Как менялась дочь Элвиса Пресли с годами

В 2003 году Лиза выпустила дебютный альбом - To Whom It May Concern. Позже последовали еще два альбома, которые стали вполне успешными. Она была замужем четыре раза: первым супругом стал певец Дэнни Кио, от которого Лиза родила двоих детей - сына и дочь. В 2020 году ее сын от этого брака покончил с собой в возрасте 27 лет, застрелившись у себя дома.



В 1994 году Лиза Мари вышла замуж за Майкла Джексона. Этот брак длился полтора года, но пара осталась в хороших отношениях и после развода. Также Лиза была замужем за Николасом Кейджем - правда, они развелись через 3,5 месяца. Четвертым мужем стал гитарист и продюсер Майкл Локвуд, от которого Пресли родила двух дочек-близняшек. В 2016 году супруги развелись.