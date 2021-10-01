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35 примеров дикой и ужасной подачи блюд

35 примеров дикой и ужасной подачи блюд (36 фото)

Автор:
01 октября 2021 08:03
Сообщество : Еда
Метки: Юмор   блюда   еда   подача   рестораны   смешные фото   
1237
36

Уважаемые владельцы баров и ресторанов! Поверьте, мы очень ценим то, как сильно вы хотите впечатлить нас. Но в следующий раз как следует подумайте, прежде чем подавать крокеты в железной маске, похожей на орудие пыток, а чипсы – в ржавом ведре. Благодаря проекту «Мы требуем тарелки» таких примеров в сети еще полным-полно, и один безумнее другого – взгляните сами!

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Метки: Юмор   блюда   еда   подача   рестораны   смешные фото   
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28k
Татьяна Юсова Час назад
Как скучно мы живем и едим!
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11
Роман Татьяна Юсова 36 минут назад
Нет, живем и едим мы НОРМАЛЬНО, а вот что творится в голове у этих "креативщиков", хз....
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801
Алексей Попов 6 минут назад
Не платили бы за такую х.ню и быстро бы "повара" вспомнили бы и про вилки и про тарелки.
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3k
avz-07 9 минут назад
Ну, Барби, что в мясе, что в блинах норм. А если совместить обе, то вообще норм.
Железная маска - несколько тематически, но тоже норм. Подачу на камне встречал - ничего необычного. Остальное - либо неудобно, либо негигиенично.
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32k
Aleksandr 11 минут назад
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