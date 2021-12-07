Девушки Бонда: как они менялись за десятилетия

531
32
История фильмов с Джеймсом Бондом берет начало в 1962 году, с фильма "Доктор Ноу". С тех пор вышло 24 фильма, а Бонд стал одним из самых знаковых кино-персонажей. В каждом фильме агент 007 по традиции встречает очаровательных подруг и напарниц. Актрисы, сыгравшие "девушку Бонда", мгновенно становились секс-символами и набирали популярность. Посмотрим, как некоторые из них изменились со временем.
×
×
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Как изменились 14 популярных актеров и актрис, от которых все были без ума. А некоторые до сих пор в любимчиках
- До того как стали известными: 19 фото голливудских звезд
- Знаменитости, которые просто обожают своих собак
- Звезды, выступающие за и против вакцинации от Covid-19
- 10 актеров, которым было противно целоваться во время съемок
16
Понравилось16
Новости партнёров
PS Вначале думал, что это девушка из торта из "В осаде", с Стивеном Сигалом, Высветил, чего то не то