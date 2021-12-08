Сам себе режиссер: мастера большого кино, которые снимали на мобильный телефон

У более 80% людей на Земле имеется гаджет, который подталкивает к свободному творчеству. Естественно, среди обычных пользователей тоже всплывают короткометражки, которые порой не хуже, а то и лучше работ киноделов, однако сказывается отсутствие серьезного бюджета.

Например, фильм Olive 2011 года был полностью снят на камеру Nokia N8, к которой с помощью говна и палок прилепили линзы для фотоаппарата.