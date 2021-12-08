30 уморительных «шедевров» от гениев кулинарии

446
31
Цель Reddit-сообщества «Дурацкая еда» — донести до горе-поваров две простые истины. Во-первых, мудрено и вычурно — не значит вкусно. Во-вторых, тарелки существуют не просто так. А пока эти гении кулинарии чешут в затылках, пытаясь выучить эти нехитрые уроки, давайте дружно посмеемся над их шедеврами (и немного им поужасаемся).
1. "В этом году я приготовил морковные хот-доги, и процент людей, которые ненавидят меня каждой клеточкой своего тела, резко вырос"
×
×
11. Если вы пришли в ресторан, и вам подали вот такой бургер, у вас есть моральное право уйти, не заплатив
19. Мальчику на день рождения достался торт-стейк. Нижний слой состоит из ребрышек, за ним рибай, а сверху филе-миньон.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Кулинарные провалы: жизненные ситуации, когда ожидания не совпали с реальностью
- 35 человек, которые не знали, что совершают чудовищную ошибку
- 15 тортов от горе-кондитеров, и 15 - от мастеров своего дела
- Пюрешка надоела: когда решил приготовить что-то новенькое
- 35 примеров дикой и ужасной подачи блюд
14
Понравилось14
Новости партнёров