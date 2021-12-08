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Какие технологии "Черного зеркала" уже доступны людям

Какие технологии "Черного зеркала" уже доступны людям (17 фото)

Автор:
08 декабря 2021 15:04
Сообщество : Кино
Метки: будущее   пророчества   сериал   технологии   фильмы   черное зеркало   
852
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«Черное зеркало» - культовый британский сериал о будущем, в котором создатели пытаются предугадать, как будут развиваться события в будущем. В сатире рассказывают о жизни, которая может нас ждать, если технологии разовьются до такой степени, что будут угрожать нормальной жизни. Рассказываем, какие эпизоды сериала оказались пророческими.

 

Робособаки

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В эпизоде «Металлист» четвертого сезона сериала нам показывают, как мог бы выглядеть мир после апокалипсиса. В частности, в мире будущего всех людей заменили робособаки, которые оснащены тепловизором и оружием. Сами они запрограммированы на уничтожение всего живого.

И здесь хочется вспомнить о том, что компания Boston Dynamics уже вовсю выпускает таких собак. Они служат в полиции, и, в основном, выполняют разведывательные цели. В компании же уверены: эти роботы не должны вредить человеку.

Но есть и другие компании, которые представляют собак, оснащенных различными видами вооружения. В основном – армии США. Так что в скором времени такие собаки-убийцы действительно могут появиться на вооружении некоторых войск.

 

Роботы-имитаторы

В эпизоде «Я скоро вернусь» поднимаются различные философские темы. Например, нам предлагается задуматься: может ли робот заменить умершего человека? Может ли человек поселиться в роботе после смерти?

В конце мы видим робота, который полностью скопировал человека: теми же остались его привычки и стиль общения. А в основе всего лежат облачные данные. Так, робот смог скопировать личность человека благодаря данным, оставшимся на его устройствах.

И хотя пока что такие технологии нам недоступны, разработчики уже создали робота-андроида, который может вести диалог.

Кроме того, нам доступна и другая технология из эпизода: чат-бот, в котором воссоздан погибший человек. В мессенджере Luka работает такой: в нем создали образ погибшего арт-директора «Стрелки» Романа Мазуренко. И, по признаниям людей, которые знали Романа, бот общается так же, как общался сам Мазуренко.

 

Социальный рейтинг

В эпизоде «Нырок» нам показано общество будущего, в котором миром правят соцсети. Там можно выставлять рейтинг тому или иному человеку, и на основании него можно приобретать различные роскошные предметы. Героиня эпизода собиралась купить «умный» дом, который доступен только с рейтингом 4,5. У самой героини – лишь 4,2.

В конечном счете у героини внезапно падает рейтинг, и она не может купить желанный дом и билет на самолет, чтобы попасть на свадьбу к успешной подруге.

Социальный рейтинг активно работает в Китае: только за 2018 год 17,5 миллионов человек не смогли купить билеты на общественный транспорт из-за низкого социального рейтинга. Введение такой системы стало реальностью благодаря обширным базам данных.

 

Беспилотники-курьеры

В эпизоде «Крокодил» по улицам ездят грузовики-доставщики пиццы. Работают они без участия человека, и поэтому участвуют в нескольких несчастных случаях.

Конечно, курьеров-беспилотников таких размеров пока нет. Но в прошлом году в Москве начали работать курьеры от «Яндекса», а позже такие новшества появились на улицах Хьюстона в США.

Более того, с 2024 года Минтранс выделит специальную полосу на одной из трасс для беспилотных грузовиков. То есть в скором времени мы можем познакомиться еще и с общественным транспортом на автопилоте.

 

Искусственные пчелы

В эпизоде «Враг народа» нам представлены маленькие дроны, которые очень напоминают пчел. Они копируют по виду и даже по поведению настоящих насекомых, а по принципу 3D принтеров строят ульи.

И на самом деле, такие пчелы существуют и сейчас: в основном они работают в сельском хозяйстве. Первое такое искусственное насекомое изобрели еще в 2013 году, но пока они обладают ограниченными возможностями. Сейчас активно идут дальнейшие разработки.

Например, в Израиле есть компания, которая конструирует роботизированный улей, работающий на искусственном интеллекте.

 

Метавселенная

В эпизоде «Пятнадцать миллионов заслуг» нам показывают жизнь в условиях постоянных шоу, работы VR и системы внутреннего накопления. Сам герой живет в крошечной комнате, но по большей части существует в виртуальном пространстве.

В июле этого года Марк Цукерберг заявил, что его компания Facebook отныне будет называться Meta и будет разрабатывать метавселенную. Он заявил, что человечество будет существовать в цифровом пространстве с элементами виртуальной реальности. К идее присоединились различные компании и приложения.

При этом людям уже доступны различные явления из эпизода: в московском метро пассажиры могут платить «лицом», а криптовалюта – уже не что-то непонятное из далекого будущего.

 

А что вы думаете о технологиях будущего?

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Метки: будущее   пророчества   сериал   технологии   фильмы   черное зеркало   
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58k
Александр Ломовицкий 52 минуты назад
я думаю что мы идем в неверном направлении, потому что мы наделяем вещи интеллектом а уровень интеллекта самих людей падает с каждым годом . нужно развивать человечество а не искать замену рабочим (идеал когда все сами могут самоорганизовываться и работать а не из под палки-в таком случае роботы это очень полезный инструмент и помощь а в наше время это вытеснение человека с работы и развитие лени с тупоумием)
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3k
LCroft Полчаса назад
Движемся к Матрице, только рулить будут не машины, а жидовня с манией величия.
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8k
Позитив Полчаса назад
Будущее уже здесь, вот так вот незаметно оно наступило
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