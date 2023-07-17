Популярный кофе и служители божьи – какая между ними связь?

Между чашечкой ароматного напитка с плотной молочной пеной, которым народ любит себя побаловать по утрам и в середине дня, и представителями древнего монашеского ордена существует связь.
Касаемо связи происхождения итальянского напитка на основе кофе – капучино и ордена монахов-капуцинов XVI века есть несколько версий. В соответствии с первой из них, святые братья были те ещё чревоугодники и сластолюбцы. И хотя церковь категорически не приветствовала, любили побаловать себя чашечкой кофе. В качестве, так сказать, компенсации за другие лишения. А чтобы откровенно не палиться, капуцины придумали смешивать чёрный кофе с молоком, чтобы избежать ненужных расспросов и объяснений.
Видимо, молоко старательно взбалтывалось до получения пенки, чтобы готовая смесь получилась светлой и богоугодной. А тёмный лик чёрного кофе был максимально замаскирован.
Ещё одно предположение – связь монашеского одеяния с напитком. В переводе с итальянского cappuccino (от cappuccio) значит остроконечный капюшон. Вкупе с коричневыми плащами он мог вызывать ассоциации с коричневым же напитком, над которым небольшим конусом поднималась полочная пенка.
Ещё одна довольно правдоподобная версия связана с историческим фактом: в середине XVI века в Италии были очень популярны так называемые кофейные дома, где за чашечкой напитка собирались побеседовать светлые умы, среди которых было немало капуцинов.
Альтернативное и более позднее объяснение относится уже к XX веку. Один из создателей машины-эспрессо Луиджи Беццера – миланский механик придумал использовать пар, производимый кофемашиной, для взбивания молока. Так помимо эспрессо стало возможным готовить и капучино. Его оттенок – белый и нежно-коричневый опять же напоминал цвет одеяния представителей монашеского ордена.
Впрочем, с итальянцами категорически не согласны австрийцы, которые настаивают, что напиток появился аккурат в ознаменование их победы над османами в Венской битве (12 сентября 1683 года). В светлую голову какого-то монаха пришла идея сдобрить горький кофе, которым наслаждались победители, приличной порцией молока.
Какой бы не была настоящая причина, капучино любят и пьют не только итальянцы и монахи, а ещё и миллионы кофеманов по всему миру.
А какой кофейный напиток предпочитаете вы?
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