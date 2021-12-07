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Девушки Бонда: как они менялись за десятилетия

Девушки Бонда: как они менялись за десятилетия (32 фото)

Автор:
07 декабря 2021 21:33
Сообщество : Кино
Метки: Бондиана   девушки бонда   джеймс бонд   знаменитости   кино   подборка   фото   шоу бизнес   
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История фильмов с Джеймсом Бондом берет начало в 1962 году, с фильма "Доктор Ноу". С тех пор вышло 24 фильма, а Бонд стал одним из самых знаковых кино-персонажей. В каждом фильме агент 007 по традиции встречает очаровательных подруг и напарниц. Актрисы, сыгравшие "девушку Бонда", мгновенно становились секс-символами и набирали популярность. Посмотрим, как некоторые из них изменились со временем.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Бондиана   девушки бонда   джеймс бонд   знаменитости   кино   подборка   фото   шоу бизнес   
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20k
Мерзавец... 2 часа назад
Афтырь, мог бы и настоящие имена актрис указать!
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7k
mH 13 минут назад
Следующая девушка Бонда, боюсь, будет и не девушка вовсе, но это уже норма для них.
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18k
Luc72 Час назад
О, последнюю я знаю, из звездного десанта, у меня кассета была.


PS Вначале думал, что это девушка из торта из "В осаде", с Стивеном Сигалом, Высветил, чего то не то
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