Все деньги мира, доведение до однополой любви и суд над коровами: странные иски со всего мира

Судебная система за всё время своего существования заметно развилась, предоставив возможность любому гражданину подавать иск, причём по любому поводу. Из-за этого судей порой становится жаль, ибо некоторые ставят рекорды по своей абсурдности.
Например, несколько дней назад в Индии фермер подал иск против своих коров. Причиной послужило то, что домашний скот не дает ему молока. А он их всё кормит и кормит.
Вот только, зная про особое отношение к коровам в Индии, маловероятно, что суд займет сторону фермера.
Не менее странный иск был подан на страховую компанию GEICO от жительницы Миссури. Она занялась с мужчиной на заднем сидении незащищенным сексом и подцепила «веник».
Несмотря на то, что застрахован был её Hyundai Genesis, она посчитала, что это страховой случай на 1 млн долларов.
В конце ноября 20-летняя англичанка Иви Тумбс подала в суд на гинеколога своей матери, за то, что тот не отговорил её от родов. Девушка родилась с расщелиной позвоночника – врожденной патологией, но это не мешает ей заниматься конным спортом.
А теперь откатимся немного назад.
В 2016 году француз Фредерик Деснар подал иск на 360 тыс. евро к своему работодателю за слишком «скучную работу».
В 2008 году 58-летняя жительница штата Иллинойс стала «пострадавшей от пострадавшего» и подала на него иск. Молодой парень перебегал железную дорогу, когда его сбил поезд и разорвал на две части. Одна из них прилетела в женщину, сбив её с ног.
Она повредила плечо и запястье, за что решила взыскать компенсацию с погибшего молодого человека. Правда, с какой из половин, не уточняется.
62-летний Антон Пурисима подал оправданный иск, но потребовал космическую сумму компенсацию.
Дело в том, что в Нью-Йорке на него напала собака и укусила за средний палец, который позже воспалился. Мужчина подал в суд на город и потребовал выплатить ему два декалиона долларов, а это 36 нулей после двойки.
Видимо, на выплату пришлось бы скидываться всем миром.
В 2005 году житель штата Миннесота Кристофер Роллер потребовал от иллюзиониста Дэвида Копперфилда 50 млн долларов.
Роллер считал, что он Бог, у которого фокусники крадут силу и наверно её используют. Позже он пытался ещё запатентовать свою «божественную силу», разумеется, так никем и не увиденную.
А теперь парочка абсурдных примеров из российской судебной практики.
В 2016 году некий гражданин Маслеников подал в суд на Яндекс, требуя от компании проверять заголовки перед публикацией. Что же побудило его выдвинуть такое требование? По словам россиянина, он облысел из-за плохих новостей.
Ещё один иск подал омич к экстрасенсу, который обещал вернуть покойную жену к жизни.
Самое интересное, что суд встал на сторону мужчины, но «колдун» пошёл не по статье за мошенничество, а за невыполнение указанных в договоре обязательств, чем нарушил «Закон о защите прав потребителей».
И в завершение недавний иск на 1 млн рублей к Apple от жителя столицы. Мужчина загрузил на свой смартфон приложение для операций с криптой. В итоге он получил 69 GayCoins (чуть больше доллара) с пометкой «Не осуждай, не попробовав».
Москвич воспринял это как инструкцию к действию и попробовал. Теперь, по его словам, он не может выбраться из однополых отношений, и винит Apple в доведении до гомосексуализма.
Источник:
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