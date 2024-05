От комиксов до сериала Тима Бертона — как семейка Аддамс смешит и пугает нас уже более 85 лет⁠⁠

При этом с детства — возможно, именно из-за окружавшей его скучной нормальности — Чарльза тянуло ко всему макабрическому. Он любил проводить время на кладбище, бродить по заброшенным особнякам, рисовать сцены с графическим насилием или до смерти пугать родную бабушку. К счастью, не буквально.

Свадьбу с третьей женой он провел на кладбище домашних животных неподалеку от своего особняка — места, к слову, тоже вполне в духе семейки Аддамс: с дверными ручками в виде летучих мышей, жуткими картинами и искусственной паутиной на потолке. Особняк он сам называл не иначе как «Болото». Эксцентричность Чарльза порождала уморительные слухи: будто он спит в гробу, пьет мартини с глазами вместо оливок, а фанаты присылают ему по почте свои отрубленные фаланги пальцев.

Впрочем, все это едва ли правда. Все жуткое оставалось в работах Чарльза с их своеобразным стилем и очень мрачным чувством юмора. В одном из комиксов Аддамса, например, парень наблюдает за попытками отца повеситься — и ругается, что тот использует неправильный узел.

Аддамсы отправляются на экран

1964 год: вдохновившись комиксами Чарльза, компания ABC запускает телесериал о необычной семейке. Именно тогда авторы шоу совместно с художником решают дать героям фамилию их создателя — и наконец придумывают им имена. Отец семьи становится Гомесом (хотя Аддамс настаивал на Репелли в честь слова repellent, то есть «отталкивающий»). Жена — Мортишей (от mortician, «гробовщик»). Жуткий дядя — Фестером (от глагола to fester, «гноиться»). Франкенштейноподобный дворецкий — Ларчем (от to lurch — «шататься, крениться»). Сын — Пагсли (Аддамс хотел, чтобы его звали Пьюберт, в честь слова puberty, то есть «пубертатность». Позже герои так назовут третьего ребенка в фильме «Ценности семейки Аддамс»). А дочь — Уэнсдей (буквально «среда»). Имя девочки отсылает к известному в англоязычной среде детскому стишку Monday's Child, где есть строчка Wednesday's child is full of woe, то есть «ребенок среды полон горя».

Именно телесериал 1960-х в большей степени породил тот узнаваемый образ семейки Аддамс, что сохранился в поп-культуре спустя шесть десятилетий. Гомес потерял поросячий нос и стал обольстительным учтивым красавцем. Фестер начал обсессивно искать себе невесту. Среди Аддамсов появилась живая рука по имени Вещь и кузен Итт — покрытое волосами с ног до головы существо, говорящее на непонятном языке. Дворецкий Ларч заиграл на органе, бабушка Аддамс начала готовить варево неизвестного происхождения, а Гомес и Мортиша в каждой серии демонстрировали бурную романтическую страсть. Что, кстати, было шокирующе по меркам телевидения 1960-х. Аддамсы чуть ли не первая пара, позволившая себе ярко проявлять супружескую любовь на американском ТВ.