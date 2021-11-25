Instagram ограничил доступ к аккаунту Марии Шукшиной, после ее ответа врачам из красной зоны

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Врачи из одиннадцати больниц пригласили известных личностей, выступающих против вакцинации, на экскурсию в морги и реанимации. Шукшина была в числе приглашенных...
Теперь, прежде чем кто-то захочет подписаться на страницу Марии Шукшиной в Instagram, он увидит предупреждение: "Этот аккаунт неоднократно публиковал ложную информацию, которая проверялась независимыми экспертами по проверке фактов или нарушала Нормы сообщества".
А поводом для такого скандала послужило то, что актриса выступает против вакцины от коронавируса.
11 главврачей ведущих больниц опубликовали открытое письмо, в котором обратились к ряду звезд-антипрививочников.
11 главврачей ведущих больниц опубликовали открытое письмо, в котором обратились к ряду звезд-антипрививочников.
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Мария Шукшина поспешила им ответить.
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Говорить и делать, это разные вещи, и это факт!
Какие болезни научились излечивать, а не лечить со времён открытия пенициллина?
"
Ответ на открытое письмо 11 главврачей ведущих больниц, в котором было личное обращение и ко мне.
Уважаемые врачи!
А я со своей стороны, приглашаю вас в зеленую зону, где здоровый образ жизни, здравомыслие, здоровая психика, отсутствие страха и паники, элементарная профилактика сезонных респираторных заболеваний - не пустые слова, но имеют огромное значение. Я понимаю, в это уже трудно поверить, но именно так мы все всегда жили до 2020го года. И о красной зоне речи не было.
И ещё, пожалуйста, не ведитесь на подмену понятий: мы против не процесса вакцинации, а порядка его реализации, и на этой стороне есть лауреаты Нобелевской премии, учёные с мировым именем, огромное количество докторов наук и просто честных людей.
На этой стороне 80% населения России. На экскурсии в красной зоне при всем желании все не поместимся.
Мы не против вакцины, а против участия в эксперименте неисследованной вакцины. Это разные вещи.
А также считаю неправильным желание политтехнологов столкнуть лбами условных прививочников и антипрививочников, я говорила об этом в Белом доме на церемонии награждения (31 августа 2021).
Предлагаю всем вместе написать письмо Президенту РФ с требованием прекратить вакханалию в СМИ и на всех федеральных каналах.
Здоровые не должны жить по правилам, которые установлены и реально необходимы для больных!
"
источник: https://www.facebook.com/blogmaryshuk/posts/569086057403413
p.s. кстати говоря...
По поводу приглашения здоровых людей в "красную зону"
ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"
Пунктом 4 четко запрещается
"осуществлять действия, создающие угрозу собственной безопасности, жизни и здоровью" (пп. "в")
"осуществлять действия, создающие угрозу безопасности, жизни, здоровью, санитарно-эпидемиологическому благополучию иных лиц, находящихся на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации" (пп. "г").
Призыв к здоровым людям посетить заразные зоны больниц - да еще от врачей, которым люди вообще-то склонны доверять - это действие, создающее угрозу безопасности жизни, здоровья и санэпидблагополучию призываемых, а потенциально - и иных лиц
Не говоря уже о том, что это призыв к противоправным действиям
ст. 20.6.1 КоАП РФ "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения")
(С)
Спасибо Парфентьеву (https://t.me/parfentiev_club/908)https://t.me/parfentiev_club/908) за столь ценную информацию.
источник: https://t.me/vpokoe/5345https://t.me/vpokoe/5345
Может она нобелевский лауреат в области медицины, или может она вирусолог с мировым именем?
Кто она такая, чтобы делать публичные заявления, на подобные темы...
Слушайте, может каждый своим делом займется? Или может если у вас аппендицит, вы пойдете делать операцию к Марии Шукшиной ?
Не хочу никого обижать но Мария Шукшина тупая как сибирский валенок.
Одни ее пляски вокруг на всю голову долбанутого сектанта "старца Сергия" говорят о ее высоком уме, точнее о его полном отсутствие.
Вообще, за исключением самого Шукшина, на редкость отвратная семейка !
"Я не гинеколог, но посмотреть могу?" "Не читал но осуждаю?"
Откуда оно у него?
Эти пустоголовые актеришки слишком много на себя берут. Ими и их мнением вертят кто как хочет, и они начинают транслировать глупь.
И ладно бы просто глупь, но глупь убивающую.
Она что, проводила социсследования ? Что за бред ? За одно это надо её вообще блокировать.
Быть умной - большое преимущество, но не обязанность.