Все деньги мира, доведение до однополой любви и суд над коровами: странные иски со всего мира

Несмотря на то, что застрахован был её Hyundai Genesis, она посчитала, что это страховой случай на 1 млн долларов.





В конце ноября 20-летняя англичанка Иви Тумбс подала в суд на гинеколога своей матери, за то, что тот не отговорил её от родов. Девушка родилась с расщелиной позвоночника – врожденной патологией, но это не мешает ей заниматься конным спортом.



