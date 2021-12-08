Какие технологии "Черного зеркала" уже доступны людям

В эпизоде «Металлист» четвертого сезона сериала нам показывают, как мог бы выглядеть мир после апокалипсиса. В частности, в мире будущего всех людей заменили робособаки, которые оснащены тепловизором и оружием. Сами они запрограммированы на уничтожение всего живого.

И здесь хочется вспомнить о том, что компания Boston Dynamics уже вовсю выпускает таких собак. Они служат в полиции, и, в основном, выполняют разведывательные цели. В компании же уверены: эти роботы не должны вредить человеку.