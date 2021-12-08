Клара Новикова заявила, что у Comedy Club несмешные шутки

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Звезда юмористического шоу "Аншлаг" считает, что раньше вообще все было лучше: и программы веселее, а в новомодных шоу все держится на фальшивом хохоте.
Клара Новикова не оценила юмор Comedy Club, о чем заявила в ютуб-шоу "Скажи Гордеевой". Также юмористка рассказала, что ее звали поучаствовать в проекте, но она отказалась.
По мнению Новиковой, современные смешные передачи сильно отличаются от тех, что показывали по телевидению раньше (очевидно, имея в виду "Аншлаг") и реакция людей на шутки в таких шоу искусственные. Артистка сказала, что в старых юмористических шоу не добавляли зрительский смех.
"Вы же не видите, что происходит непосредственно в съёмках. А я видела, что это несмешно: и это не проходит, и это недотянули. А дальше это уже приписывают аплодисменты, записанный смех туда влепляют", — возмущалась юмористка Клара Новикова.
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Раньше, действительно, не было ни закадрового смеха, ни занудной пошлятины на телеэкране.
Над закадровым смехом в американских шоу тогда, действительно, ржали, считая, что только дебилам надо подсказывать, в каком месте смешно, а в каком - несмешно.
А пошлятина не проходила из-за наличия цензуры и жесткой системы контроля при выпуске программы на телеэкран. В т.ч. и из-за этого программ было немного. Но все они были результатом предварительного отбора, хотя, конечно, и не всегда получались удачными.
Массовость и повышенная частота выхода в эфир сгубила, да практически все юмористические передачи. Когда нужно выдавать на-гора что-то смешное и нестандартное чуть ли не каждый день, то ни один нормальный автор с этим не справится.
А отмена творческой цензуры породила мутный поток анально-мочеполовых шуток Камеди и ему подобных телепрограмм.
Про писю-каку-потрахушки сочинять шутки быстрее и проще.
Если уж на то пошло- то из старых нормальный юмор был только в "Вокруг смеха". А у "Аншлага" и "Смехопанорамы" всегда были дебильные "шутки".
Не слушают старуху и денег не идёт,
Решила бабка плюнуть,в кого-то посмачнее,
Ведь может хайп прокатит и зритель вдруг попрёт.
Тоже ведь клепали программы как пирожки.
Петросян и раньше на 90 процентов был занудным, но время от времени таки выдавал перлы.
И Камеди поначалу были свежими и остроумными. А потом - да, слились.