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Клара Новикова заявила, что у Comedy Club несмешные шутки

Клара Новикова заявила, что у Comedy Club несмешные шутки (4 фото)

Автор:
08 декабря 2021 16:55
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Юмор   аншлаг   звезды   знаменитости   люди   шутки   
1822
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Звезда юмористического шоу "Аншлаг" считает, что раньше вообще все было лучше: и программы веселее, а в новомодных шоу все держится на фальшивом хохоте.

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Метки: Юмор   аншлаг   звезды   знаменитости   люди   шутки   
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49  комментариев
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16k
ЦСКА 2 часа назад
И там, и там достойных, смешных, номеров мизер! В "аншлаге" дебилизм, петросян-шоу! В "камеди" упор на пошлятину!
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9k
Сергей 2 секунды назад
Устроили тогда бы баттл между Аншлаком и Камедикалом.
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14k
эмосурикат прямоползающий 58 секунд назад
макси шоу смотрите
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523
Вжик 6 минут назад
Одно .овно поливает .овном другое .овно...
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1k
Атомный Крот 8 минут назад
По факту Клара права.

Раньше, действительно, не было ни закадрового смеха, ни занудной пошлятины на телеэкране.

Над закадровым смехом в американских шоу тогда, действительно, ржали, считая, что только дебилам надо подсказывать, в каком месте смешно, а в каком - несмешно.

А пошлятина не проходила из-за наличия цензуры и жесткой системы контроля при выпуске программы на телеэкран. В т.ч. и из-за этого программ было немного. Но все они были результатом предварительного отбора, хотя, конечно, и не всегда получались удачными.

Массовость и повышенная частота выхода в эфир сгубила, да практически все юмористические передачи. Когда нужно выдавать на-гора что-то смешное и нестандартное чуть ли не каждый день, то ни один нормальный автор с этим не справится.

А отмена творческой цензуры породила мутный поток анально-мочеполовых шуток Камеди и ему подобных телепрограмм.

Про писю-каку-потрахушки сочинять шутки быстрее и проще.
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−6
juri i. 10 минут назад
А мне "однажды в россии" нравится. Уральские пельмени че то сдулись как Нетиевский ушёл. Аншлаг это для пенсионеров, камеди клаб непонятно для кого. Когда появился было интересно, сейчас не смотрю. Дочери 11 лет и тащится от импровизации, ржёт как лошадь. Мне непонятно только над чем. О кэ вы эн даже писать не буду.
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60k
Опиум для народа 11 минут назад
Самые лучшие шутки- в комментах на Фишках. Но это не всегда.)
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3k
Ivan 18 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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14k
koleos72 20 минут назад
Петросянщина, это уже имя нарицательное! Все эти клары, ветровы, кролики, блевотно!
это не юмор, это жалкие потуги! За то, бабосики!
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3k
TOROID 20 минут назад
Странный у нее кулон: то ли в виде чеснока, то ли члена...
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238
kolobok263 Полчаса назад
она тоже давно не смешная
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3k
Александр Полчаса назад
Комеди Клаб - шлак. Но И Клара - шлак. Дерьмо есть дерьмо независимо от обёртки.
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11k
Taximaxi 37 минут назад
Всех струха Клара ,конкретно зае’ала,
Не слушают старуху и денег не идёт,
Решила бабка плюнуть,в кого-то посмачнее,
Ведь может хайп прокатит и зритель вдруг попрёт.
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9k
Vacony 41 минуту назад
а что есть шоу где нет закулисного записанного смеха ? .. тупого..
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811
Светлана Час назад
Я стендап смотрю. А этих нет. Не смешные.
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38k
Сергей Час назад
Уральские пельмени, всех за пояс заткнули, по части юмора, кстати совсем не пошлого.
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9k
Andrei Час назад
А ведь когда-то была действительно хорошая передача - "Вокруг смеха" с Александром Ивановым.
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3k
Egoro Час назад
Аншлаг "слился" в конце 90-х, Камеди - года через три после выхода на ЦТ
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7k
КОСТЯН Час назад
Ипать прям Аншлаг был - обхохочешься!!! Вы все - дерьмо!!! И Аншлак и Камеди и Петросян со своим кривым зеркалом. Уже давно вас всех дерьмо-шутников не смотрю, ибо несёте несмешной бред!
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875
Тарас Карпенко Час назад
Ну, в чем-то она права, убери из камеди запись смеха и больше половины шуток вызовут максимум легкую улыбку, половина шуток ниже пояса, вторая половина обосрать кого-то.
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1k
флоМастер 2 часа назад
Пошла нафиг, с Новым годом!!!
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