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Как менялась дочь Элвиса Пресли с годами

Как менялась дочь Элвиса Пресли с годами (12 фото)

Автор:
28 июля 2021 21:33
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Лиза Мария Пресли   дочь Пресли   звезды   знаменитости   люди   фото   шоу бизнес   элвис пресли   
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Лиза Мари Пресли - единственная дочь певца Элвиса Пресли и его жены Присциллы Пресли. Когда в 1977 году ее знаменитый отец ушел из жизни, Лизе было всего 9 лет, но с тех пор она добилась успеха. Она была певицей, автором песен, выпустила три сольных альбома. Кроме того, Лиза была замужем за Майклом Джексоном и Николасом Кейджем. Сегодня 53-летняя Лиза крайне редко появляется на светских мероприятиях, и живет с двумя дочерьми-близняшками.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Лиза Мария Пресли   дочь Пресли   звезды   знаменитости   люди   фото   шоу бизнес   элвис пресли   
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18k
Ego sum qui sum Час назад
Старела? Очень неожиданно...
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2k
Frank Borman 22 минуты назад
Раз она дочь Элвиса Пресли, то неудивительно, что она стала певицей, продюсером и заимела успех. Было бы удивительно, если бы она стала простой уборщицей, продавщицей или официанткой. Еще одно талантливое дите знаменитого родителя.
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5k
Свирепый Бамбр Час назад
С такой мощной челюстью надо было в бокс идти!
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