FISHKINET
Сообщество Еда 1378 постов • 548 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Еда 
30 уморительных «шедевров» от гениев кулинарии

30 уморительных «шедевров» от гениев кулинарии (31 фото)

Автор:
08 декабря 2021 22:02
Сообщество : Еда
Метки: Reddit   Юмор   горе-повара   еда   ужасная еда   шедевр кулинарии   
446
31

Цель Reddit-сообщества «Дурацкая еда» — донести до горе-поваров две простые истины. Во-первых, мудрено и вычурно — не значит вкусно. Во-вторых, тарелки существуют не просто так. А пока эти гении кулинарии чешут в затылках, пытаясь выучить эти нехитрые уроки, давайте дружно посмеемся над их шедеврами (и немного им поужасаемся).

×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Еда"
Метки: Reddit   Юмор   горе-повара   еда   ужасная еда   шедевр кулинарии   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
14k
uutb Час назад
Оставлю для успокоения глаз)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
3k
avz-07 Час назад
Ничего в американской кухне не понимаю, но свиная отбивная с булочкой a. k.a. "бургер", под номером 8, мне понравилась. Пожалуй,и попытаюсь сделать нечто похожее.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
715
liveevil Час назад
Я бы сказал от гениев переводить продукты
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−5
Мурчелло Час назад
Жрут же люди.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
19-летняя Маша Юмашева: запретный роман и гламурная жизнь внучки Ельцина (15 фото) 19-летняя Маша Юмашева: запретный роман и гламурная жизнь внучки Ельцина (15 фото) Кулинарные провалы: жизненные ситуации, когда ожидания не совпали с реальностью Кулинарные провалы: жизненные ситуации, когда ожидания не совпали с реальностью 35 человек, которые не знали, что совершают чудовищную ошибку 35 человек, которые не знали, что совершают чудовищную ошибку 30 горе-кулинаров, чьи надежды на успех не оправдались 30 горе-кулинаров, чьи надежды на успех не оправдались Пюрешка надоела: когда решил приготовить что-то новенькое Пюрешка надоела: когда решил приготовить что-то новенькое 35 примеров дикой и ужасной подачи блюд 35 примеров дикой и ужасной подачи блюд
Porky Pig

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

19374



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Убойные стереотипы и мемы о современных немцах
3
115
Убойные стереотипы и мемы о современных немцах
И оберег не помог: во Владикавказе юный борец в майке с надписью "Ахмат - сила" проиграл и не сумел справиться с гневом
1
192
И оберег не помог: во Владикавказе юный борец в майке с надписью "Ахмат - сила"...
Набирающие популярность в сообществах
Гильдия сценаристов США выбрала лучший сценарий века
1
20
Гильдия сценаристов США выбрала лучший сценарий века
Электромобиль Tesla Model S упал с 9 метровой высоты, но никто не пострадал
0
11
Электромобиль Tesla Model S упал с 9 метровой высоты, но никто не пострадал
19-летняя Маша Юмашева: запретный роман и гламурная жизнь внучки Ельцина (15 фото)
19-летняя Маша Юмашева: запретный роман и гламурная жизнь внучки Ельцина (15 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Произошёл сбой
1
0

Лучшие демотиваторы
Женщина - оборотень пилит мужика целый день
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#факты#Россия#приколы#Москва#кино#история#аварии#сарказм
#прикол#интересно#подборка#люди#СССР#интересное#новости#коты#комментарии#фильмы
#фото#ватермарк#картинки#автомобили#автомир#дтп#Разное#в мире#позитив#Ynews

На что жалуетесь?

Вернуться