины делает, человек знающий, и по этим данным делать свои выводы. Я не должен кататься на этой машине ,сравнивать характеристики с конкурентами, смотреть на её краш тесты, не слушать владельцев других УАЗиков. Я должен быть как слепой котенок, которого в сиську нужно носом ткнуть и сделать это должен обязательно специалист.
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28k
Teodor Час назад
Ну,мягко говоря, всё их семейство особым умом не блещет. Единственным нормальным человеком там и был Василий Шукшин,остальные лишь паразитируют на его фамилии...
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619
-ШУТ- 2 часа назад
Какобычно в России, кто не с нами, тот против нас!
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4k
Юрий Злой 2 часа назад
мне если честно уже порядко надоело жить в этом инфекционном отделении психиатрической больницы планеты земля, но ска, на этом вертятся нехилые бабки так что отпустят нас не скоро
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171
Бармалей Юрий Злой Полчаса назад
"Планета №6 " - Хорошее название для комедии.
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5k
КремлеКот 2 часа назад
"На этой стороне 80% населения России"
Она что, проводила социсследования ? Что за бред ? За одно это надо её вообще блокировать.
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344
Knives22 Роман Час назад
Просто ты пожар не тушил, просто ты в шахте не работал, просто ты вагон с солью в ручную не разгружал. В больницах оказывается больные лежат и даже умирают, о ужас до ковида такой куйни не было.
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45
Виталий Ольтович Роман Час назад
с ее убеждениями в красную зону она очень может попасть
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8k
Izrin Maria 2 часа назад
Актриса должна хорошо играть, радовать глаз и услаждать слух.
Быть умной - большое преимущество, но не обязанность.
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