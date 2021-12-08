30 уморительных «шедевров» от гениев кулинарии

Цель Reddit-сообщества «Дурацкая еда» — донести до горе-поваров две простые истины. Во-первых, мудрено и вычурно — не значит вкусно. Во-вторых, тарелки существуют не просто так. А пока эти гении кулинарии чешут в затылках, пытаясь выучить эти нехитрые уроки, давайте дружно посмеемся над их шедеврами (и немного им поужасаемся).