FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 5794 поста • 1138 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино 
Сам себе режиссер: мастера большого кино, которые снимали на мобильный телефон

Сам себе режиссер: мастера большого кино, которые снимали на мобильный телефон (16 фото)

Автор:
08 декабря 2021 20:00
Сообщество : Кино
Метки: интнресное   кино   необычно   о съемках фильма   телефоны   
639
16

Полнометражные и короткометражные фильмы снятые знаменитыми режиссерами на телефон.

С развитием технологий все больше кинематографистов стали интересоваться вопросом, а что будет, если попробовать снять фильм на мобильный телефон?

×
×

Изначально камеры телефонов не могли дать четкой картинки или хорошего звука, поэтому приходилось докупать дополнительное оборудование: микрофон, линзы, штатив, или вообще взламывать программное обеспечение мобильного, для того чтобы гибко настроить камеру.

Далеко не все режиссеры рассматривают телефоны как инструмент для работы, но несколько десятков человек наберется точно.

У более 80% людей на Земле имеется гаджет, который подталкивает к свободному творчеству. Естественно, среди обычных пользователей тоже всплывают короткометражки, которые порой не хуже, а то и лучше работ киноделов, однако сказывается отсутствие серьезного бюджета.

Например, фильм Olive 2011 года был полностью снят на камеру Nokia N8, к которой с помощью говна и палок прилепили линзы для фотоаппарата.

Как рассказывал режиссер картины Хоман Халили, известный по одной из ролей в фильме «Монстро», съемочный процесс был настоящим адом.

Недостатки программной прошивки мешали объективу нормально фокусироваться на нужных вещах и мужчине пришлось взламывать телефон, чтобы отключить автоматическую фокусировку.

В 2013 году снять короткометражку на телефон попробовал режиссер Конрад Месс.

Небольшой фильм The Other Side вышел драматичным и визуально интересным. Сама картинка была черно-белая, но с периодическими вкраплениями красного.

Сюжет посвящен вампирам и снят в стиле ужасов середины 20 века.

К 2017 - 2018 годам начали подтягиваться и более знаменитые киноделы, например, Стивен Содерберг, работавший над «11 друзьями Оушена» или Зак Снайдер, имя которого на слуху благодаря его работам.

Содерберг снял на телефон психологический триллер «Не в себе», что помогло задать нужную атмосферу и вызвать эффект присутствия у зрителя.

Также избавление от громоздкой аппаратуры позволило брать при съемке более интересные планы.

Снайдер же снял короткий метр в 4 минуты, но зато какой! Snow Steam Iron повествует о девушке, которая вступила в схватку с полицией в снежном Нью-Йорке.

Серые фильтры, драма, напряженная атмосфера и нагнетающий саундтрек – тут есть все, а сама постановка ни в чем не уступает большим работам режиссера.

При этом сам Снайдер утверждает, что фильм был снят за одни выходные.

Также в 2018 году приобщиться к телефонным съемкам решил и российский режиссер Борис Гуц, сняв комедию Фагот, повествующий об истории парня, который решил расстаться с девушкой. Картина снята от первого лица.

Постепенно подобный вид съемки все чаще всплывает в кинематографе, например, некоторые эпизоды включающие съемки пейзажей. Все еще продолжаются различные эксперименты, но до массового использования телефонов пока далеко. Однако интересно будет наблюдать, как разовьется данное направление в будущем.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: интнресное   кино   необычно   о съемках фильма   телефоны   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Показать ещё
Пылесосит, моет и сам себя чистит: новый суперпылесос 3 в 1 Пылесосит, моет и сам себя чистит: новый суперпылесос 3 в 1 Художница показывает кино в ящиках Художница показывает кино в ящиках Инженер из Нью-Йорка создала анти-смартфон Инженер из Нью-Йорка создала анти-смартфон Пахнешь слабостью: устройства для кино и игр, передающие запахи Пахнешь слабостью: устройства для кино и игр, передающие запахи Если бы в блокбастерах играли собаки и кошки Если бы в блокбастерах играли собаки и кошки Поразительные фильмы, которые были сняты на мобильный телефон Поразительные фильмы, которые были сняты на мобильный телефон
MaskvMaske

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1818



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
30 фактов, которые сделают мир интереснее
2
105
30 фактов, которые сделают мир интереснее
Хитрый преступник годами обманывал полицию по методу Скруджа Макдака
8
87
Хитрый преступник годами обманывал полицию по методу Скруджа Макдака
Набирающие популярность в сообществах
Роман Тимохин - поездка в Италию
0
4
Роман Тимохин - поездка в Италию
Гарри Поттеру уже 20, а из Питера теперь можно попробовать уехать в Хогвардс
0
11
Гарри Поттеру уже 20, а из Питера теперь можно попробовать уехать в Хогвардс
Какое счастье, что среди нас есть такие люди
Какое счастье, что среди нас есть такие люди
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Произошёл сбой
1
0

Лучшие демотиваторы
Женщина - оборотень пилит мужика целый день
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#факты#автомобили#приколы#Москва#новости#кино#позитив#сарказм
#прикол#животные#картинки#люди#СССР#интересное#Разное#в мире#аварии#Ynews
#фото#ватермарк#подборка#Россия#автомир#дтп#история#коты#комментарии#фотографии

На что жалуетесь?

Вернуться