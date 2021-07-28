Как менялась дочь Элвиса Пресли с годами

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Лиза Мари Пресли - единственная дочь певца Элвиса Пресли и его жены Присциллы Пресли. Когда в 1977 году ее знаменитый отец ушел из жизни, Лизе было всего 9 лет, но с тех пор она добилась успеха. Она была певицей, автором песен, выпустила три сольных альбома. Кроме того, Лиза была замужем за Майклом Джексоном и Николасом Кейджем. Сегодня 53-летняя Лиза крайне редко появляется на светских мероприятиях, и живет с двумя дочерьми-близняшками.
В 2003 году Лиза выпустила дебютный альбом - To Whom It May Concern. Позже последовали еще два альбома, которые стали вполне успешными. Она была замужем четыре раза: первым супругом стал певец Дэнни Кио, от которого Лиза родила двоих детей - сына и дочь. В 2020 году ее сын от этого брака покончил с собой в возрасте 27 лет, застрелившись у себя дома.
В 1994 году Лиза Мари вышла замуж за Майкла Джексона. Этот брак длился полтора года, но пара осталась в хороших отношениях и после развода. Также Лиза была замужем за Николасом Кейджем - правда, они развелись через 3,5 месяца. Четвертым мужем стал гитарист и продюсер Майкл Локвуд, от которого Пресли родила двух дочек-близняшек. В 2016 году супруги развелись.
В 1994 году Лиза Мари вышла замуж за Майкла Джексона. Этот брак длился полтора года, но пара осталась в хороших отношениях и после развода. Также Лиза была замужем за Николасом Кейджем - правда, они развелись через 3,5 месяца. Четвертым мужем стал гитарист и продюсер Майкл Локвуд, от которого Пресли родила двух дочек-близняшек. В 2016 году супруги развелись.
Новорожденная Лиза с матерью Присциллой и отцом Элвисом Пресли в больнице Мемфиса, штат Теннесси, 1968 год
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На этом снимке 1977 года Лизе девять лет. Она присутствовала на первом в истории благотворительном вечере "Детская премьера" для центра психического здоровья в Лос-Анджелесе
Эта фотография была сделана в 2007 году на вечеринке продюсера Клайва Дэвиса перед вручением премии "Грэмми" в 2007 году
Одно из последних официальных мероприятий, на котором присутствовала Лиза - праздник ELLE "Женщины в Голливуде" в 2017 году в Беверли-Хиллз
Источник: — переведено специально для fishki.net
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